Generationenwechsel im igefa Beirat: Anna Eichler-Schenck folgt ab Januar auf Wolfgang Eichler

Neumünster (ots)

Staffelstabübergabe im Beirat der igefa SE & Co. KG, in dem die Eigentümer des Familienunternehmens versammelt sind: Ab Januar 2026 wird Anna Eichler-Schenck die Beiratstätigkeit aufnehmen und damit ihren Vater Wolfgang Eichler ablösen, der seit 2022 Mitglied des Gremiums war.

Wolfgang Eichler übergibt die Verantwortung an seine Tochter und betont die Bedeutung des Generationenwechsels: "Es ist Zeit, dass die Jugend übernimmt." Während seiner Beiratszeit hat er maßgeblich die Neuausrichtung der igefa SE begleitet. Rückblickend beschreibt er die Jahre im Beirat als herausfordernd, aber erfolgreich: "Es war kein einfacher Weg, vier Familienunternehmen zur igefa SE zu fusionieren. Dank des neuen Vorstands und des Strategieprogramms, das auf Strukturoptimierung, Effizienzsteigerungen und Wachstum setzt, sind wir nun auf dem richtigen Weg."

Anna Eichler-Schenck verfügt über einen fundierten akademischen und praxisnahen Hintergrund: Nach dem Bachelor of Arts in International Event and Congress Management (2008) und dem Masterabschluss in International Management mit Schwerpunkt Human Resources (2011) startete sie ihre berufliche Laufbahn in der Eichler-Kammerer GmbH & Co. KG. Dort durchlief sie sämtliche Geschäftsbereiche, baute den Bereich Human Resources auf und leitete ihn mehrere Jahre. Als Mitglied der Geschäftsleitung der Firmengruppe prägte sie zudem maßgeblich strategische und organisatorische Entwicklungsprozesse bis zur Fusion.

Richtungsweisende Impulse für die Zukunft

In ihrer neuen Rolle im Beirat möchte Anna Eichler-Schenck zentrale Zukunftsthemen aktiv mitgestalten, darunter die digitale Transformation, Nachhaltigkeit und die Weiterentwicklung der Arbeitswelt. Dabei liegt ihr besonders die Balance zwischen unternehmerischer Tradition und notwendiger Erneuerung am Herzen: "Mich reizt an der Beiratsaufgabe insbesondere die Möglichkeit, wieder tiefere Einblicke in die igefa zu gewinnen und meine operative Erfahrung in strategische Fragestellungen einzubringen. Ich freue mich darauf, die Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv zu begleiten und gemeinsam mit den weiteren Gremienmitgliedern Impulse für eine erfolgreiche Zukunft zu setzen."

"Die igefa dankt Wolfgang Eichler ausdrücklich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, seine strategischen Impulse und langjähriges, prägendes Engagement in der igefa. Für seine zukünftigen persönlichen Vorhaben wünschen wir Wolfgang Eichler weiterhin alles Gute", resümiert Julia Del Pino Latorre, Vorsitzende des Beirats und des Aufsichtsrats der igefa und fügt hinzu: "Mit der Berufung von Anna Eichler-Schenck gewinnt der Beirat eine ausgewiesene Expertin für Organisationsentwicklung, Human Resources und Transformationsprozesse. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

