Frewert-Media GmbH

Jonas Frewert: Wie Unternehmen mit KI-Sichtbarkeit die Weltwirtschaft beeinflussen

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

Die digitale Sichtbarkeit befindet sich im Umbruch: Was einst mit einer Google-Suche begann, endet heute in einer Antwort von ChatGPT, Gemini oder Perplexity. Generative KI-Systeme ersetzen zunehmend die klassische Suchmaschine - und mit ihnen verändert sich auch das Spiel um Aufmerksamkeit, Relevanz und Marktanteile. Wer in den Antworten dieser Systeme nicht vorkommt, verliert an digitaler Präsenz. Wer es hingegen schafft, von KI genannt zu werden, prägt aktiv die Informationslandschaft der Zukunft.

Mit der konsequenten Spezialisierung auf Generative Engine Optimization (GEO) positioniert sich geoagentur.de als eine der ersten Agenturen im deutschsprachigen Raum, die Unternehmen gezielt in dieser neuen Ära der Sichtbarkeit begleitet. GEO ist mehr als eine Weiterentwicklung von SEO - es ist ein Paradigmenwechsel in der digitalen Kommunikation. GEO bedeutet, nicht mehr nur für Suchmaschinen zu schreiben, sondern für die Maschinen, die Antworten geben.

"ChatGPT, Gemini & Co. sind die neuen Gatekeeper des digitalen Wissens", erklärt Jonas Frewert. "Marken, die dort nicht auftauchen, existieren für viele Nutzer faktisch nicht mehr. GEO ist unsere Antwort auf diese neue Realität. Unsere Arbeit sorgt dafür, dass Unternehmen in den relevantesten Konversations-KIs präsent sind - und das zahlt sich bereits heute für unsere Kund*innen spürbar aus."

Was GEO konkret bedeutet:

Geoagentur.de analysiert und optimiert Inhalte, digitale Markenauftritte und Kommunikationsstrategien so, dass generative KI-Modelle diese zuverlässig erkennen, verstehen und in ihren Antworten aktiv nutzen. Das umfasst unter anderem:

Strategisches Prompt-Engineering zur gezielten Steuerung von KI-Antwortverhalten

KI-freundliches Content-Marketing mit Fokus auf semantische Klarheit und Struktur

Aufbau digitaler Identitäten, die von Sprachmodellen als vertrauenswürdig eingestuft werden

Einsatz strukturierter Daten und Ontologien zur besseren maschinellen Erfassbarkeit von Markeninhalten

Warum GEO jetzt entscheidend ist:

Generative KI-Systeme beeinflussen bereits heute, was Menschen wissen, kaufen, glauben und weiterverbreiten. Sie steuern Informationsflüsse, prägen Meinungsbildung - und definieren zunehmend, welche Akteure in digitalen Märkten als relevant wahrgenommen werden. GEO verschafft Unternehmen einen strategischen Zugang zu dieser neuen Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine - und damit einen nachhaltigen Vorsprung in der sich wandelnden digitalen Landschaft.

Original-Content von: Frewert-Media GmbH, übermittelt durch news aktuell