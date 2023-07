Globe Teleservices Pte Ltd

Globe Teleservices sichert sich den ersten Platz im neuesten A2P SMS Market Impact Report 2023 von ROCCO - MNO Edition

Singapur (ots/PRNewswire)

Globe Teleservices, ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationslösungen, freut sich, seine Anerkennung als Tier 1 A2P SMS-Anbieter für Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) im hoch angesehenen ROCCO A2P SMS Market Impact Report – MNO Edition, bekannt zu geben.

ROCCO, bekannt für seine umfassende Forschung und Analyse in der Messaging-Branche, führte eine umfangreiche Umfrage durch, an der sich 331 Mobilfunknetzbetreiber aus 153 Ländern beteiligten. Diese Mobilfunknetzbetreiber evaluierten und bewerteten gemeinsam 45 Anbieter auf der Grundlage verschiedener Parameter, einschließlich Kundenservice, Servicequalität, technisches Know-how und allgemeine Kundenzufriedenheit.

Globe Teleservices hat sich in diesem Bericht als klarer Spitzenreiter erwiesen, indem es ein Tier-1-Rating und einen Spitzenplatz in den beiden wesentlichen Parametern „Preis-Leistungs-Verhältnis" und „Transparenz" erhielt. Diese Leistung ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement von GTS, einen außergewöhnlichen Wert zu liefern und ein hohes Maß an Transparenz aufrechtzuerhalten. Außerdem bekräftigt das Unternehmen damit sein Engagement für die Bereitstellung erstklassiger A2P-SMS-Dienste für seinen weltweiten Kundenstamm.

„Wir freuen uns sehr, diese prestigeträchtige Auszeichnung von ROCCO zu erhalten. Diese Anerkennung stärkt unsere Position als zuverlässiger Partner für Betreiber auf der ganzen Welt. Dies ist das Ergebnis unseres unermüdlichen Strebens nach hochmodernen Lösungen, hervorragendem Kundenservice und unübertroffener Zuverlässigkeit", so Ashutosh Agrawal, Chairman und Managing Director von Globe Teleservices Pte. Ltd.

Mit den A2P SMS-Diensten von Globe Teleservices können MNOs ihren Messaging-Verkehr effektiv monetarisieren, die Kundenbindung verbessern und die Integrität ihrer Netzwerke schützen.

Als führendes Unternehmen der Branche setzt Globe Teleservices weiterhin auf Innovation und gewährleistet die Einhaltung von Industriestandards und -vorschriften. Als zuverlässiger Partner für Mobilfunknetzbetreiber, die zuverlässige und skalierbare A2P-SMS-Lösungen suchen, hat sich Globe Teleservices unermüdlich zu Spitzenleistungen verpflichtet.

Informationen zum Unternehmen: Globe Teleservices (GTS) ist ein in Singapur ansässiges Telekommunikationsunternehmen, das innovative Lösungen anbietet, um den sich wandelnden Anforderungen der globalen Telekommunikationsbranche gerecht zu werden. Als führender Anbieter von A2P-Messaging, International Voice, Antifraud und Managed Services, ist GTS bestrebt, seinen Kunden auf allen Kontinenten einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.

GTS arbeitet eng mit über 100 Tier-1-Mobilfunkbetreibern zusammen und erzielt erhebliche Auswirkungen auf Umsatz und Kundenbindung.

