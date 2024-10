DeFi Technologies Inc.

Valour, Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, lanciert Asset-backed Ethereum Physical Staking ETP für professionelle Anleger an der Londoner Börse

Das erste an der LSE notierte Produkt von Valour : Valour Digital Securities Limited setzt mit der Einführung seines ersten durch Vermögenswerte besicherten Ethereum Physical Staking Exchange Traded Product (ETP), auch bekannt als Exchange Traded Note (ETN), an der Londoner Börse einen bedeutenden Meilenstein und bietet professionellen Anlegern direkten Zugang zu Ethereum und Staking-Erträgen.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, freut sich, die Einführung seiner bahnbrechenden, durch Vermögenswerte besicherten, börsengehandelten Ethereum-Produkte, auch bekannt als börsengehandelte Schuldverschreibungen („ETNs"), an der London Stock Exchange (die „LSE") durch seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), einen führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten („ETPs"), bekannt zu geben.

Das Valour Ethereum Physical Staking ETP (Ticker: 1VET, ISIN: GB00BRBMZ190) ist ein vollständig abgesichertes, nicht hebelfinanziertes, passives Anlageprodukt, das eine direkte Beteiligung an Ethereum („ETH") als zugrunde liegende Kryptowährung bietet. Das ETP ist durch die jeweilige Kryptowährung gesichert, die von regulierten Krypto-Depotstellen in Cold Storage verwahrt wird.

„Wir freuen uns sehr, unser innovatives, physisch besichertes Ethereum Staking ETP an der Londoner Börse einzuführen, was einen wichtigen Meilenstein für Valour und den britischen Markt darstellt. Dieses Produkt bietet professionellen Anlegern einen sicheren und geregelten Zugang zu Ethereum und bietet den einzigartigen Vorteil, dass die Renditen durch Einsätze maximiert werden können. Unser Ethereum Staking ETP zeigt das Engagement von Valour, wegweisende Finanzprodukte zu entwickeln, die eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Welt der digitalen Vermögenswerte schlagen und es institutionellen und professionellen Anlegern in Großbritannien ermöglichen, sich über ihre traditionellen Anlagekonten zu engagieren", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies.

Elaine Buehler, Produktleiterin bei Valour, führt weiter aus:: „Dieses Produkt ist ein entscheidender Schritt vorwärts bei der Verknüpfung von traditionellen Finanzen mit digitalen Vermögenswerten. Indem wir die Vorteile des Einsatzes über ein börsengehandeltes Produkt anbieten, vereinfachen wir institutionellen Anlegern den Zugang zu Ethereum und ermöglichen es ihnen, ohne technische Hürden an der wachsenden dezentralen Finanzwelt teilzuhaben."

Der Valour-Prospekt wurde von der Financial Conduct Authority („FCA") und der London Stock Exchange („LSE") genehmigt. Anfang dieses Jahres kündigte die FCA an, dass sie Anträge von Finanzinstituten, die ETPs für professionelle Anleger notieren wollen, nicht ablehnen wird. Die LSE sagte, dass sie im zweiten Quartal 2024 mit der Annahme von Anträgen für Bitcoin („BTC") und ETH-Produkte beginnen wird. Die FCA hat jedoch festgelegt, dass diese in London ansässigen ETPs nur professionellen Anlegern vorbehalten sind.

Die Einführung folgt der LSE-Leitlinie, die die Zulassung bestimmter Krypto-ETPs erlaubt, die bestimmte Kriterien erfüllen, darunter physische Hinterlegung, zuverlässige Preisquellen und in zugelassenen Ländern regulierte Verwahrer.

Eigenschaften von Valour Ethereum Physical Staking:

Börsennotiert an der LSE, mit dem einzigartigen Vorteil von Einsatzprämien.

Physisch unterlegtes, nicht gehebeltes Engagement in ETH.

Die zugrundeliegenden Krypto-Vermögenswerte werden von regulierten Verwahrern in Cold Storage verwahrt.

Der Handel ist ausschließlich professionellen und institutionellen Anlegern vorbehalten.

Wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühren.

Mit einer festen Rendite, keinem definierten Verfallstermin und einer Verwaltungsgebühr von 1,49 % können Anleger passive Renditen erzielen und gleichzeitig die technischen Komplexitäten des Einsatzes vermeiden. Durch die Investition in das Valour Ethereum Physical Staking ETP tragen Anleger auch aktiv zur sich entwickelnden DeFi-Landschaft bei. Verbesserte Sicherheitsmerkmale, wie z. B. die Slashing-Versicherung und die vollständige Besicherung, bieten den Anlegern zusätzliche Transparenz und Schutz.

Krypto-Staking ist ein grundlegender Bestandteil der Blockchain-Dynamik, der es den Teilnehmern ermöglicht, sich an der Verwaltung und dem Konsens von Proof of Stake (PoS)-Blockchains zu beteiligen und gleichzeitig Belohnungen für ihre Beiträge zu erhalten. Im Gegensatz zu Proof-of-Work-Systemen sind PoS-Netzwerke auf Validierer angewiesen, die Vermögenswerte zur Validierung und Erstellung neuer Blöcke verpfänden.

Durch die Zusammenarbeit mit institutionellen Einrichtungen wie Copper Markets (Switzerland) AG für die Verwahrung und dem Branchenführer Blockdaemon für den Einsatzservice bietet Valour eine durchgängig besicherte, nicht-verwahrende Einsatzumgebung.

Die Zulassung in Großbritannien erfolgt, nachdem die USA den börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds grünes Licht gegeben haben, eine Entwicklung, die auf mehreren Jahren ähnlicher Produkte aufbaut, die in verschiedenen europäischen Ländern gehandelt werden. Die Produkte können ab heute in den speziellen „Professional Investors Only"-Segmenten der LSE gehandelt werden. Während der Zugang für Kleinanleger weiterhin eingeschränkt ist, stellt die Notierung eine bedeutende Entwicklung für die institutionelle Kryptoeinführung in Großbritannien dar.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF).

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Notierung des Valour Ethereum Physical Staking ETP an der LSE, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz von dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerten, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von dezentralen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

