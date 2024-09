DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies stellt monatliches Unternehmens-Update bereit: Tochtergesellschaft Valour meldet ein verwaltetes Vermögen von 661 Mio. CAD (487 Mio. USD), ein Plus von 30 % in diesem Geschäftsjahr, und verzeichnet mit 14,1 Mio. CAD (10,4 Mio. USD) im August die höchsten monatlichen Nettozuflüsse des Jahres 2024

AUM & Rekordzuflüsse: Valour meldet ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 66 Mio. CAD (487 Mio. USD) zum 31. August 2024. Trotz eines preisbedingten Rückgangs der verwalteten Vermögen verzeichnete der August die höchsten Nettozuflüsse des Jahres 2024 mit einem bedeutenden Nettozufluss von 14,1 Mio. CAD (10,4 Mio. USD). Dieses Wachstum spiegelt das starke Vertrauen der Anleger und die anhaltende Nachfrage nach den ETP-Produkten von Valour wider.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen („DeFi") leistet, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), zum 30. August 2024 ein verwaltetes Vermögen („AUM") von 661 Mio. CAD (487 Mio. USD) ausweist. Diese Zahl stellt einen deutlichen Anstieg von 30 % seit Jahresbeginn dar.

Trotz eines Abwärtstrends bei den Preisen für digitale Vermögenswerte verzeichnete Valour mit 14,1 Mio. CAD (10,4 Mio. US-Dollar) im August die höchsten monatlichen Nettozuflüsse im Jahr 2024. Dieser Meilenstein unterstreicht das starke Vertrauen der Investoren und die wachsende Nachfrage nach der Valour-Produktpalette.

Wichtige Produkte, die die Zuflüsse antreiben: Zu den Produkten, die zu dieser außergewöhnlichen Leistung beitragen, gehören:

Valour Solana SEK: 6,03 MIO. CAD (4,4 MIO. USD)

6,03 MIO. CAD (4,4 MIO. USD) Valour BTC Zero SEK: 3,6 MIO. CAD (2,7 MIO. USD)

3,6 MIO. CAD (2,7 MIO. USD) Valour ETH Zero SEK: 920.100 CAD (677.600 USD)

920.100 CAD (677.600 USD) Valour Cardano SEK: 661.200 CAD (486.800 USD)

661.200 CAD (486.800 USD) Valour NEAR SEK: 586.900 CAD (432.200 USD)

Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten über innovative ETP-Produkte.

Das Unternehmen verfügt über eine solide Finanzlage mit einem Barguthaben von etwa 26,2 Mio. CAD (19,4 Mio. USD) und Darlehensverbindlichkeiten von etwa 17,5 Mio. CAD (13 Mio. USD) zum 31. August 2024. Darüber hinaus hält das Unternehmen 204,3 BTC und hat seine Treasury-Bestände mit 21,3 ETH, 246.683 ADA, 64.616 DOT, 5.345 SOL, 490 UNI, 433.322 AVAX und 2.515.203 CORE-Token diversifiziert, die sich zum 31. August 2024 auf insgesamt ca. 33,9 Mio. CAD (25,1 Mio. US-Dollar) belaufen.

Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen im August gehören:

Landmark MOU mit Nairobi Securities Exchange und SovFi zur Entwicklung und Einführung von Valour ETPs in Afrika

Valour unterzeichnete eine Absichtserklärung („MOU") mit der Nairobi Securities Exchange („NSE") und SovFi Inc., um die Schaffung, die Ausgabe und den Handel von ETPs für digitale Vermögenswerte auf dem afrikanischen Markt zu erleichtern. Diese Partnerschaft nutzt das Know-how von Valour im Bereich digitaler Vermögenswerte und die Finanzlösungen von SovFi, um die Marktinfrastruktur zu verbessern und eine breitere Anlegerbasis zu gewinnen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Handelsvolumina an der NSE zu erhöhen, ihre Position als führender Finanzplatz in Afrika zu stärken und gleichzeitig die Marktreichweite von Valour in der Region zu erweitern. Kenia mit seinem wachsenden Markt für digitale Vermögenswerte und seinem innovativen Ökosystem für mobiles Geld ist bestens gerüstet, um von dieser transformativen Initiative zu profitieren.

„Wir freuen uns über die anhaltende Performance der ETP-Produkte von Valour, wie die rekordverdächtigen Zuflüsse für 2024 und das stetige AUM-Wachstum in diesem Geschäftsjahr zeigen", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. „Trotz des Gegenwinds an den Märkten und des Rückgangs der Vermögenspreise zeigen die höchsten Nettomittelzuflüsse im August 2024 das starke Vertrauen der Anleger in unsere Produkte und die wachsende Nachfrage nach innovativen Lösungen für digitale Vermögenswerte. Unsere strategischen Partnerschaften, wie z. B. die jüngste Absichtserklärung mit der Nairobi Securities Exchange, untermauern unser Engagement für Produktinnovation und Marktexpansion. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unseren Anlegern einen Mehrwert zu bieten und den Markt mit innovativen digitalen Anlageprodukten anzuführen.

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF).

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die Absichtserklärung mit NSE und SovFi, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

