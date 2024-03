DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies gibt monatliche Unternehmensinformationen bekannt: Tochtergesellschaft Valour erreicht einen Rekord von 699,5 Millionen C$ an verwaltetem Vermögen, 40,7 % mehr als im Vormonat

Toronto, 4. März 2024 (ots/PRNewswire)

Rekordverdächtiges AUM-Wachstum: Valour erreichte mit einem verwalteten Vermögen von 699,5 Mio. C$ („ AUM" ) einen historischen Höchststand, was einen Anstieg von 40,7 % gegenüber dem Vormonat bedeutet und das starke Vertrauen der Anleger und das erhebliche Marktwachstum unterstreicht.

Valour erreichte mit einem verwalteten Vermögen von 699,5 Mio. C$ („ ) einen historischen Höchststand, was einen Anstieg von 40,7 % gegenüber dem Vormonat bedeutet und das starke Vertrauen der Anleger und das erhebliche Marktwachstum unterstreicht. Außergewöhnliche Marktaktivität und Wachstum: Der Februar zeigte robuste Marktaktivitäten für Valour, mit einem gemeldeten Gesamtumsatz von ca. 148,36 Mio. C$ und beträchtlichen Gesamtzuflüssen von 16,62 Mio. C$. Dies zeugt von einem aktiven Engagement am Markt und einer starken Ausrichtung auf aktuelle Anlagetrends.

Der Februar zeigte robuste Marktaktivitäten für Valour, mit einem gemeldeten Gesamtumsatz von ca. 148,36 Mio. C$ und beträchtlichen Gesamtzuflüssen von 16,62 Mio. C$. Dies zeugt von einem aktiven Engagement am Markt und einer starken Ausrichtung auf aktuelle Anlagetrends. Der Erfolg der Solana ETP von Valour: Das Valour Solana ETP hat sowohl zum gesamten AUM als auch zu den Erträgen des Unternehmens erheblich beigetragen, wobei im Februar Nettozuflüsse in Höhe von 4,89 Mio. C$ verzeichnet wurden. Das verwaltete Vermögen des Valour Solana ETP ist beträchtlich gewachsen und liegt nun bei 290,3 Millionen C$, was sich auch positiv auf das unternehmensweite verwaltete Vermögen auswirkt.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc., und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, zum 28. Februar 2024 ein verwaltetes Vermögen von 699,5 Millionen C$ („AUM") verzeichnen, was einem Anstieg von 40,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht.

Der signifikante Anstieg des verwalteten Vermögens auf 699,5 Millionen C$, der einen bemerkenswerten Zuwachs von 40,7 % gegenüber dem Vormonat bedeutet, spiegelt nicht nur die kontinuierlichen Nettozuflüsse wider, sondern auch den Anstieg der Preise der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Dieses beträchtliche Wachstum unterstreicht die anhaltende Attraktivität und Marktnachfrage nach den ETPs von Valour. Im Februar wurden die Marktaktivitäten von Valour durch einen Gesamtumsatz von ca. 148,36 Mio. C$ mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von 7,81 Mio. C$ hervorgehoben, was auf eine starke Marktleistung und ein aktives Engagement der Anleger hinweist. Darüber hinaus gab es in diesem Zeitraum beträchtliche Gesamtzuflüsse in Höhe von etwa 16,62 Mio. C$, wodurch der kumulierte Nettoumsatz von Valour auf 554,5 Mio. C$ anstieg, verglichen mit 532,9 Mio. C$ im Januar, was die Ausrichtung der ETPs von Valour an den vorherrschenden Anlagetrends und dem dynamischen Ökosystem für digitale Vermögenswerte weiter unterstreicht.

Ein besonderes Highlight im Februar war der Valour Solana ETP, der Nettomittelzuflüsse in Höhe von 4,89 Mio. C$ verzeichnete und damit seine AUM auf 290,3 Mio. C$ erhöhte. Die Performance dieses Produkts ist eine Schlüsselkomponente des Gesamterfolgs des Unternehmens und zeigt die finanzielle Tragfähigkeit und das wachsende Interesse der Anleger an diesem speziellen Angebot digitaler Vermögenswerte.

„Wir sind sehr stolz auf die historische Leistung von Valour in diesem Monat, in dem unser verwaltetes Vermögen auf einen Rekordwert von 699,5 Mio. C$ gestiegen ist, was einen Anstieg von über 40 % gegenüber dem Vormonat bedeutet und unser Engagement und das wachsende Vertrauen unserer Anleger unter Beweis stellt. Besonders erwähnenswert ist die Performance unseres ETPs auf Solana, das Nettomittelzuflüsse in Höhe von 4,89 Millionen C$ verzeichnete und damit erheblich zu diesem Wachstum beitrug. Dieser Erfolg unterstreicht nicht nur die starke Marktnachfrage nach unseren innovativen ETP-Produkten, sondern auch unsere Fähigkeit, Anlegern diversifizierte, sichere und zugängliche Anlageoptionen für digitale Vermögenswerte zu bieten. Wir sind entschlossen, diese Entwicklung fortzusetzen und unser Angebot an digitalen Vermögenswerten zu erweitern", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: RB9) ( OTC: DEFTF) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Verschmelzung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) leistet.

Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Fachkräfte-Team mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte sind wir bestrebt, die Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren.

Treten Sie der digitalen Community von Join DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und weitere Angaben finden Sie hier https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, über ihr traditionelles Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Die 2019 gegründete Firma Valour ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: RB9) ( OTC: DEFTF).

Weitere Informationen über Valour finden Sie unter https://valour.com

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Zuwachs bei den AUM, die Notierung zukünftiger ETPs, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften und die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert sind. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Das Unternehmen hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Dennoch kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür geben, dass sich diese Angaben als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse erheblich von den angegebenen Prognosen abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2353351/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_Monthly_Corpor.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-gibt-monatliche-unternehmensinformationen-bekannt-tochtergesellschaft-valour-erreicht-einen-rekord-von-699-5-millionen-c-an-verwaltetem-vermogen-40-7--mehr-als-im-vormonat-302078770.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell