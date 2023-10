Dagcosmetics GmbH & Co. kG

DAGCOSMETICS: Melis Dag klärt auf - So erkennt man eine seriöse Kosmetikschule

Düsseldorf (ots)

Die Kosmetik- und Beautybranche wird immer beliebter und immer mehr Menschen entschließen sich dazu, Fuß in der Branche zu fassen. Entscheidend für den Erfolg ist dabei allerdings eine professionelle Ausbildung. Melis Dag ist die Geschäftsführerin von DAGCOSMETICS, einem Kosmetikinstitut, in dem Kundinnen zahlreiche Behandlungen durchführen lassen können. Das Besondere: Mit der DAGCOSMETICS ACADEMY bietet sie außerdem Schulungen an. Doch was muss eine Kosmetikschule bieten, um ihre Teilnehmer auf Hochkurs zu bringen?

Die Beautybranche gehört zu den besonders schnelllebigen Sektoren: Ständig werden neue Technologien entwickelt, mit denen die verschiedenen Anwendungen, wie Permanent Make-up, Haarentfernung, Wimpernverdichtung und mehr, noch effektiver, langanhaltender oder schonender durchgeführt werden können. Die dazugehörigen Geräte müssen jedoch ordnungsgemäß bedient werden, damit das Ergebnis wie gewünscht ausfällt. Die Teilnahme an regelmäßigen Schulungen, die den Umgang mit neuen Technologien und Techniken vermitteln, ist deshalb für die meisten Kosmetikerinnen selbstverständlich. Doch leider sind nicht alle Angebote gewinnbringend. "Das Identifizieren einer seriösen Kosmetikschule stellt eine besondere Herausforderung dar, vor allem in einem Markt, der von vielfältigen Angeboten geprägt ist", bestätigt auch Melis Dag, Geschäftsführerin von DAGCOSMETICS.

"Eine gute Kosmetikschule sollte mehrere Kriterien erfüllen, um als glaubwürdige Ausbildungsstätte betrachtet zu werden, die den Teilnehmern das nötige Rüstzeug an die Hand gibt", führt die Unternehmerin weiter aus. Als Gründerin der DAGCOSMETICS ACADEMY fungiert Melis Dag selbst als Ausbilderin und weiß damit, worauf es bei einer professionellen Kosmetikschule wirklich ankommt. Schließlich bietet sie ihren Teilnehmern beste Voraussetzungen, um in der Branche erfolgreich durchzustarten. Worauf es dabei im Detail ankommt, hat Melis Dag im Folgenden zusammengefasst.

Qualitätsmerkmal 1: Nachweisbarer Erfolg

Wer anderen zeigen möchte, wie man in der Kosmetikbranche erfolgreich wird, muss in erster Linie selbst Erfolge verzeichnen. Das heißt, die Ausbilder der Kosmetikschule müssen selbst über einen langen Zeitraum einen kontinuierlichen Kundenstrom, einen großen Kreis an Stammkunden sowie einen nennenswerten Umsatz vorweisen können. Denn nur wer selbst erlebt hat, was es braucht, um erfolgreich zu sein, kann seine Methoden auch an andere weitergeben.

Qualitätsmerkmal 2: Unternehmensbezogenes Marketing

Zu einer seriösen und professionellen Kosmetikschule gehört auch das richtige Marketing. Wer sich beispielsweise nur damit profilieren möchte, über andere Anbieter zu sprechen, lässt Zweifel an der eigenen Professionalität aufkommen. Denn wer mit sich und seinem Business im Reinen ist, hat es nicht nötig, andere Anbieter in seine Marketingmaßnahmen einzubeziehen. Stattdessen achten seriöse Kosmetikschulen darauf, die Qualität der eigenen Schulungen in den Fokus zu stellen. Schließlich gilt: Nur wer von seinem eigenen Angebot überzeugt ist, kann auch andere überzeugen.

Qualitätsmerkmal 3: realistische Einschätzungen

Wer eine Schulung besucht, möchte von dem dort erworbenen Wissen natürlich langfristig profitieren. Dabei ist das Ziel der meisten Schulungsteilnehmer, ihre Umsätze dauerhaft zu erhöhen. Trotzdem ist Vorsicht vor verlockenden Versprechungen geboten, die sich in der Praxis meist nicht erfüllen lassen. Erfolgreich über Nacht oder der große Reichtum - das ist zwar genau das, wovon viele Kosmetikerinnen träumen, letztlich entscheidet jedoch die individuelle Umsetzung von Schulungsinhalten jedoch über den Erfolg. Von Kosmetikschulen, die über derlei pauschale sowie großspurige Versprechungen werben, sollte man daher eher absehen.

Qualitätsmerkmal 4: Sorgfältige Nachbetreuung

Zusätzlich zeichnet sich eine seriöse Kosmetikschule auch durch eine intensive Nachbetreuung aus. Schließlich können sich weitere Fragen oder Probleme bei der Umsetzung ergeben. In beiden Fällen sollten kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die bei Rückfragen kontaktiert werden können. Auch die Einholung von Feedback nach dem Kurs oder die Ausstattung der Schüler mit einem Starter-Set, um das Gelernte gleich umsetzen zu können, ist ein Zeichen für echtes Interesse am späteren Erfolg der Kursteilnehmer.

Original-Content von: Dagcosmetics GmbH & Co. kG, übermittelt durch news aktuell