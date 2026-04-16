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Warum Empfehlungen 2026 nicht mehr reichen und was Handwerksbetriebe jetzt tun müssen

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Mannheim (ots)

Die Konjunktur im Handwerk schwächelt, Mundpropaganda liefert immer weniger. Warum gezielte Werbung über Google und Social Media für Handwerksbetriebe zum wichtigsten Kanal für neue Aufträge wird.

Wer im deutschen Handwerk einen Betrieb führt, kennt die Geschichte: Ein zufriedener Kunde erzählt es dem Nachbarn, der Nachbar ruft an, und schon ist der nächste Auftrag gesichert. Dieses Prinzip hat Generationen von Betrieben getragen. Es war zuverlässig, kostenlos und brauchte kein Marketing. Doch 2026 funktioniert diese Rechnung für immer mehr Handwerker nicht mehr.

Die Zahlen belegen das deutlich. Laut einer aktuellen Konjunkturumfrage des Metallhandwerks ist bei 55 Prozent der befragten Betriebe der Auftragsbestand im ersten Quartal 2026 gesunken. 65 Prozent verfügen nur noch über eine Auftragsdecke von ein bis zwei Monaten. Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks bestätigt den Trend: Die durchschnittliche Auftragsreichweite im Gesamthandwerk liegt bei nur noch 8,5 Wochen. Im Vorjahr waren es noch 9,7.

Die Ursachen sind vielschichtig. Die globale Konjunktur schwächt sich ab, Privatkunden verschieben Investitionen, Unternehmen halten sich mit Großaufträgen zurück. In diesem Umfeld bricht auch die klassische Empfehlungskette zusammen. Nicht weil die Arbeit schlechter geworden ist, sondern weil schlicht weniger Projekte vergeben werden. Wer früher drei Kunden pro Monat weiterempfohlen hat, empfiehlt heute vielleicht noch einen. Die Basis schrumpft, und mit ihr die Planbarkeit.

Kunden suchen heute bei Google, nicht beim Nachbarn

Über 80 Prozent der Kunden recherchieren Handwerker mittlerweile online, bevor sie zum Telefon greifen. Jüngere Eigenheimbesitzer, also genau die Zielgruppe, die in Sanierung, Renovierung und Heizungstausch investiert, fragen nicht mehr im Bekanntenkreis. Sie öffnen Google, geben ihr Anliegen plus ihren Wohnort ein und kontaktieren den Betrieb, der dort erscheint.

Wer in diesem Moment nicht sichtbar ist, existiert für diese Kunden nicht. Die Anfrage geht dann an den Wettbewerber. Nicht weil er besser arbeitet, sondern weil er gefunden wird.

Bezahlte Werbung als planbarer Auftragskanal

Immer mehr Handwerksbetriebe setzen deshalb auf bezahlte Werbeanzeigen über Google und über Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram. Der Vorteil gegenüber klassischer Werbung: Die Anzeigen erreichen gezielt Menschen in der eigenen Region, die gerade aktiv nach einem Handwerker suchen oder offen für ein Angebot sind.

Google Ads fangen Kunden mit konkreter Kaufabsicht ab. Wer "Bad sanieren München" oder "Elektriker Notdienst Köln" eingibt, hat ein Projekt und ein Budget. Die Abschlusswahrscheinlichkeit solcher Anfragen liegt deutlich über der von Portal-Leads oder Kaltanfragen.

Social-Media-Anzeigen über Meta (Facebook und Instagram) wiederum erreichen Eigenheimbesitzer, die sich mit Modernisierung beschäftigen, aber noch keinen Anbieter im Kopf haben. Der Betrieb erscheint im richtigen Moment im Feed und ist der Erste, an den der Kunde denkt, wenn das Projekt konkret wird.

Was beide Kanäle von Empfehlungen unterscheidet: Sie liefern planbar. Ein Betrieb kann die Budgets hochfahren, wenn er Kapazitäten hat, und zurückfahren, wenn das Auftragsbuch voll ist. Und sie funktionieren unabhängig von Saison oder Konjunkturlage, weil es immer Eigenheimbesitzer gibt, die einen Handwerker brauchen.

Das größte Hindernis: Keine Zeit für Marketing

Trotzdem zögern viele Betriebe. Der Grund ist fast immer derselbe: fehlende Zeit und fehlendes Know-how. Laut einer Sonderumfrage des ZDH nennen 76 Prozent der Handwerksbetriebe die ständige Anpassung an neue gesetzliche Regelungen als größte Belastung. Zwischen Baustelle, Büro und Bürokratie bleibt für Kampagnenplanung und Anzeigenoptimierung kein Raum.

Jonas Strambach, Gründer des Handwerks-Marketingunternehmens Handwerksmagnet, kennt dieses Problem aus hunderten Gesprächen: "Die meisten Handwerker, die zu uns kommen, machen hervorragende Arbeit. Ihre Google-Bewertungen sind gut, die Kunden zufrieden. Was ihnen fehlt, ist nicht Qualität, sondern Sichtbarkeit. Und die Zeit, sich selbst darum zu kümmern, haben sie einfach nicht."

Die Lösung, die immer mehr Betriebe wählen: Sie lagern die Kundengewinnung komplett an spezialisierte Partner aus, die Google- und Meta-Kampagnen regional aufsetzen, laufend optimieren und jede Anfrage vorqualifizieren, bevor sie den Handwerker erreicht. So erhält der Betrieb ausschließlich Anfragen, die wirklich zu seinem Leistungsspektrum passen.

Ergebnisse in wenigen Wochen

Die Resultate sprechen für diesen Ansatz. Betriebe, die mit professionellen Paid-Media-Systemen arbeiten, berichten von ersten qualifizierten Anfragen innerhalb von 30 Tagen. "Nach drei bis vier Monaten ist die Auftragslage bei den meisten unserer Partner planbar. Viele füllen ihr Auftragsbuch sechs bis acht Wochen im Voraus", so Strambach. "Das Beste daran: Der Betriebsinhaber investiert null Stunden in Marketing. Das System läuft im Hintergrund."

Ein SHK-Betrieb aus Berlin etwa konnte innerhalb von sechs Monaten auf 20 bis 30 qualifizierte Anfragen pro Monat skalieren. Ein Photovoltaik-Betrieb aus Rheinland-Pfalz generiert über gezielte Meta-Kampagnen 50 bis 100 Anfragen monatlich. Und ein Renovierungsbetrieb in Berlin gewinnt planbar 20 bis 30 Sanierungsanfragen pro Monat, ausschließlich über Google Ads.

Jetzt handeln oder Marktanteile verlieren

Die aktuelle Marktlage hat auch eine strategische Dimension. Während viele Wettbewerber abwarten und hoffen, dass die Empfehlungen zurückkommen, sichern sich Betriebe, die jetzt in digitale Sichtbarkeit investieren, genau die Marktanteile, die andere zurücklassen.

Wer heute eine funktionierende Anfragen-Pipeline aufbaut, profitiert doppelt: kurzfristig durch sofortige Aufträge und langfristig durch eine digitale Präsenz, die auch in besseren Zeiten weiterarbeitet. Die Betriebe, die diesen Schritt jetzt gehen, werden die Gewinner der kommenden Jahre sein.

Über Handwerksmagnet

Handwerksmagnet ist der Wachstumspartner für Handwerksbetriebe in ganz Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Mannheim entwickelt funktionierende Marketing- und Vertriebssysteme speziell für das Handwerk, basierend auf Google Ads und Meta Ads (Facebook und Instagram).

Mit einem Team aus Marketing-Experten, Entwicklern und Strategen betreut Handwerksmagnet über 100 Betriebe aus Gewerken wie SHK, Photovoltaik, Elektrotechnik, Renovierung, Dachdeckerei und Garten- und Landschaftsbau. Das Leistungsspektrum umfasst:

Werbeanzeigen: Zielgerichtete Kampagnen auf Google, Facebook und Instagram, regional ausgerichtet auf das Einzugsgebiet des Betriebs.

Verkaufsoptimierte Webseiten: Conversion-optimierte Landingpages, die Besucher in Anfragen verwandeln.

Automatisierte Vorqualifizierung: Jede Anfrage wird über WhatsApp und digitale Formulare vorqualifiziert. Der Betrieb erhält nur Anfragen, bei denen Projekt, Budget und Region bereits geklärt sind.

CRM und Vertriebsoptimierung: Professionelles Kundenmanagement, damit keine Anfrage verloren geht.

Das gesamte System ist Done-for-You: Der Betriebsinhaber investiert keine eigene Zeit in Marketing. Handwerksmagnet übernimmt den kompletten Prozess von der Kampagnenerstellung bis zur fertigen Kundenanfrage im Posteingang. Das Unternehmen arbeitet mit einer ambitionierten Ziel: Erste qualifizierte Anfragen innerhalb von 30 Tagen.

Handwerksmagnet wurde von Jonas Strambach gegründet und wird operativ von einem 18-köpfigen Team in Mannheim gesteuert. Zu den Erfolgsgeschichten zählen Betriebe, die mit dem System von null auf über 100 Anfragen pro Monat gewachsen sind, ihre Kapazitäten verdoppelt und planbar sechs bis acht Wochen im Voraus ausgebucht sind.

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