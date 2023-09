DQ Institute

Die Green Digital Economy Platform wurde eingeführt, um 62 Millionen indonesische Landwirte mit künstlicher Intelligenz und Technologie zu versorgen

Die Green Digital Economy Platform (GDEP), die von Dr. Moeldoko, dem Chief of Staff des indonesischen Präsidenten, befürwortet wurde, ist ein wichtiger Schritt für Indonesien und Korea auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, zur Förderung des digitalen Wohlstands und zur Weiterentwicklung der digitalen Wirtschaft.

Durch die Nutzung des technologischen Fortschritts in Korea, des riesigen Marktes und der Ressourcen Indonesiens sowie globaler Forschung und Entwicklung und Investitionen ist die Green Digital Economy Platform in der Lage, transformative digitale Innovationen in den Bereichen Agrartechnologie, Klimatechnologie und Emissionshandel voranzutreiben.

Diese Plattform ist eine internationale Zusammenarbeit, die von HumanX, der Maju Tani-Bewegung und dem DQ-Institut ins Leben gerufen wurde.

Heute wurde der offizielle Start der Green Digital Economy Platform (GDEP), einer innovativen internationalen Initiative, bekannt gegeben. Die Markteinführung, unterstützt von Dr. Moeldoko, dem Chief of Staff des indonesischen Präsidenten, ist ein bedeutender Schritt für Indonesien und Korea zur Förderung von Nachhaltigkeit, zur Förderung des digitalen Wohlbefindens und zur Förderung der digitalen Wirtschaft. Die GDEP wird von HumanX, einer globalen Partnerschaft zur Förderung menschenzentrierter Technologie, in Zusammenarbeit mit der Maju Tani-Bewegung in Indonesien und dem DQ-Institut geleitet.

Diese Markteinführung folgt auf den 24. ASEAN-Republik Korea Gipfel, der am 6. September 2023 abgehalten wurde, auf dem eine Vereinbarung zur Förderung der grünen und digitalen Wirtschaft, der Wissenschaft, Technologie und Innovation sowie der Kohlenstoffneutralität in der Region getroffen wurde.

Die GDEP ist eine Plattform für die Zusammenarbeit von Unternehmen, die die digitale Wirtschaft und die Nachhaltigkeit miteinander in Einklang bringt, indem sie das Modell der „Cross Economy" vorantreibt, das über den traditionellen Rahmen der „Kreislaufwirtschaft" hinausgeht. Durch die Nutzung des technologischen Fortschritts in Korea, des riesigen Marktes und der Ressourcen Indonesiens sowie der globalen Forschung und Entwicklung und der Investitionen ist die GDEP in der Lage, transformative digitale Innovationen in den Bereichen Agrartechnologie, Klimatechnologie und Emissionshandel voranzutreiben. Die vielfältigen Auswirkungen auf die digitale Wirtschaft und die Nachhaltigkeit werden durch den Digital-ESG-Index überwacht, der von der Einsatzgruppe für die Offenlegung digitaler Finanzen im Zusammenhang mit der Digitalisierung geleitet wird.

Dr. med. Moeldoko erklärte: „Mit dem GDEP wollen wir 62 Millionen indonesische Landwirte mit Hilfe von KI und digitaler Transformation befähigen und Indonesien als globalen Marktführer für Agrartechnologie-Innovationen positionieren." Er betonte die Bedeutung der Nachhaltigkeit und der digitalen Wirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Ernährungssicherheit. Dr. med. Moeldoko, der auch als Vorsitzender des indonesischen Bauernverbands (HKTI) fungiert, ist vor Kurzem zum „Vater der Maju-Tani-Bewegung von Indonesien" geworden. Diese Graswurzelbewegung, die von der jungen Generation in Indonesien angeführt wird, zielt darauf ab, die traditionelle Landwirtschaft in einen hochprofitablen Agrartechniksektor umzuwandeln.

Nordkalimantan, Indonesien, wurde zum Testgebiet der Plattform ernannt und spielt eine entscheidende Rolle als nationales und globales Zentrum für die Wissensverbreitung. Im Rahmen des GDEP erhalten die Landwirte eine Schulung in digitaler Kompetenz und digitalen Fähigkeiten, während sie gleichzeitig Zugang zu modernsten Praktiken und Technologien, einschließlich Meta-Farming, erhalten.

Dr. med. Yuhyun-Park, Gründer von HumanX und DQ-Institut, äußerte sich wie folgt: „Unser Ziel ist es, eine innovative Kooperationsplattform zu schaffen, die es indonesischen Landwirten ermöglicht, durch die Integration von Digitalisierung und Engagement im Emissionshandel erhebliche wirtschaftliche Vorteile in dreifacher Hinsicht zu erzielen und damit ihre Einkommensquellen erheblich zu erweitern."

Dr. med. Kim Sang-Hyup, Vorsitzender der Präsidentschaftskommission für Kohlenstoffneutralität und grünes Wachstum,der gemeinsam mit dem koreanischen Premierminister Han Duck-Soo den Vorsitz führt, sagte:„Indonesien ist ein wichtiger strategischer Partner von Korea. Anlässlich des 50. Jahrestages der diplomatischen Partnerschaft müssen beide Länder konkrete wirtschaftliche Kooperationen eingehen, um gemeinsam Kohlenstoffneutralität und digitale Innovation zu verfolgen und die grüne Wirtschaft zu stärken. Daher hat diese Zusammenarbeit eine große Bedeutung."

Die GDEP wird ein breites Netz von Interessengruppen in beiden Ländern einbeziehen, um die Vision in die Realität umzusetzen und eine Landschaft zu fördern, die reif für Innovation und nachhaltiges Wachstum ist. Die Investitionen in die Plattform werden voraussichtlich mehr als 1 Mrd. USD betragen.

Über die Green Digital Economy Platform (GDEP)

Ziel der GDEP ist es, ein Innovations-Ökosystem zu schaffen, das koreanische und indonesische Unternehmen mit internationalen F&E-Partnern und Investoren verbindet. Ihre übergreifende Aufgabe ist es, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen, das digitale Wohlbefinden zu fördern und die digitale Wirtschaft voranzubringen. Dabei stützt sie sich auf die folgenden drei Säulen:

Technopreneurship: Durch strategische Zusammenarbeit mit technologischer Forschung und Entwicklung, geistigem Eigentum (IP) und Fachwissen führender koreanischer und internationaler Universitäten und Unternehmen, gekoppelt mit ausländischen Investitionen und staatlicher Unterstützung, will die GDEP ein Umfeld schaffen, in dem sowohl indonesische als auch koreanische KKMU und Start-ups gedeihen und möglicherweise den Status eines "Einhorns" erreichen können. Dies wird vom Grundsatz der Wirtschaftspolitik geleitet.

Carbon Credit Trading: Durch die Nutzung der Digital-ESG-Standards wird die GDEP einen Rahmen für die Bewertung von Emissionsgutschriften und den Handel mit ihnen schaffen. Mit dieser Strategie soll sichergestellt werden, dass die Beteiligten einen größeren Nutzen aus ihren Bemühungen um den Emissionshandel ziehen.

Überwachung der Auswirkungen: Die Integration des Digital-ESG-Index spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der Portfolioleistung. Diese Kennzahl wird nicht nur die Auswirkungen in der Praxis bewerten, sondern auch wertvolle Einblicke in die Fortschritte des Landes in den Bereichen digitale Wirtschaft und nachhaltige Praktiken liefern.

Informationen zu HumanX

HumanX ist eine globale Partnerschaft von Wissenschaftlern, Unternehmen und Investoren, die sich für die Förderung von menschenzentrierter KI und Technologie einsetzen. Sie wurde vom DQ-Institut mit dem Ziel initiiert, die globale Landschaft der KI- und Technologie-Innovationen und -Investitionen zu revolutionieren und sich dabei an den Grundsätzen der Digital-ESG (DESG)-Standards zu orientieren. HumanX pflegt ein robustes Ökosystem, indem es die strategische Zusammenarbeit zwischen bewussten Investoren, Innovatoren und Partnern durch drei Säulen fördert: die Festlegung von Standards, die Investition von Mitteln und die Überwachung der Auswirkungen.

Weitere Informationen: https://humanx.global/; https://www.dqinstitute.org/

Informationen zu Maju Tani-Bewegung

Die Maju Tani-Bewegung ist eine Graswurzelbewegung, die die traditionelle Landwirtschaft mit Hilfe der Digitalisierung umgestalten und gleichzeitig die Nachhaltigkeit fördern will. Sie schlug zunächst das Konzept des Meta-Farming vor, bei dem jeder durch die Verbindung von Landwirtschaft und digitaler Technologie auch ohne Land zum Landwirt werden kann. Das Hauptziel der Maju Tani-Bewegung besteht darin, die junge Generation für die Landwirtschaft zu begeistern und gleichzeitig die Agrartechnologie zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.MajuTani.id, 24-Stunden-Chat: +62 811-1062-007

