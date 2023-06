Primo Entertainment

„The Messi Experience": Ein interaktives Multimedia-Erlebnis, das von Leo Messis Karriere inspiriert ist, geht auf Welttournee

Die immersive Reise „The Messi Experience, A Dream Come True" wird Anfang 2024 ihr Debüt geben. Danach wird sie im Laufe der nächsten Jahren alle Kontinente der Welt besuchen. Produziert und mitgestaltet wurde sie von Primo Entertainment, dem renommierten US-amerikanischen Produktionsunternehmen für Massenveranstaltungen, zusammen mit Moment Factory, dem internationalen Multimedia-Entertainment-Studio aus Montreal.

The Messi Experience ist ein innovatives, interaktives Multimedia-Erlebnis, das Gäste auf eine einzigartige Reise durch das Leben der Legende mitnimmt und Besucher in das Spiel einlädt! Gäste werden in eine Welt voller Kindheitsträume und Rekordleistungen geführt und können den Mann hinter der Legende erleben und entdecken: digitale Aktivitäten am Ball mit Live-Punkteanzeige und persönliche virtuelle Interaktionen mit Messi selbst werden einige der Aktivitäten dieses vollständig immersiven Erlebnisses sein.

Fans werden eine Vielfalt an physischer und digitaler Energie spüren können, wenn sie die Kunstfertigkeit des großartigsten Spielers erleben, der jemals einen Fußballplatz betreten hat. Von seinen jungen Jahren in seiner Heimatstadt Rosario, seiner Ankunft und Karriere in Barcelona bis zum Weltmeistertitel mit Argentinien im Jahr 2022 – dieses audiovisuelle Spektakel zeichnet die emotionale Reise eines Jungen nach, der zu einer Legende geworden ist. Besucher werden aus diesem Erlebnis inspiriert, beflügelt und beschwingt herauskommen.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich Teil dieses Projekts bin, welches es Fans ermöglicht, meiner Reise auf und abseits des Platzes näher zu sein. im Verlauf meiner Karriere habe ich immer danach gestrebt, mit meiner Leidenschaft für den Fußball Menschen zu inspirieren und Verbundenheit zu schaffen. Das Erlebnis wird eine einzigartige Gelegenheit bieten, die erinnerungswürdigsten Momente nachzuerleben und die Emotionen nachzuempfinden, die meinen Weg geprägt haben", sagte Leo Messi.

„Wir sind begeistert und stolz darauf, dieses außergewöhnliche Lionel-Messi-Erlebnis zu präsentieren. Messi ist ein einzigartiges Vorbild für alle Generationen und zeigt, wie alle Herausforderungen, wie groß sie auch sein mögen, überwunden werden können. Wir werden das Erlebnis auf alle Kontinente bringen. Es wird 75 Minuten Inspiration, Emotion, Unterhaltung und Spaß für alle geben", sagten Andres Naftali und David Rosenfeld, Mitbegründer von Primo Entertainment.

Bei Moment Factory bringen wir Menschen mit unseren diversen Projekten zusammen, und wir möchten ein Gefühl des kollektiven Staunens und der Verbundenheit vermitteln. Es ist uns eine Ehre, mit diesem Erlebnis immersives Geschichtenerzählen und interaktive Technologien zusammenzubringen, um eine besondere Begegnung zwischen dem Publikum und der Legende Leo Messi zu schaffen", sagte Sakchin Bessette, Mitbegründer und Executive Creative Director von Moment Factory

Um sich zu registrieren und weitere Informationen über das Erlebnis zu erhalten, besuchen Sie www.themessiexperience.com / Instagram: @themessiexperience.

Primo Entertainment ist ein führendes Unternehmen der Unterhaltungsbranche in den USA und Lateinamerika, das mit den bedeutendsten Künstlern sowie den bekanntesten Formaten und Präsentationen der Welt arbeitet. Das in Miami ansässige Unternehmen hat weitere Niederlassungen in Mittel- und Südamerika. Primo hat von Anfang an mit den bedeutendsten internationalen Musikkünstlern wie Justin Bieber, Ariana Grande, Enrique Iglesias, mit dem Cirque Du Soleil und vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet. Primo hat außerdem internationale Ausstellungen wie „Beyond Van Gogh", „Beyond Monet", „Frida Kahlo the Life of an Icon" und „Space Adventure" produziert und vermarktet. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.primo-entertainment.com @primo.entertainment

Moment Factory ist ein multidimensionales Studio für die Schaffung von innovativen Multimedia-Erlebnissen, die Menschen zum Verbundensein inspirieren und die Welt um uns herum verändern. Unser Team kombiniert Fachwissen aus den Bereichen Video, Beleuchtung, Architektur, Sound und Spezialeffekte, um erstaunliche Erlebnisse zu kreieren. Das in Miami ansässige Unternehmen hat weitere Niederlassungen in Paris, Tokio, New York und Singapur. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat Moment Factory mehr als 500 einzigartige Projekte auf der ganzen Welt kreiert, darunter den Lumina Night Walk und die AURA-Serie. In Zusammenarbeit mit bekannten Künstlern, Marken, Museen, Themenparks und Städten umspannen unsere Produktionen den Globus und umfassen Kunden wie die NBA, Changi Airport, Disney, Sony, Boston Museum of Science, Universal Studios, AT&T, die Kathedrale von Reims und Billie Eilish. momentfactory.com @momentfactory

