DeFi Technologies Inc. and Neuronomics AG. geben bahnbrechende AI-Joint-Venture-Vereinbarung und andere Unternehmens-Updates bekannt

DeFi Technologies Inc. und die Neuronomics AG haben eine bahnbrechende Joint-Venture-Vereinbarung geschlossen, um KI-basierte, börsengehandelte Produkte für digitale Vermögenswerte, aktiv verwaltete Zertifikate und mit Vermögenswerten besicherte Token für den weltweiten Vertrieb zu entwickeln.

Die Kryptoprodukte versprechen ein bisher nicht gekanntes Maß an Raffinesse und Effizienz, indem sie die fortschrittlichen algorithmischen KI-Handelsstrategien von Neuronomics und die Expertise von DeFi Technologies bei der Notierung und Vermarktung an OTC-Märkten oder regulierten Börsen nutzen.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste sowie einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen überbrückt, freuen sich, eine Joint-Venture-Vereinbarung („JVA" oder „JV") bekannt zu geben, um bei der Entwicklung von KI-basierten börsengehandelten Produkten, aktiv verwalteten Zertifikaten und mit Vermögenswerten besicherten Token für den weltweiten Vertrieb (die „Produkte") zusammenzuarbeiten. Die Produkte werden von fortschrittlichen algorithmischen KI-Handelsstrategien angetrieben, die ein bisher nicht gekanntes Maß an Raffinesse und Effizienz versprechen.

Die Neuronomics AG ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von fortschrittlichen algorithmischen Handelsstrategien spezialisiert hat. Neuronomics nutzt sein fundiertes Fachwissen im Bereich der Finanzmärkte und innovativer Technologien, um neue Wege für Investitionsmöglichkeiten durch den Einsatz von KI und anderen fortschrittlichen algorithmischen Technologien zu beschreiten.

Im Rahmen des JV wird Neuronomics in erster Linie das Management der Produkte, die Strategie und die Optimierung der Anlagethese unter Verwendung seiner algorithmischen Handelsstrategien beaufsichtigen. DeFi Technologies wird die Produkte auf den OTC-Märkten oder an regulierten Börsen notieren, den Vertrieb, die Preisgestaltung und das Marketing verwalten und sich mit den Regulierungsbehörden über die Aufrechterhaltung der Notierungen abstimmen. Die Palette der geplanten Produkte umfasst Exchange Traded Notes, börsengehandelte Produkte, aktiv verwaltete Zertifikate, Wertpapiere, dezentrale Finanzprotokolle und Token.

Es wird ein gemeinsamer Lenkungsausschuss (Joint Steering Committee, „JSC") gebildet, der die Durchführung und Verwaltung der JV überwacht. Der JSC prüft und genehmigt die Dienstleistungen Dritter für die Produktentwicklung, die Herausgabe der Produkte und alle anderen wesentlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Produkten.

„Unsere Partnerschaft mit Neuronomics treibt uns in unserer Mission weiter voran, Innovationen zu schaffen und die Finanzlandschaft zu transformieren", sagt Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technolgies. „Indem wir die überlegenen algorithmischen Handelsstrategien von Neuronomics in unsere Produktentwicklung integrieren, können wir die Grenzen des dezentralen Finanzwesens und der traditionellen Kapitalmärkte verschieben und so eine neue Welle innovativer Finanzprodukte schaffen."

Aktientauschvereinbarungen

Um die Interessen von DeFi und Neuronomics weiter anzugleichen, hat DeFi mit Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi, und Johan Wattenstrom, Direktor von Valour Inc. einer Tochtergesellschaft von DeFi (zusammen die „Aktientauschvereinbarungen"), eine Vereinbarung zum Aktientausch getroffen, nach der DeFi von Herrn Newton und Herrn Wattenstrom jeweils 362 Aktien von Neuronomics mit einem Nennwert von 1 CHF für insgesamt 724 Aktien von Neuronomics (die „erworbenen Aktien") erwerben wird.

Gemäß den Bedingungen der Aktientauschvereinbarungen gibt DeFi 402.806 Stammaktien von DeFi aus dem eigenen Bestand (zusammen die „Zahlungsaktien") an Herrn Newton und Herrn Wattenstrom für die erworbenen Aktien aus. Die Zahlungsaktien werden zu einem fiktiven Wert von 0,12 $ pro Zahlungsaktie ausgegeben, was denselben Kosten entspricht, die von Herrn Newton und Herrn Wattenstrom für die erworbenen Aktien gezahlt wurden.

Der Abschluss der Transaktionen im Rahmen der Aktientauschvereinbarungen zum Erwerb der erworbenen Aktien (der „Erwerb") unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Im Zusammenhang mit dem Erwerb sind keine Vermittlungsgebühren zu zahlen, und die Kontrolle über das Unternehmen wird sich durch den Erwerb nicht ändern. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung, einschließlich der Zustimmung von Cboe Canada. Die im Zusammenhang mit dem Erwerb ausgegebenen Zahlungsaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Die Ausgabe der Zahlungsaktien an Herrn Wattenstrom und Herrn Newton stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien" dar, wie dieser Begriff in Multilateral Instrument 61-101: Protection of Minority Securityholders in Special Transactions („MI 61-101") definiert ist. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen an die Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre, da weder der Marktwert der Zahlungsaktien noch die Schulden 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste sowie einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Finanzwesen schließt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und bahnbrechenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte unterstützt. DeFi Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, Anlegern den Zugang zu branchenführenden Web3 und Technologien zu erleichtern. Dies ermöglicht den Anlegern den Zugang zur Zukunft des Finanzwesens über regulierte Aktienbörsen unter Nutzung ihres herkömmlichen Bankkontos und Zugangs.

DeFi Technologies bietet über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour Inc. vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Flaggschiffprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswert, die völlig gebührenfrei sind.

Für weitere Informationen über DeFi Technologies und Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Unternehmens-Updates und Finanzinformationen besuchen Sie defi.tech oder valour.com.

Informationen zu Neuronomics

Neuronomics ist ein algorithmisches Vermögensverwaltungsunternehmen, das mit seinem bahnbrechenden Ansatz, der auf künstlicher Intelligenz (KI) und Computational Neuroscience basiert, die Zukunft des Investierens gestalten will. Durch die Nutzung modernster Forschungsergebnisse decken die firmeneigenen Algorithmen von Neuronomics potenzielle Markttrends und lukrative Möglichkeiten auf, die sonst verborgen bleiben würden. Mit einem starken Engagement für Kunden und Technologie bietet Neuronomics personalisierte Anlageprodukte und -lösungen an, die Anlegern helfen, sich in der Komplexität der Finanzmärkte zurechtzufinden und ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.

Weitere Informationen über Neuronomics, ein Abonnement oder die Zusendung von Unternehmens-Updates und Finanzinformationen finden Sie unter neuronomics.com.

Vorsichtshinweis zu vorausschauenden Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „vorausschauende Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den vorausschauenden Informationen gehören unter anderem die JVA, der Erwerb und die Aktientauschvereinbarungen, der Schuldenvergleich, die Entwicklung von Produkten, die Entwicklung von ETPs, der Abschluss des Erwerbs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Vorausschauende Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen vorausschauenden Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser/Leserinnen nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, vorausschauende Informationen zu aktualisieren, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze sehen dies vor.

CBOE CANADA ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG

