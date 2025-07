Dyson GmbH

Dyson bringt Haarstyling auf ein neues Level - mit dem Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner

Köln (ots)

Der Multi-Haarstyler der nächsten Generation. Für vielfältige Looks.

2-mal stärkerer Luftstrom[1] dank neuem Motor - für verbessertes Kreieren von Locken, schnelleres Trocknen und glattere Styles.

Intelligente, fortschrittliche Technologie für ein überlegenes Styling aller Haartypen - ganz ohne Hitzeschäden.

Kompakter und leichter[1] - für mehr Kontrolle und bessere Handhabung.

Dyson stellt heute den neuen Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner vor, angetrieben vom schnellsten und leistungsstärksten Haarpflege-Motor von Dyson - dem Hyperdymium 2 Motor. Der optimierte Motor erzeugt einen doppelt so starken Luftstrom, um das Haar noch leichter aufzuwickeln, es so schnell zu trocknen wie ein leistungsstarker Haartrockner und glatte, elegante Styles zu kreieren. Der Dyson Airwrap Co-anda2x (Airwrap2x) bietet 6-in-1-Stylingvielfalt und eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten: Trocknen, Locken, Wellen, Glätten, Geschmeidigkeit und Volumen - ganz ohne Hitzeschäden.

Die neuen, mit Radio-Frequency Identification (RFID) ausgestatteten Aufsätze erkennen automatisch die Stylinganforderungen und passen die Einstellungen für optimale Ergebnisse bei jedem Haartyp an. In Verbindung mit der MyDyson App sorgt die i.d. curl Technologie mit nur einem Knopfdruck für müheloses Lockenstyling - individuell angepasst an die Nutzer*innen. Durch konsequente Weiterentwicklung ist der Airwrap2x nun kompakter und leichter - für eine verbesserte Handhabung und maximale Kontrolle beim Styling.

"Für unseren neuen Airwrap2x haben wir einen völlig neuen Motor entwickelt, der mit 150.000 Umdrehungen pro Minute rotiert und einen doppelt so hohen Luftdruck erzeugt - für schnelleres Trocknen und weniger Hitzeschäden. Der hohe Druck sorgt für länger haltbare Locken oder glattere Styles. Traditionelle Stylinggeräte können das Haar schädigen, doch bei Dyson konzentrieren wir uns seit jeher darauf, Tools zu entwickeln, die die Haargesundheit schützen und gleichzeitig Präzision und Leistung bieten - ohne Kompromisse. Unsere Expertise in den Bereichen Motorentechnologie, Strömungsmechanik und Materialwissenschaften setzen wir konsequent dafür ein, uns stetig weiterzuentwickeln. Neue Aufsätze wie der AirSmooth2x Aufsatz sorgen für elegante Looks, die patentierten Borsten der Co-anda2x Bürste für sanftes Styling ermöglicht ein verknotungsfreies Stylen der Haare - und KI-gestützte Sensoren passen die Hitze intelligent an, um das Haar zu schützen. Es geht darum, langanhaltende, ausdrucksstarke Styles mit intelligenter, effizienter Technologie zu ermöglichen." - James Dyson, Gründer und Chefingenieur

Dysons leistungsstärkster Haarpflege-Motor

Im Herzen des Geräts arbeitet der vollständig neu entwickelte Hyperdymium 2 Motor: Dysons schnellster und leistungsstärkster Motor für Haarpflegegeräte. Der Draht, der diesen Motor mit Strom versorgt, ist so dünn wie ein menschliches Haar - nur 90 Mikrometer. Ein Beispiel für hochpräzise Ingenieurskunst, die diese kraftvolle Technologie so kompakt macht, dass sie bequem in eine Handfläche passt. Begleitet wird der Leistungszuwachs von einer neuen Aerodynamik-Einheit mit einem leistungsstarken Diagonal-Laufrad und einem zweireihigen, überformten Diffusor. Das Ergebnis: ein höheres Luftvolumen und doppelt so hoher Luftdruck - und das bei gleichbleibend niedrigem Geräuschpegel. Das gesamte Motorsystem erreicht eine Drehzahl von bis zu 150.000 Umdrehungen pro Minute. Das ist neunmal schneller als der Motor eines Formel-1-Rennwagens.

Die einzigartige elektromagnetische Konstruktion des Dyson Hyperdymium 2 und die von Dyson entwickelte intelligente Steuerung sorgen für eine konstante, langlebige und präzise Leistung. Speziell für den Airwrap2x entwickelt, ist er 30 % leistungsstärker und liefert einen doppelt so hohen Luftdruck für schnelleres Trocknen und Stylen[1]. In Kombination mit den neuen Aufsätzen trocknet das Gerät so schnell wie ein leistungsstarker Haartrockner, erzeugt einen stärkeren Coanda-Luftstrom für verbessertes Aufwickeln und Locken und ermöglicht außerdem das Kreieren glatterer Styles.

Intelligente Sensortechnologie

Im Airwrap2x sind intelligente Sensoren integriert, die das Erkennen von Stylingwünschen und die Wartung einfacher machen.

Aufsatzerkennung: Ein RFID-Chip in jedem Aufsatz kommuniziert mit dem Gerät und passt die Temperatur- und Luftstromeinstellungen automatisch an die optimalen Werte an. Die Aufsätze sind mit empfohlenen Einstellungen für Luftstrom und Hitze voreingestellt, können jedoch individuell über die MyDysonApp angepasst werden.

Ein RFID-Chip in jedem Aufsatz kommuniziert mit dem Gerät und passt die Temperatur- und Luftstromeinstellungen automatisch an die optimalen Werte an. Die Aufsätze sind mit empfohlenen Einstellungen für Luftstrom und Hitze voreingestellt, können jedoch individuell über die MyDysonApp angepasst werden. Personalisierte Locken mit i.d. curl: In Kombination mit den Airwrap2x Lockenaufsätzen aktiviert die i.d. curl Stylingsequenz vier Schritte für gleichmäßige Locken auf Knopfdruck. Temperatur und Luftstrom werden automatisch angepasst, um das Haar aufzuwickeln, zu fixieren und wieder freizugeben - für perfekte Locken bei jeder Anwendung. Über die MyDyson App kann ein individuelles Haarprofil samt personalisierter Lockensequenz erstellt werden.

In Kombination mit den Airwrap2x Lockenaufsätzen aktiviert die i.d. curl Stylingsequenz vier Schritte für gleichmäßige Locken auf Knopfdruck. Temperatur und Luftstrom werden automatisch angepasst, um das Haar aufzuwickeln, zu fixieren und wieder freizugeben - für perfekte Locken bei jeder Anwendung. Über die MyDyson App kann ein individuelles Haarprofil samt personalisierter Lockensequenz erstellt werden. Hallsensor: Erkennt, wenn der Filter korrekt eingesetzt ist.

Erkennt, wenn der Filter korrekt eingesetzt ist. MEMS-Drucksensor (mikroelektromechanisch): Erkennt, wann der Filter gereinigt werden muss, und informiert Nutzer*innen entsprechend.

(mikroelektromechanisch): Erkennt, wann der Filter gereinigt werden muss, und informiert Nutzer*innen entsprechend. 2x Glaskugel-Thermistoren: Für die intelligente Temperaturkontrolle, die die Lufttemperatur 1.000-mal pro Sekunde misst und konstant hält - unabhängig von der Nutzungsweise. So wird sichergestellt, dass es zu keinen Hitzeschäden kommt.

Intelligente Stylingaufsätze

Für den Airwrap2x Multi-Haarstyler wurden neun Stylingaufsätze entwickelt. In Deutschland ist das Set in den Varianten Straight+Wavy oder Curly+Coily erhältlich. Jedes Set enthält sechs Aufsätze in einer von Dyson designten Präsentationsbox.

Mit diesen Aufsätzen lassen sich verschiedenste Styles für alle Haartypen kreieren. Die intelligenten Aufsätze steuern dabei gezielt den doppelt so starken Luftstrom, der durch den neuen Dyson Hyperdymium 2 Motor erzeugt wird.

Straight+Wavy Set

30 mm Co-anda2x Lockenaufsatz

40 mm Co-anda2x Lockenaufsatz

Co-anda2x Bürste für sanftes Styling

Co-anda2x Runde Volumenbürste

AirSmooth2x Aufsatz

Co-anda2x Aufsatz für schnelles Trocknen

Curly+Coily Set

40 mm Co-anda2x Lockenaufsatz

Co-anda2x Bürste für sanftes Styling

Co-anda2x Runde Volumenbürste

Co-anda2x Wellen und Locken Diffusor

Co-anda2x Aufsatz für schnelles Trocknen

Co-anda2x Kammaufsatz für mehr Spannung

Zusätzlich haben Nutzer*innen die Möglichkeit, aus einer Vielzahl einzeln erhältlicher Aufsätze zu wählen, um ihr Set individuell zu ergänzen: den 20 mm Co-anda2x Lockenaufsatz, 30 mm Co-anda2x Lockenaufsatz, den AirSmooth2x Aufsatz, den Co-anda2x Wellen und Locken Diffusor sowie den Co-anda2x Kammaufsatz für mehr Spannung.

Alle Aufsätze:

20 mm, 30 mm and 40 mm Co-anda2x Lockenaufsatz: Schnelleres Kreieren von Locken dank 30 % mehr Geräteleistung, ermöglicht durch den verbesserten Motor. 20 mm: enge Locken in beide Richtungen mit nur einem Aufsatz (separat erhältlich). 30 mm: voluminöse Locken und Wellen in beide Richtungen mit nur einem Aufsatz. 40 mm: lockere Locken und Wellen in beide Richtungen mit nur einem Aufsatz. Diese Aufsätze erkennen zudem automatisch, wenn das Haar vollständig aufgewickelt ist, und starten dann die i.d. curl Stylingsequenz. Die kühlen Spitzen wurden neugestaltet - mit mehr Drehweg für eine leichtere Handhabung und einer neuen ergonomischen Form für besseren Halt.

Schnelleres Kreieren von Locken dank 30 % mehr Geräteleistung, ermöglicht durch den verbesserten Motor. 20 mm: enge Locken in beide Richtungen mit nur einem Aufsatz (separat erhältlich). 30 mm: voluminöse Locken und Wellen in beide Richtungen mit nur einem Aufsatz. 40 mm: lockere Locken und Wellen in beide Richtungen mit nur einem Aufsatz. Diese Aufsätze erkennen zudem automatisch, wenn das Haar vollständig aufgewickelt ist, und starten dann die i.d. curl Stylingsequenz. Die kühlen Spitzen wurden neugestaltet - mit mehr Drehweg für eine leichtere Handhabung und einer neuen ergonomischen Form für besseren Halt. Co-anda2x Bürste für sanftes Styling: Für ein glatteres, besser ausgerichtetes Finish bei allen Haartypen - mit patentierten Schlaufenborsten, die Verheddern reduzieren und den Komfort auf der Kopfhaut verbessern. Neue Hakenborsten sorgen außerdem dafür, dass äußere Borstenreihen das Haar näher am Ansatz greifen - für mehr Kontrolle beim Styling.

Für ein glatteres, besser ausgerichtetes Finish bei allen Haartypen - mit patentierten Schlaufenborsten, die Verheddern reduzieren und den Komfort auf der Kopfhaut verbessern. Neue Hakenborsten sorgen außerdem dafür, dass äußere Borstenreihen das Haar näher am Ansatz greifen - für mehr Kontrolle beim Styling. Co-anda2x Runde Volumenbürste: Entwickelt für voluminöse Styles mit weniger Frizz. Ein kontrollierter Luftstrom und abgeschrägte Borsten ermöglichen es, das Haar abschnittsweise zu stylen, ohne umliegende Strähnen zu beeinträchtigen.

Entwickelt für voluminöse Styles mit weniger Frizz. Ein kontrollierter Luftstrom und abgeschrägte Borsten ermöglichen es, das Haar abschnittsweise zu stylen, ohne umliegende Strähnen zu beeinträchtigen. AirSmooth2x Aufsatz: Ein Finishing-Aufsatz zum Glätten des Haars: Zwei Hochgeschwindigkeits-Luftströme erzeugen die nötige Spannung für glattere Styles mit weniger Frizz. Die nicht beheizten Kontaktflächen glätten, richten das Haar aus und reduzieren Volumen. Sobald eine Haarsträhne komplett bearbeitet wurde, öffnen sich die Arme automatisch, um das Haar freizugeben.

Ein Finishing-Aufsatz zum Glätten des Haars: Zwei Hochgeschwindigkeits-Luftströme erzeugen die nötige Spannung für glattere Styles mit weniger Frizz. Die nicht beheizten Kontaktflächen glätten, richten das Haar aus und reduzieren Volumen. Sobald eine Haarsträhne komplett bearbeitet wurde, öffnen sich die Arme automatisch, um das Haar freizugeben. Co-anda2x Aufsatz für schnelles Trocknen: Ideal zum Trocknen von nassem Haar oder zum Vortrocknen vor dem Stylen. Der Aufsatz erzeugt einen kontrollierten, kraftvollen Luftstrom für besonders schnelles Trocknen - ganz ohne Hitzeschäden.

Ideal zum Trocknen von nassem Haar oder zum Vortrocknen vor dem Stylen. Der Aufsatz erzeugt einen kontrollierten, kraftvollen Luftstrom für besonders schnelles Trocknen - ganz ohne Hitzeschäden. Co-anda2x Kammaufsatz für mehr Spannung: Speziell für lockiges und krauses Haar entwickelt. Der präzise gelenkte Hochgeschwindigkeits-Luftstrom trocknet das Haar schnell, während es gleichzeitig gedehnt und geglättet wird. Seitliche Borsten erhöhen zusätzlich die Spannung - für ein glatteres Finish.[1]

Speziell für lockiges und krauses Haar entwickelt. Der präzise gelenkte Hochgeschwindigkeits-Luftstrom trocknet das Haar schnell, während es gleichzeitig gedehnt und geglättet wird. Seitliche Borsten erhöhen zusätzlich die Spannung - für ein glatteres Finish.[1] Co-anda2x Wellen und Locken Diffusor: Der 2-in-1 Diffusor verteilt den Luftstrom auf zwei unterschiedliche Arten, um natürliche Locken zu unterstützen und zu definieren.

Entwickelt mit Fokus auf Haargesundheit

Diese Geräte vereinen fortschrittliche Technologien, die die Styling-Performance optimieren, die Stylingroutine erleichtern und gleichzeitig das Haar vor Hitzeschäden schützen.

"Die Haargesundheit steht bei der Entwicklung neuer Geräte und Formulierungen für uns immer an erster Stelle. Wir wissen, dass gesundes Haar nicht nur mehr glänzt, sondern sich auch besser anfühlt. Deshalb analysieren wir einzelne Haarfasern unterschiedlichster Strukturen und Typen - von innen und außen -, um sicherzustellen, dass unsere Geräte konsequent mit Fokus auf Haargesundheit entwickelt werden." - Rob Smith, Senior Principal Scientist bei Dyson

Perfekt abgestimmt auf Dysons Styling-Produkte

Damit die Lieblingsstyles länger halten, lässt sich der Airwrap2x ideal mit der Chitosan Produktreihe von Dyson kombinieren - speziell entwickelt für die Anwendung mit Dysons Haarstyling-Tools. Die Dyson Chitosan Pre-Style Cream und das Dyson Chitosan Post-Style Serum basieren auf Chitosan, einem komplexen Makromolekül, das aus Austernpilzen gewonnen und mit der Dyson Triodetic Technologie verarbeitet wird. Diese Produktreihe ist das Ergebnis von über zehn Jahren Forschung und Entwicklung im Bereich Haargesundheit.

"Der Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner ist ein echter Game-Changer, wenn es darum geht, verschiedenste Looks schnell und mühelos zu kreieren. Ob federnde Locken, voluminöse Wellen oder ein glattes, geschmeidiges Finish - das Gerät liefert durchweg beeindruckende Ergebnisse. Die Luftstromtechnologie ist so leistungsstark, dass ich sicher bin, jeden gewünschten Style allein mit Luft umsetzen zu können und dabei gleichzeitig die Struktur und Gesundheit des Haars zu bewahren. In Kombination mit der Dyson Chitosan Produktreihe für alle Haartypen lassen sich Ergebnisse in Salonqualität ganz einfach zu Hause erzielen." -Larry King, Global Dyson Styling Ambassador

Direkt bei Dyson kaufen

Der Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner ist bald in den Farbvarianten Ceramic Pink und Jasper Plum via dyson.de und in den Dyson Stores zum Preis von 649,00 EUR UVP erhältlich.

[1] Im Vergleich zum Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner

