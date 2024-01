Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH

Lobna und Michael Schafhauser: Wie man mit dem richtigen Storytelling seine Produkte bestmöglich verkauft

Wer sich heute noch auf dem Markt gegen seine Konkurrenz durchsetzen möchte, braucht vor allem ein durchdachtes Marketingkonzept - entscheidend dabei ist vor allem zielführendes Copywriting. Lobna und Michael Schafhauser, Geschäftsführer der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH, sind seit mehreren Jahren als Copywriter tätig. Ihr Know-how geben sie heute an angehende Werbetexter weiter, die in der Branche Fuß fassen wollen. Doch was brauchen Werbetexte, um wirklich zu verkaufen?

Professionelles Copywriting ist aus dem heutigen Marketing längst nicht mehr wegzudenken. Schließlich sind Werbetexte eines der besten Mittel, um seine Produkte oder Dienstleistungen gewinnbringend zu verkaufen und neue Kunden zu gewinnen. Dies funktioniert allerdings nur mit der richtigen Herangehensweise. "Entscheidend ist, den Leser von Beginn an zu überzeugen - und das gelingt nur durch den Einsatz der richtigen Werkzeuge", betont Lobna Schafhauser, Geschäftsführerin der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH.

"Copywriting ist erst dann effektiv, wenn das Storytelling so aufgebaut ist, dass es gezielt Emotionen bei der eigenen Zielgruppe weckt", ergänzt ihr Geschäftspartner Michael Schafhauser. "Mittels psychologischer Elemente gelingt es so, diese in seinen Bann zu ziehen und ihre Kaufbereitschaft messbar zu erhöhen. Lobna und Michael Schafhauser wissen, wovon sie sprechen: Sie sind selbst als erfahrene Copywriter am Markt etabliert und geben ihr Wissen mit der Schafhauser & Schafhauser GmbH an Einsteiger und Fortgeschrittene im Copywriting-Geschäft weiter. Worauf es im Storytelling zu achten gilt, um seine Produkte und Dienstleistungen gewinnbringend zu verkaufen, haben Lobna und Michael Schafhauser im Folgenden zusammengefasst.

1. Aufbau einer emotionalen Verbindung

Eines steht unweigerlich fest: Kaufentscheidungen werden mehrheitlich aufgrund von Emotionen getroffen. Umso wichtiger ist es, mithilfe effektiven Storytellings eine emotionale Verbindung zwischen dem Produkt und dem Kunden aufzubauen. Emotionale Trigger, die die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe aufgreifen, helfen dabei, positive Gefühle wie Freude, Vertrauen oder Begeisterung zu wecken und so die Kaufbereitschaft zu steigern.

2. Identifikation mit dem Unternehmen und dem Produkt

In diesem Zusammenhang entscheidend ist es, das Produkt und seine Präsentation auf die Zielgruppe abzustimmen. Wird diese direkt mit für sie relevanten Inhalten angesprochen, identifiziert sie sich stärker mit dem Produkt. Um diesen Effekt zu verstärken, sollte der Nutzen des Produkts mitsamt jeglicher Vorteile in einer für die Zielgruppe alltäglichen Situation vorgestellt werden - so steigt der Bedarf und damit auch die Kaufbereitschaft.

3. Einprägsamkeit durch narrative Elemente

Dabei gilt: Geschichten mit persönlichem Bezug sind grundsätzlich einprägsamer als bloße Fakten oder Produktmerkmale. Durch den Einsatz narrativer, das heißt erzählerischer Elemente, wie Charakteren, realitätsnahen Konflikten und Lösungen, bleibt das Produkt eher in Erinnerung. Zudem dient eine einzigartige und überzeugende Geschichte dazu, sich von Mitbewerbern und ähnlichen Produkten abzuheben.

4. Überzeugungskraft für schnellere Abwicklung

Nicht zuletzt gilt es, die Zielgruppe mit den Vorteilen des Produkts zu überzeugen. Dazu muss verdeutlicht werden, welchen konkreten Mehrwert das Produkt für die Zielgruppe bietet. Entscheidend sind dabei vor allem Faktoren wie Qualität, Effizienz oder die bereits angesprochenen emotionalen Aspekte für die potenziellen Käufer. Ist die Zielgruppe einmal überzeugt, gestaltet sich auch der aktive Verkaufsprozess deutlich einfacher.

