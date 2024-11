DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies kündigt die Gründung von SolFi Technologies an, um den Zugang der Aktionäre zum Solana (SOL) Ökosystem zu erweitern

DeFi Technologies gründet SolFi Technologies , ein Spin-off-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Investoren durch Eigenhandel, Validierungsknotenbetrieb und Ökosysteminvestitionen einen direkten Zugang zum Solana-Blockchain-Ökosystem zu verschaffen.

Optimierung des Ertrags von Solana: SolFi Technologies verwendet proprietäre Algorithmen und innovative Finanzierungsstrategien, um Solana (SOL) zu erwerben, zu halten und zu staken. Durch das Staking von Solana mit dem Validator und der proprietären Maximum Extractable Value (MEV)-Engine von DeFi Technologies (erprobt mit über 508 Millionen CAD (365 Millionen USD) in gestakten Solana) strebt SolFi Technologies einen konstanten Cashflow mit höheren Renditen als bei Staking-Anbietern von Drittanbietern an, der dann reinvestiert oder als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann.

Die Treasury-Strategie wird vom Betriebsunternehmen unterstützt: SolFi Technologies prüft strategische Übernahmen von Betriebsunternehmen, um die Solana-Treasury-Strategie mit Cashflows zu untermauern, die den Erwerb von Token und die Einnahmen aus dem Staking beschleunigen.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein kryptonatives Technologieunternehmen, das bei der Verschmelzung traditioneller Kapitalmärkte mit dezentralem Finanzwesen („DeFi") eine Vorreiterrolle spielt, freut sich, den Start von SolFi Technologies ( www.solfitech.co) bekannt zu geben, einem neuen reinen Investmentvehikel, das traditionellen Investoren einen speziellen Zugang zum expandierenden Solana-Ökosystem („SOL") bieten soll. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein für beide Unternehmen dar, da sie einen einzigartigen Zugang zu Solanas DeFi-getriebenem Wachstum und dem Einsatz von Cashflows direkt über Maklerkonten bietet.

SolFi Technologies ist bestrebt, einen konstanten Cashflow mit höheren Renditen als Drittanbieter zu erwirtschaften, wobei diese Renditen reinvestiert oder als Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet werden, um die Rendite zu erhöhen und das Wachstum zu steigern. Als Hauptanteilseigner und -partner wird DeFi Technologies von einer stärkeren Beteiligung an der Leistung von Solana profitieren und neue Wachstumspotenziale und Einnahmequellen erschließen, die sein bestehendes Portfolio ergänzen.

SolFi Technologies soll als „MicroStrategy für Solana" fungieren und den Zugang zum ertragreichen Einsatz- und Wertsteigerungspotenzial von Solana ermöglichen. Durch innovative Kapitalstrukturen, die für ETFs nicht verfügbar sind, bietet SolFi Anlegern sowohl Token-Upside- als auch Cashflow-Möglichkeiten, wobei sie von der schnellen Akzeptanz von Solana profitieren. Dies ermöglicht es Anlegern, den zugrunde liegenden Vermögenswert potenziell zu übertreffen.

Strategische Ziele von SolFi Technologies

Die Strategie von SolFi Technologies basiert auf dem Erwerb und dem Einsatz von Solana-Token, wobei der Validator und die firmeneigene MEV-Engine von DeFi Technologies zum Einsatz kommen, die sich mit über 508 Millionen CAD (365 Millionen USD) an eingesetzten Solana-Token bewährt haben, um eine branchenführende Rendite zu erzielen. Die erwirtschafteten Cashflows werden reinvestiert oder an die Aktionäre ausgeschüttet, um die Rendite zu maximieren und das Wachstum zu steigern.

Eigenhandel und Treasury-Strategie : SolFi Technologies wird fortschrittliche Handelsalgorithmen und kreative Finanzierungsstrukturen einsetzen, um SOL zu erwerben und zu halten und dabei Strategien umzusetzen, die den operativen Cashflow maximieren und eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre gewährleisten.

: SolFi Technologies wird fortschrittliche Handelsalgorithmen und kreative Finanzierungsstrukturen einsetzen, um SOL zu erwerben und zu halten und dabei Strategien umzusetzen, die den operativen Cashflow maximieren und eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre gewährleisten. Validator-Knotenoperationen: SolFi Technologies wird einen hochleistungsfähigen Validierungsknoten im Solana-Netzwerk betreiben, der die MEV-Engine zur Optimierung der Staking-Erträge und zur Verbesserung der Netzwerkleistung nutzt. SolFi wird die Cashflows aus dem hochverzinslichen Staking reinvestieren, um seine Treasury-Strategie zu unterstützen.

SolFi Technologies wird einen hochleistungsfähigen Validierungsknoten im Solana-Netzwerk betreiben, der die MEV-Engine zur Optimierung der Staking-Erträge und zur Verbesserung der Netzwerkleistung nutzt. SolFi wird die Cashflows aus dem hochverzinslichen Staking reinvestieren, um seine Treasury-Strategie zu unterstützen. Betriebsunternehmen: SolFi Technologies wird sich um Ergänzungsakquisitionen von Betriebsunternehmen bemühen, um den Cashflow zu diversifizieren und seine Treasury- und Staking-Strategie zu beschleunigen.

SolFi Technologies wird sich um Ergänzungsakquisitionen von Betriebsunternehmen bemühen, um den Cashflow zu diversifizieren und seine Treasury- und Staking-Strategie zu beschleunigen. Investitionen in das Ökosystem: Über ihren speziellen Venture-Arm wird SolFi in innovative Projekte und führende Teams innerhalb des Solana-Ökosystems investieren.

Der Geschäftsführer von DeFi Technologies, Olivier Roussy Newton, kommentierte: „Wir freuen uns, dass DeFi Technologies Anteilseigner und Partner von SolFi Technologies in diesem auf Solana ausgerichteten Projekt ist. Der Erfolg von Microstrategy hat das Engagement im digitalen Vermögenswert Nr. 1 in Bitcoin erhöht, und wir freuen uns darauf, die Strategie von SolFi für digitale Vermögenswerte vollständig auf Solana auszurichten. Wie Microstrategy wird auch SolFi einen Cashflow aus dem Betriebsunternehmen generieren und die Kapitalmärkte für kreative Finanzierungsstrukturen nutzen, die es SolFi ermöglichen, seine Finanzmittel schnell zu erhöhen und seine Einsätze zu beschleunigen. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit SolFi Technologies Werte für unsere Aktionäre schaffen und die Zukunft der Blockchain-Technologie mitgestalten werden."

Informationen zu Solana

Solana hat sich als eines der technologisch fortschrittlichsten Blockchain-Ökosysteme im Jahr 2024 herauskristallisiert, angetrieben durch seine einzigartigen hybriden Konsensmechanismen - Proof of History (PoH) und Proof of Stake (PoS). Das Netzwerk kann über 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und ist damit eine der schnellsten und am besten skalierbaren Blockchains überhaupt.

Die wichtigsten Kennzahlen verdeutlichen das beeindruckende Wachstum von Solana:

Tägliche Transaktionen: Im Oktober 2024 verzeichnete Solana 42,7 Millionen tägliche Transaktionen im Vergleich zu 1,1 Millionen bei Ethereum.

Im Oktober 2024 verzeichnete Solana 42,7 Millionen tägliche Transaktionen im Vergleich zu 1,1 Millionen bei Ethereum. Preiswachstum: Im Jahr 2024 hat sich der Solana-Token (SOL) mehr als verzehnfacht und ist von 20 US-Dollar im Januar auf 218 US-Dollar im November gestiegen.

Im Jahr 2024 hat sich der Solana-Token (SOL) mehr als verzehnfacht und ist von 20 US-Dollar im Januar auf 218 US-Dollar im November gestiegen. Liquidität: Solana verfügt über eine solide Liquidität mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von regelmäßig über 4 Milliarden US-Dollar.

Solana verfügt über eine solide Liquidität mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von regelmäßig über 4 Milliarden US-Dollar. Strategische Partnerschaften: Große Technologieunternehmen wie PayPal, Stripe, Google und Shopify haben die Integration mit Solana vorgenommen und damit den Status der Blockchain als hochgradig skalierbare und kostengünstige Lösung bestätigt.

Das Ökosystem von Solana hat sich mit dem Aufkommen von DeFi-Plattformen und anderen dezentralen Anwendungen rasch erweitert. Mit Schlüsselprojekten wie Serum, Raydium und Audius, die dieses Wachstum vorantreiben, ist Solana nun eine bevorzugte Wahl für Entwickler und Investoren, die eine skalierbare, kostengünstige Blockchain-Infrastruktur suchen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu SolFi-Technologien

SolFi Technologies ist ein innovatives Investmentvehikel, das Investoren Zugang zum Solana-Ökosystem (SOL) verschaffen soll. SolFi ist nach dem Vorbild des MicroStrategy-Modells für Solana aufgebaut und nutzt eigene Handelsstrategien, Einsätze und Investitionen in das Ökosystem, um den Wert für Aktionäre zu maximieren. SolFi hat sich zum Ziel gesetzt, Anlegern, die sich an dezentraler Finanzierung (DeFi) und Blockchain-Innovationen beteiligen möchten, einzigartige Finanzmöglichkeiten zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.solfitech.co.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem die Gründung und Entwicklung von SolFi Technologies, die Geschäftsstrategie und den Plan von SolFi Technologies, die Fähigkeit von SolFi Technologies, Cashflow und die Höhe dieses Cashflows zu generieren, die Übernahme von Betriebsunternehmen durch SolFi Technologies, Investitionen von SolFi Technologies in innovative Projekte im Solana-Ökosystem, das Interesse und das Vertrauen von Investoren in digitale Vermögenswerte, insbesondere in SOL, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit von SolFi Technologies, seinen Geschäftsplan umzusetzen, das Wachstum des Soloana-Ökosystems, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

