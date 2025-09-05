Dyson GmbH

Dyson präsentiert den neuen Dyson HushJet Purifier Compact - der leistungsstärkste Luftreiniger im Kompaktformat

Jetmotor-inspirierter Luftstrom, viermal längere HEPA-Filter-Lebensdauer und Reinigung von 99,97 % aller Partikel bis zu 0,3 Mikron - für ein besseres Raumklima und erholsameren Schlaf

Dyson präsentiert den neuen Dyson HushJet Purifier Compact. Er wurde entwickelt, um Räume effizient und nahezu lautlos zu reinigen und sorgt mit kraftvollem, Jetmotor-inspiriertem Luftstrom und intelligenter Technologie für mehr Wohlbefinden. Das Herzstück ist die innovative Dyson HushJet Düse, die eine neue Ära der Luftreinigungstechnologie einläutet und erstmals einen mutigen Entwicklungsschritt vom ikonischen Air-Multiplier-Design hin zu einer skulpturalen, konzentrierten Luftführung markiert.

"Unsere HushJet Düse ist eine völlig neue Art, Luft zu bewegen. Wir haben uns von der Aerodynamik moderner Jetmotoren inspirieren lassen. So können wir einen fokussierten, gereinigten Luftstrom besonders leise und effizient in den Raum leiten. Das raffinierte Design, angelehnt an sogenannte Hush Kits aus der Luftfahrt, war die Grundlage für die Entwicklung des Dyson HushJet Purifier Compact - und hat es uns ermöglicht, die Luftreinigung komplett neu zu denken." - Matt Jennings, Dyson Engineering Director für Dyson Home

Eine neue Ära des Dyson Designs

Mit dem Dyson HushJet Purifier Compact beginnt eine neue Ära des Dyson Designs. Das Gerät geht über die ikonische Air Multiplier Technologie hinaus und setzt auf die skulpturale HushJet Entrainment Düse, die durch Luftstromverstärkung und das Ansaugen der Umgebungsluft einen noch stärkeren Luftstrom erzeugt. Die Düse wirkt wie ein Aufsatz bei einem Haartrockner, erhöht gezielt die Luftgeschwindigkeit und sorgt so für eine schnellere, kraftvollere Luftreinigung.

Entwickelt für erholsamen Schlaf und Wohlbefinden - rund um die Uhr

Luftschadstoffe können sich gerade in gut abgedichteten Räumen und urbanen Wohnungen schnell ansammeln[1] und damit die Schlafqualität beeinträchtigen[2]. Der Dyson HushJet Purifier Compact wurde deshalb so entwickelt, dass er rund um die Uhr flüsterleise und intelligent arbeitet - für saubere Luft und mehr Wohlbefinden, ohne den Alltag oder Schlaf zu stören.

Leiser als ein Flüstern: Die speziell geformte HushJet Düse reduziert störende Geräusche und dämpft die durch den Hochgeschwindigkeits-Kompressor entstehenden Schallwellen. Mit nur 24 dBA im Nachtmodus ist der Dyson HushJet Purifier Compact extrem leise und ermöglicht einen ungestörten, erholsamen Schlaf.

Gereinigte Luft für besseren Schlaf: Der Dyson HushJet Purifier Compact filtert Allergene wie Pollen, Staub und Tierhaare aus der Luft. So werden Beschwerden wie Niesen oder gereizte Augen reduziert, die den Schlaf stören können.

Intelligenter Automatikmodus: Sensoren überwachen die Luftqualität in Echtzeit und passen die Reinigungsleistung automatisch an - selbst im Schlaf.

Speziell für Haushalte mit Tieren entwickelt: Entfernt zuverlässig Allergene wie Tierhaare sowie unangenehme Gerüche.

Ein kompaktes Format mit einer beeindruckenden Leistung

HushJet Düse: Fokussierter, starker Luftstrom für eine schnelle und gleichmäßige Luftreinigung - ganz ohne störende Geräusche.

Elektrostatische HEPA-Filtration: Die neue Filtergeneration entfernt 99,97 % aller Partikel bis zu 0,3 Mikron. Der Filter ist energieeffizienter, benötigt weniger Material und hält bis zu fünf Jahre - also viermal länger als bisherige Dyson HEPA-Filter.

CADR von 250 m³/h: Kraftvolle Performance für ein kompaktes Gerät.

Vollständig versiegeltes Filtersystem: Was im Gerät landet, bleibt im Gerät - für saubere Luft ohne Rückführung von Schadstoffen.

Ob beim Arbeiten, Entspannen oder Schlafen - der Dyson HushJet Purifier Compact sorgt im Hintergrund für spürbar bessere Luft und ein hygienisches Zuhause - leise und zuverlässig.

Technische Daten des Dyson HushJet Purifier Compact

Abmessungen: 45 cm x 23 cm x 23 cm

Gewicht: 3,5 kg

Filtration: Elektrostatischer HEPA-Filter und Aktivkohlefilter - entfernt bis zu 99,97 % aller Partikel bis 0,3 Mikron

Maximale Raumgröße: 100 m²

Filterlebensdauer: 5 Jahre

Intelligente Steuerung: Über die MyDyson App und Sprachsteuerung (Alexa, Google). Zeitplanerstellung, Luftqualitätsüberwachung, Erhalt von Benachrichtigungen.

Der Dyson HushJet Purifier Compact wird ab 2026 in Deutschland verfügbar sein.

