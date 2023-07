Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH

Von null auf Erfolg: Diese 5 Kriterien sollte jeder Werbetext erfüllen

Gefunden, geklickt, gegangen: Die meisten Firmen verbreiten permanent Werbebotschaften, die vor nichtssagenden Inhalten und langweiligen Phrasen nur so strotzen. "Damit überzeugen sie heute niemanden mehr", sagt Michael Schafhauser.

"Wer aus der Masse herausstechen will, statt potenzielle Kunden zu langweilen, muss nicht nur viel Mühe in einzigartige Werbetexte investieren - es gilt auch, sich mit den wichtigsten Kriterien dahinter vertraut zu machen." Der erfahrene Copywriter hat gemeinsam mit seiner Partnerin inzwischen eine eigene Copywriting-Ausbildung etabliert und bereits über 500 anderen Menschen beigebracht, wie man erfolgreiche Verkaufstexte schreibt. Welche fünf Kriterien jeder Werbetext zwingend erfüllen sollte, verrät er in diesem Artikel.

1. Die Headline muss den Leser fesseln

Die Überschrift eines Textes entscheidet darüber, ob Leser aufmerksam werden - oder eben nicht. Diese Aufmerksamkeit erzielen erfahrene Copywriter durch Headlines, die wie ein Versprechen funktionieren: Wer diesen Text anklickt, wird die Lösung für ein spezielles Problem erfahren und im besten Fall noch wertvolles Expertenwissen erhalten. Dieses Versprechen muss die Headline kurz und knackig auf den Punkt bringen.

2. Gute Texte sind spezifisch

Niemand hat Zeit und Lust, im Internet schwammige Aussagen zu lesen. Hochwertige Texte kommunizieren immer einen ganz bestimmten Mehrwert. Die Aussage "Ich bringe dir mehr Umsatz" ist viel zu unspezifisch, wogegen die Aussage "Ich bringe dir 30 Prozent mehr Umsatz im Monat" eindeutig und konkret ist. Ein guter Text bietet immer eine konkrete Lösung für ein spezifisches Problem.

3. Die Sprache der Zielgruppe ist entscheidend

Menschen wollen sich verstanden und angesprochen fühlen. Das funktioniert am besten, wenn der Autor eines Textes die Sprache der Zielgruppe spricht. Fitnessstudios zum Beispiel sprechen eher von Mitgliedern als von Kunden. Jede Zielgruppe hat ihren eigenen Jargon und benutzt Fachausdrücke, die Außenstehenden nicht geläufig sind. Wer sich als Experte positionieren will, muss daher die Zielgruppe auf Augenhöhe ansprechen und ihre Ausdrucksweise annehmen.

4. Einfache Sätze und ein klarer Call-to-Action

Die Lesbarkeit eines Textes ist extrem wichtig. Einfache, kurze Sätze sind besser als verschachtelte Satzkonstruktionen, die schwer verständlich sind. Viele Absätze erleichtern es den Lesern, sich im Text zu orientieren. Auch der Call-to-Action ist ein wichtiger Bestandteil. Gute Texte enthalten eine ganz klare Handlungsaufforderung, die dem Leser sagt, welchen Schritt er am Ende des Textes ausführen kann, um seinem Ziel näherzukommen.

5. Packende Texte wecken Emotionen

KI-Tools werden niemals gute Copywriter ersetzen können. Der Unterschied liegt in den Emotionen. Erfahrene Texter stellen nicht einfach Sachinhalte bereit, sie sprechen die Leser emotional an. Das funktioniert über Storytelling, persönliche Erfahrungen, lebendige Beispiele oder eine bildhafte Sprache, die beim Leser Gefühle weckt. Leser, die sich emotional angesprochen fühlen, werden auch zu Kunden.

Über Michael Schafhauser:

Michael Schafhauser ist gemeinsam mit seiner Partnerin Lobna als Copywriter tätig und vermittelt seit einigen Jahren sein Wissen und Können in diesem Bereich. Mit ihrem Programm ermöglichen sie es Menschen ohne Vorkenntnisse oder besonderes Talent, die Fähigkeit des Copywritings zu erlernen und sich ein erfolgreiches Business als Werbetexter aufzubauen. Auch Fortgeschrittene profitieren von ihrem Angebot, indem sie lernen, wie sie automatisiert und planbar Kunden gewinnen und ihre Umsätze steigern können. Michael Schafhauser und seine Partnerin haben sich ihren Traum von finanzieller Freiheit durch die nebenberufliche Selbstständigkeit erfüllt und teilen nun ihr Wissen und ihre Erfahrung, um anderen dabei zu helfen, das gleiche zu erreichen. Weitere Informationen dazu unter: www.michaelschafhauser.com

