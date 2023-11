DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies Inc.- Portfolio-Unternehmen SEBA Bank AG erhält SFC-Lizenz für regulierte Aktivitäten in den Bereichen traditionelle Wertpapiere und krypto-bezogene Dienstleistungen in Hongkong

DeFi Technologies Inc. gibt bekannt, dass sein Venture-Portfolio-Unternehmen SEBA Bank AG von der Securities and Futures Commission (SFC) eine Lizenz für regulierte Finanzaktivitäten in Hongkong erhalten hat. Dies stellt SEBAs erste regulierte Präsenz in der Region APAC dar.

Dank der neuen Lizenz kann SEBA Hong Kong eine Reihe von Dienstleistungen anbieten, darunter Handel und Vertrieb von Wertpapieren und Produkten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten, Beratung zu Wertpapieren und virtuellen Vermögenswerten sowie Verwaltung von Vermögenswerten sowohl für traditionelle als auch für virtuelle Wertpapiere.

Diese Entwicklung ist ein strategischer Fortschritt für die SEBA Bank und förderlich für ihren globalen Betrieb von regulierten Hubs in der Schweiz, in Abu Dhabi und nun auch in Hongkong aus. Sie steht im Einklang mit der Zielsetzung von DeFi Technologies, die Lücke zwischen traditionellem Finanzwesen und dezentralisiertem Finanzwesen zu schließen.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DEFI") (NEO: DEFI) (GR R9B) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen sowie das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dem dezentralisierter Finanzwesen schließt, gibt stolz bekannt, dass sein Venture-Portfolio-Unternehmen SEBA Bank AG (SEBA Bank), eine voll lizenzierte Schweizer Krypto-Bank, eine Lizenz von der Securities and Futures Commission (SFC) erhalten hat. Die SEBA Bank bietet eine umfassende Palette von Finanzlösungen für das digitale Zeitalter an – darunter Staking, Kreditvergabe, Verwahrung, Investition, Handel, Bankwesen und Einlagendienstleistungen in der Schweiz. Sie hat im Einklang mit ihrer strategischen Vision durch ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft SEBA (Hong Kong) Limited (SEBA Hong Kong) ihren ersten regulierten Standort in der Region APAC etabliert.

Diese Lizenz gestattet SEBA Hongkong regulierte Aktivitäten in Hongkong zum Handel und Vertrieb mit Wertpapieren aller Art, darunter mit virtuellen Vermögenswerten verbundene Produkte wie OTC-Derivate und strukturierte Produkte mit zugrunde liegenden virtuellen Vermögenswerten, Beratung zu Wertpapieren und virtuellen Vermögenswerten und Vermögensverwaltung für diskretionäre Konten sowohl hinsichtlich traditioneller Wertpapiere als auch hinsichtlich virtueller Vermögenswerte. Institutionelle und professionelle Investoren, darunter Unternehmenskassen, Fonds, Family Offices und vermögende Privatpersonen, können ab heute die lizenzierten Dienstleistungen von SEBA Hong Kong in Anspruch nehmen.

Die Erteilung dieser offiziellen Lizenz stellt einen bedeutenden Sprung nach vorne hinsichtlich der Zielsetzung der SEBA Group, die Zukunft der globalen Krypto-Wirtschaft zu sichern, dar. Dies wiederum bestätigt die Position von SEBA Hong Kong auf dem Markt als vertrauenswürdiger, regulierter Partner in der Region APAC. Das Unternehmen bietet vor Ort Investitions- und Beratungsleistungen für Investoren mit der Sicherheit und dem Kundenerlebnis eines regulierten Instituts an.

DeFi Technologies-CEO Olivier Roussy Newton kommentierte: „Die Erteilung der SFC-Lizenz für SEBA stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der globalen Krypto-Wirtschaft dar. Als Investoren in SEBA freuen wir von DeFi Technologies uns über die Expansion regulierter Finanzdienstleistungen in der Region APAC. Dieser Erfolg steht im Einklang mit unserer Zielsetzung, die Lücke zwischen der innovativen Welt des dezentralisierten Finanzwesens und dem etablierten Bereich der traditionellen Kapitalmärkte zu schließen. Er unterstreicht unser Engagement dafür, unsere Portfoliounternehmen dabei zu unterstützen, sich in dem komplexen aufsichtsrechtlichen Umfeld zurechtzufinden, und unseren Stakeholdern damit Zugang zu vorschriftskonformen, zukunftsorientierten Finanzlösungen zu bieten."

Die SEBA Group verfolgt weiterhin aufmerksam und umfassend das aufsichtsrechtliche Umfeld und wird in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden in aller Welt weitere Wachstumschancen identifizieren. Vor allem ermöglicht diese SFC-Lizenz der SEBA Group eine globale Tätigkeit von ihren regulierten Hubs in der Schweiz, in Abu Dhabi und in Hongkong aus.

Informationen zur SEBA Bank AG

Die SEBA Bank wurde im April 2018 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zug. Sie leistet Pionierarbeit in der Finanzbranche und schließt auf nahtlose, sichere und benutzerfreundliche Art und Weise die Lücke zwischen digitalen und traditionellen Vermögenswerten. Als Smart-Bank bietet SEBA Bank eine vollständige, universelle Suite regulierter Bankdienstleistungen in der aufstrebenden digitalen Wirtschaft an. Im August 2019 erhielt die SEBA Bank eine Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz. Damit erteilte erstmals eine renommierte Aufsichtsbehörde wie die FINMA einem Finanzdienstleister mit Kernkompetenz in digitalen Vermögenswerten eine Lizenz. Die Kombination aus dem breitgefächerten, vertikal integrierten Spektrum an Dienstleistungen und den höchsten Sicherheitsstandards macht das Wertangebot der SEBA Bank einzigartig – deshalb wählte die Banque de France die SEBA Bank aus, um die Integration des digitalen Zentralbankgelds (CBDC) zu testen. Der CVVC Global Report und CB Insights zählen die SEBA Bank zu den besten 50 Unternehmen im Blockchain-Ökosystem. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.seba.swiss/.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF) ist ein kryptonatives Technologieunternehmen, das die Konvergenz von traditionellen Kapitalmärkten mit dem dezentralisierten Finanzwesen (DeFi) vorantreibt.

Mit seinem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanzökosystem interagieren, zu revolutionieren.

Werden Sie Teil der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter. Weitere Einzelheiten finden Sie auf https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. veröffentlicht börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, über ihr traditionelles Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde 2019 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF).

Neben seiner neuartigen, durch physische Vermögenswerte gestützten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der das ETP 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral und der Valour Digital Asset Basket 10 gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte digitale Vermögenswert-ETPs mit niedrigen oder sogar gar keinen Verwaltungsgebühren und Produktlistings bei europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen an. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Investmentprodukte auf der Grundlage von Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH). Diese Produkte sind vollkommen gebührenfrei.

Auf valour.com finden Sie weitere Informationen und können Unternehmensnachrichten sowie Finanzinformationen abonnieren oder erhalten.

Warnhinweis über zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Schuldenregelung, die Entwicklung von ETPs, das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme des dezentralisierter Finanzwesens, das Verfolgen von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die aus solchen Chancen entstehenden Vorteile oder potenziellen Erträge. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden, abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser/Leserinnen nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen verpflichtet, sofern dies nicht vom geltenden Wertpapierrecht gefordert wird.

