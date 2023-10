The Publicity Department of Yulin Municipal Government

Yulin: „Geschmack und Aromen" stimulieren Gewürzhandels- und Vertriebszentrum von Weltklasse

Yulin, China (ots/PRNewswire)

Vor Kurzem kamen rund tausend Gäste und Händler aus der Gewürz- und Würzmittelindustrie Chinas in der Stadt Yulin, im autonomen Gebiet Guangxi, für die Gewürzausstellung „China-ASEAN Expo Spices Exhibition 2023" zusammen, an der außerdem mehr als 200 Investoren und Einkäufern aus Nationen wie Indonesien, Vietnam und Indien teilnahmen.

Die Einführung einer digitalisierten Methode zur Schaffung des „Indikators" und des „Barometers" der qualitativ hochwertigen Entwicklung der chinesischen Gewürzindustrie, hat sich laut Publicity Department of Yulin Municipal Government als innovativer Weg bei Yulins Streben nach „Optimierung und Exzellenz" erwiesen. Der Xinhua-Yulin Spice Price Indices Operation Report, der gemeinsam vom Xinhua China Economic Information Service und der Regierung der Kommunalen Volksregierung von Yulin zusammengestellt wurde, wurde während der diesjährigen Spices Exhibition offiziell veröffentlicht.

Die Region Guangxi ist einer der größten Gewürzproduzenten Chinas, und die Stadt Yulin wird als „Hauptstadt der Arzneimittel im Süden" und „Hauptstadt der Gewürze im Süden" bezeichnet und dient als einer der größten Anbauer und Vertreiber von Gewürzen in Südostasien. Weltweit gibt es mehr als 200 Arten gängiger Gewürze, von denen über 160 in Yulin gehandelt werden. Statistiken zeigen, dass in der Stadt Yulin etwa 800 Unternehmen im Bereich Produktion und Verkauf von Gewürzen tätig sind; es gibt mehr als 100.000 Beschäftigte in der Industriekette, und 80 % der Gewürze des Landes werden hier gehandelt und von hier aus vertrieben.

Bei der größten Kategorie-1-Gewürzbörse Chinas, der Yulin International Spice Exchange, ist die Auswahl an Gewürzprodukten einfach erstaunlich. Im Jahr 2022 beliefen sich die Transaktionen an der Börse auf 26 Milliarden Yuan und der Betrag für dieses Jahr wird auf 40 Milliarden Yuan geschätzt. Jeden Tag werden hier Gewürze aus der ganzen Welt zusammengestellt und dann durch Logistik in verschiedene Provinzen, Regionen und Gemeinden in ganz China und in zahlreiche Märkte überall in Südostasien und Afrika transportiert. Li Hai, General Manager von Yulin Fuda Spice Exchange Digital Science and Technology Co., Ltd., kommentierte: „Etwas mehr als 50 % der in Yulin vorkommenden Gewürze werden aus Südostasien importiert und dann über die Yulin Exchange auf die Sekundärmärkte im ganzen Land vertrieben."

Das Inkrafttreten der RCEP hat für Lebensmittelerzeugnisse aus derselben QUELLE die Zollabfertigung erleichtert, und die Steuern auf ein breites Sortiment von Gewürzprodukten wurden gesenkt, wodurch der Im- und Export von Gewürzen weiter gefördert wird.

Nach Beginn der Phase I und der Phase III des Projekts soll die Yulin International Spice Exchange in „Yulin International Spice Logistics Port" umbenannt werden, und die Stadt Yulin wird ihr Tempo bei der Schaffung eines erstklassigen Gewürzhandels- und Vertriebszentrums beschleunigen.

Links zu Bildanhängen:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442912

Bildunterschrift: Die Eröffnungszeremonie zum Xinhua-Yulin Spice Price Indices am 19. September

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2259537/Ceremony.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/yulin-geschmack-und-aromen-stimulieren-gewurzhandels--und-vertriebszentrum-von-weltklasse-301970270.html

Original-Content von: The Publicity Department of Yulin Municipal Government, übermittelt durch news aktuell