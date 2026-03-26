IGEFA SE & Co. KG

igefa stellt Vorstand neu auf und stärkt Führungsteam

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Neumünster (ots)

Die igefa SE & Co. KG beruft Stefan Rennig zum 1. April als Chief Operating Officer (COO). Bereits zum 1. Februar 2026 wurde Christian Hunold in den Vorstand berufen. Ihm obliegt seitdem das neu geschaffene Ressort "Integration", außerdem übernimmt er kommissarisch die Funktion des Chief Financial Officer (CFO). Der bisherige CFO Christian Werner hat seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen beendet, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen und das Unternehmen Ende März 2026 verlassen.

"Mit der Ernennung von Stefan Rennig zum COO gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die operative Exzellenz mit strategischem Weitblick verbindet", sagt Matthias Rucker, Vorstandsvorsitzender der igefa. Er fügt hinzu: "Mit seiner langjährigen internationalen Führungserfahrung im Großhandel bringt Stefan Rennig umfassende Expertise in der Entwicklung und Umsetzung innovativer Vertriebsstrategien, der Integration und Neuausrichtung von Organisationen sowie der nachhaltigen Steigerung von Kundenorientierung und Marktdurchdringung mit." Stefan Rennig wird die Verantwortung für die Regionen und Niederlassungen in Deutschland, das Key Account Geschäft sowie die Weiterentwicklung von Vertrieb, Logistik und Beschaffung übernehmen. Zuletzt war er als Regional Senior Vice President & Managing Director Central-North Europe bei der Berner Group tätig. Stefan Rennig sieht seiner neuen Aufgabe positiv entgegen: "Die igefa behauptet seit Jahren ihre führende Marktposition und ist in der Branche für ihre Professionalität, Kundennähe und Innovationskraft bekannt. Ich freue mich darauf, künftig Teil des igefa-Teams zu sein und bin überzeugt, dass wir gemeinsam den eingeschlagenen Erfolgskurs fortsetzen und neue Impulse für nachhaltiges Wachstum setzen werden."

Christian Hunold war vor seiner Berufung in den Vorstand bereits als selbstständiger Steuerberater für die igefa tätig und begleitete dabei maßgeblich die Integration der Julius Brune GmbH & Co. KG. Sein Auftrag besteht darin, die noch nicht vollständig gehobenen Potenziale aus der Unternehmensfusion strukturiert und nachhaltig zu realisieren. "Wir freuen uns sehr, dass Christian Hunold das neu geschaffene Ressort Integration und interimsmäßig die Rolle als CFO übernimmt", erklärt Matthias Rucker und fügt hinzu: "Mit seiner langjährigen nationalen und internationalen Führungserfahrung, unter anderem als Geschäftsführer bei der RGM Facility Management GmbH sowie in der Wirtschaftsprüfung bei kpmg treibt er die Modernisierung des Unternehmens auf mehreren Ebenen voran." Hunold erläutert: "Die Integration ist ein zentraler Hebel, um Synergien konsequent zu realisieren und unsere Wertschöpfung nachhaltig zu steigern. Ich freue mich darauf, diesen Prozess aktiv zu gestalten und die igefa strategisch weiterzuentwickeln."

Beiratsvorsitzende Julia Del Pino Latorre ergänzt: "Ich bin überzeugt, dass das neue Führungsteam bestens vorbereitet ist, die igefa zukunftssicher aufzustellen - mit einem noch stärkeren Kundenfokus bei unseren Services, einer schlagkräftigen Organisation durch interne Konsolidierung sowie klaren strategischen Weichenstellungen zur Stärkung unserer Wettbewerbsposition."

Christian Werner hat seine Tätigkeit als CFO aus persönlichen Gründen beendet, um eine neue berufliche Perspektive zu verfolgen und das Unternehmen zu Ende März verlassen. "Der Beirat und der Vorstand danken Christian Werner für seinen engagierten professionellen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der igefa", erklärt Julia Del Pino Latorre.

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