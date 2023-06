Jero-records

Claudia Adel - oder was es heißt mit Narkolepsie in der Musikbranche zu bestehen

Video-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Claudia Adel, die an der Schlafkrankheit Narkolepsie erkrankt ist, möchte unbedingt als Schlagersängerin weiterkommen.

Das Leben als Künstlerin mit der Schlafkrankheit Narkolepsie ist nicht immer so einfach, doch die Musik ist wie Medizin für Claudia. Wenn sie im Studio steht und neue Songs einsingt oder auf der Bühne steht, kann sie ihre Krankheit für einen Moment vergessen. Leider ist dieses Vergessen jedoch nur von kurzer Dauer, weil vieles auch sehr anstrengend für Claudia ist und sie manchmal sehr erschöpft ist. In solchen Situationen der Erschöpfung gewinnt die Narkolepsie die Oberhand und sie muss schlafen, bevor die Kataplexien - die Muskelerschlaffung - eintreten. Doch trotz der Hindernisse gibt Claudia nicht auf und will weiter ihren Weg als Schlagersängerin gehen.

Die in Iserlohn aufgewachsene Claudia ist eine vielseitige Künstlerin, die ihre musikalische Laufbahn bereits im Jahr 2010 mit ersten Tonstudioaufnahmen sowie diversen erfolgreichen Teilnahmen an Talentshows begann. Es entstand die Zusammenarbeit mit einem Produzenten, der ihr die Aufnahme von Coversongs von z.B. Marianne Rosenberg und Andrea Jürgens ermöglichte.

Im Jahr 2014 produzierte Andreas Bergersbacher den von ihm geschriebenen Song "Lass uns fliegen", der sich auf Anhieb in einigen Funk-Hitparaden platzieren konnte. Dann ging es Schlag auf Schlag: Es folgte ein Vertrag bei Adair Records und 2018 wechselte Claudia zu Fiesta Records. Unter diesem Label sind drei Singles erschienen: "Millionen von Sternen", eine ausdrucksstarke Coverversion von Andrea Jürgens, "Seit Du da bist" und im Jahr 2021 "In den Augen der Nacht" sowie "Nach all den Jahren".

Ihre vor kurzem erschienene Single "Lebenslänglich Du" hat nun auch den Einstig in die Deutschen Dance - und Singlecharts geschafft. "Lebenslänglich Du" ist ein tanzbarer, romantischer Lovesong, der - wie fast alle ihre Songs - aus der Feder von Andreas Bergersbacher stammt, der unter anderem das Lied "Steig wieder auf" getextet und komponiert hat, das 1994 die Hitparade im ZDF gewonnen hat.

"Lebenslänglich Du" ist die zweite Veröffentlichung auf dem Label 3H Fox Records.

Instagram: https://www.instagram.com/claudia_adel_/

Facebook: https://www.facebook.com/claudia.adelt

Original-Content von: Jero-records, übermittelt durch news aktuell