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Marokko und Griechenland führen die Liste der günstigsten Sommerreiseziele für deutsche Urlauber an

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München (ots)

Der Sommer rückt näher - und mit ihm die große Frage: Wohin geht die Reise? Pünktlich zur Hauptbuchungszeit, in der die meisten Deutschen ihren Sommerurlaub planen und buchen, liefert weloveholidays jetzt Orientierung. Eine aktuelle Auswertung des Online-Reiseanbieters zeigt, welche zehn Destinationen im Sommer 2026 das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für deutsche Reisende bieten. Das Ergebnis: Agadir in Marokko führt das Ranking mit einem Durchschnittspreis von nur 245 Euro pro Person für sieben Nächte an, gefolgt von Halkidiki (Griechenland, 266 Euro) und Korfu (Griechische Inseln, 342 Euro).

Was die Top-Ziele zu bieten haben

Agadir in Marokko führt die Liste an, und gleich vier griechische Destinationen - Halkidiki, Korfu, Rhodos und Kreta - sind unter den Top Ten vertreten. Agadir lockt mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr, breiten Atlantikstränden und einer faszinierenden nordafrikanischen Kultur, bei einer Flugzeit von nur drei bis vier Stunden ab den großen deutschen Flughäfen. Wer etwas Besonderes sucht, ist hier richtig: Kamelritte am Strand, Ausflüge ins Atlasgebirge oder ein Besuch der UNESCO-geschützten Medina von Essaouira machen den Urlaub unvergesslich.

Halkidiki, Korfu, Rhodos und Kreta stehen für das Beste, was Griechenland zu bieten hat: malerische Altstädte und eine entspannte Urlaubsatmosphäre. Korfu besticht durch seine venezianisch geprägte Architektur und verbindet Strand und Kultur. Halkidiki mit seinen drei markanten Halbinseln ist besonders bei Familien beliebt, dank ruhiger, flacher Gewässer und hervorragender Strandinfrastruktur. Rhodos ist berühmt für seine mittelalterliche Altstadt. Kreta, Griechenlands größte Insel wartet mit dem sagenumwobenen Palast von Knossos oder Wanderungen durch die Samaria-Schlucht.

Spanien ist mit drei Zielen vertreten: Costa Dorada, Murcia und Andalusien. Die Costa Dorada ist besonders familienfreundlich, während Murcia ein ruhigeres, authentisches Spanien-Erlebnis abseits der großen Touristenströme bietet. Andalusien vereint traumhafte Strände mit Kultur und Gastronomie. Italien komplettiert das Ranking mit Sardinien und Sizilien - beide Inseln sind bekannt für ihr türkisfarbenes Wasser und nur einen kurzen Flug von Deutschland entfernt.

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