Frankfurter Rundschau

Pistorius greift druch

Frankfurt (ots)

Pistorius durchschlägt den gordischen Knoten mit einer Machete. Bestellungen sollen innerhalb von sechs Monaten rausgehen. Die Inspekteure der Teilstreitkräfte sollen ein maßgebliches Wort mitreden können. Das Ministerium will vor allem mehr von der Stange kaufen. Damit wären "Goldrandlösungen" ausgeschlossen. Insgesamt soll das Ministerium bis an den Rand der rechtlichen Möglichkeiten gehen. Kann sein, dass sich der Nutzen erst in Jahren zeigt - wenn der Minister im Falle einer neuen Regierung gar nicht mehr im Amt ist. Neben einem unbezweifelbaren Nutzen seines Vorhabens gibt es freilich schon jetzt sichtbare Stolpersteine. Zunächst wird es Zeit brauchen, bis sich der Apparat gedanklich umstellt. Er ist daran gewöhnt, den Mangel zu verwalten - und Verantwortung abzugeben. Überdies bedeutet mehr Eigenverantwortung der Entscheider weniger Kontrolle.

