Die International Conference on Pharmaceutical Innovation and Development 2023 wurde in Yantai eröffnet

Am Morgen des 13. Juli wurde in Yantai die International Conference on Pharmaceutical Innovation and Development 2023 eröffnet. Die Konferenz wurde vom People's Government of Shandong Province ausgerichtet, von der Chinese Pharmaceutical Association, derChina Pharmaceutical Innovation and Research Development Association (PhIRDA), der China Society for Drug Regulation und der Shandong Administration for Market Regulation mitgesponsert und vom People's Government of Yantai und der Shandong Administration for Market Regulation mitorganisiert. Sie stand unter dem Motto „Innovation Leading the High-quality Development" und hatte zum Ziel, eine Plattform für die Zusammenarbeit und den Austausch zu schaffen und alle Kreise einzuladen, sich der Yantai „industrial chain partnership" der Biomedizin anzuschließen.

Bei der Eröffnungszeremonie überreichte die Regierung von Yantai den Herstellern innovativer Medizinprodukte, die die Politik zur Förderung der Industrie im Jahr 2022 erfüllt haben, Urkunden mit einer Gesamtprämie von 136 Millionen chinesischen Yuan. Fünf innovative Institutionen und die erste Reihe von Subfonds für die Entwicklung von Gesundheit und Medizin in Yantai wurden gegründet, darunter das Institute of Life Science and Medical Health, das Yantai Innovation Institute of Stem Cells and Regenerative Medicine, das National Key Laboratory of Luye Pharma Advanced Drug Delivery System, das Dongcheng Pharmaceutical National Enterprise Technology Center und die Yantai Biomedicine Industry and Education Integration Community. In einer feierlichen Zeremonie wurden 35 Schlüsselprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 17,2 Milliarden chinesischen Yuan unterzeichnet.

In den letzten Jahren hat Yantai verschiedene Schritte unternommen, um eine Vorzeigestadt für internationale Life Science-Innovationen aufzubauen und ihr Tempo zu beschleunigen, um einen neuen fruchtbaren Boden für das Wachstum der Biomedizinbranche, ein neues Hochland für Innovation und Kreativität und einen neuen blauen Ozean für die Kapitalbündelung zu schaffen. Yantai wird auch die Biomedizinbranche in sein „9+N" -Projekt für Produktionscluster und Kultivierung einbeziehen und sich darauf konzentrieren, Beispiele zu schaffen, um einen neuen Sprung in der industriellen Ökologie zu erreichen, neue Schritte zum Bau von Industrieparks zu unternehmen, eine neue Geschwindigkeit in der pharmazeutischen Entwicklung zu erreichen und neue Verbesserungen in der Garantie der Elemente zu erzielen.

