CORNEX präsentiert die neuesten Produkte für erneuerbare Energien auf der Smarter E Europe 2023

CORNEX New Energy Co. Ltd. („CORNEX"), ein globales Unternehmen für neue Energien, das sich der Innovation der Lithium-Ionen-Batterietechnologie verschrieben hat, präsentierte seine Vorzeigeprodukte, darunter die Conergy π 314 Ah Großbatteriezelle und den CORNEX 215 kWh Außenschaltschrank mit Flüssigkühlung, auf der Smarter E Europe 2023, der größten Plattform für die europäische Energiewirtschaft, die vom 14. bis 16. Juni in München, Deutschland, stattfand.

Conergy π 314 Ah Großbatteriezelle: Stabile Leistung bei längerer Batterielebensdauer

Die Conergy π 314 Ah Großbatteriezelle hat die technologischen Engpässe des langen Umlaufs und der Sicherheitsprobleme überwunden. Ihre Einzelzellenenergie beträgt bis zu 1.004 Wh bei Zykluszeiten von bis zu 12.000 Mal. Durch die Optimierung der Elektrolytformel und der Polschuhstruktur konnte der Innenwiderstand um 15 Prozent gesenkt und der Temperaturanstieg um 10 Prozent verringert werden.

Darüber hinaus wird das Hauptmaterial der positiven und negativen Elektroden in seiner Struktur modifiziert, was in Verbindung mit einer speziellen Beschichtungsbehandlung und einem Granulierungsprozess die Stabilität der Materialstruktur der Batterie im langfristigen Zyklusprozess gewährleistet und die Lebensdauer der Batteriezelle verlängert.

CORNEX 215 kWh Außenschaltschrank mit Flüssigkühlung: eine All-in-One-Lösung für zahlreiche Anwendungsszenarien

Der CORNEX 215kWh Außenschaltschrank mit Flüssigkeitskühlung ist für industrielle und kommerzielle Szenarien geeignet. Das flexible All-in-One-Produkt verfügt über ein integriertes Plug-and-Play-Design, das mehrere Parallelverbindungen unterstützt.

Es handelt sich um eine umweltfreundlichere Lösung, bei der eine großflächige Kühltechnologie eingesetzt wird, um die Systemtemperatur innerhalb von 30 Grad Celsius zu halten und eine Systemtemperaturdifferenz von 2 Grad Celsius zu gewährleisten, um eine konstante Temperaturregelung der Zelle zu erreichen.

Es handelt sich außerdem um ein sicheres Design mit der Schutzklasse IP55 und um ein intelligentes Produkt mit Funktionen wie Vollbereichsüberwachung in Echtzeit, Sicherheitswarnung, Fehlerdiagnose, intelligenter Betrieb und Wartung sowie Unterstützung der automatischen Netzumschaltung.

CORNEX hat außerdem ein schnelles und effizientes Kundendienstsystem entwickelt, das den gesamten Lebenszyklus unterstützt und verwaltet, um den Anforderungen der weltweiten Kunden gerecht zu werden, einschließlich Außendienst, Fernüberwachung, Sicherheitssysteme, Schulung, Qualitätsverbesserung, Lieferkettenmanagement, Kundendienst und Finanzmanagement.

Informationen zu CORNEX

Als innovatives High-Tech-Unternehmen für neue Energien konzentriert sich CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. („CORNEX") auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Dienstleistungen von Energiespeicherbatterien, EV-Batterien und Energiemanagementsystemen und ist bestrebt, weltweit erstklassige Lösungen, Produkte und Dienstleistungen für neue Energieanwendungen anzubieten.

