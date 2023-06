BitApps GmbH

Ein neuer Ansatz zum Umgang mit den Risiken des Klimawandels im Wald

Die durch den Klimawandel verursachte Trockenheit schafft optimale Bedingungen für Schädlinge wie den Borkenkäfer und führt zu immensen Waldschäden. Darüber hinaus bedroht die erhöhte Gefahr von Waldbränden und Unwettern die Forstwirtschaft wie nie zuvor. Gleichzeitig fehlt immer mehr Waldbesitzern der Bezug zu ihrem Wald - und damit auch das Wissen, wie sie ihre Wälder angesichts dieser Herausforderungen richtig bewirtschaften sollen.

Die für den Kleinprivatwald typische Verteilung der Waldflächen auf eine große Anzahl von Flurstücken erschwert es der Forstwirtschaft, ein ganzheitliches Verständnis der Gesamtsituation zu erlangen. Oftmals entgeht den Forstverwaltern die Möglichkeit, ihre Beratung und Dienstleistungen auf einer größeren Fläche anzubieten, weil sie nicht umfassend über die Gegebenheiten auf den ihnen anvertrauten Waldflächen informiert sind.

Das erste Produkt der BitApps-Gruppe, WoodsApp, wird derzeit auf dem deutschen Markt eingeführt und bietet eine neue Lösung für das Management natürlicher Ressourcen. Mit seinem aktuellen, vielfältigen und wertvollen Kartenrepertoire fungiert WoodsApp als Verbindungsplattform, die die Lücke zwischen Waldbesitzenden, lokalen Forstorganisationen und Dienstleistern schließt. Das Fachwissen forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse kombiniert mit dem umfangreichen Know-how von Dienstleistern ist das, was wir für die zukunftsfähige Bewirtschaftung klimastabiler Wälder benötigen.

Um Waldbesitzer bei der Beobachtung des Gesundheitszustandes ihrer Flächen zu unterstützen, sind amtliche Flurstücksdaten notwendig. Benedikt Pointner, Geschäftsführer der BitApps GmbH, unterstreicht die Bedeutung dieser Daten mit den Worten: "WoodsApp ist ein Game Changer im Forstsektor. Wir freuen uns, dass die meisten Bundesländer ihre Daten zugänglich gemacht haben, was nicht nur für unsere Art von Dienstleistungen entscheidend ist, sondern auch auf EU-Ebene erwartet wird. Wir warten gespannt darauf, dass auch die restlichen Bundesländer ihren Verpflichtungen nachkommen, damit wir unser revolutionäres Produkt allen deutschen Waldbesitzern zur Verfügung stellen können."

Unterstützung durch Satellitendaten

Satelliten sind z.T. mit verschiedenen Sensoren und Instrumenten ausgestattet, um detaillierte Informationen über die Wälder zu sammeln, wie z.B. Vegetationsindizes, Anzeichen in Bezug auf die Vitalität, Landoberflächentemperatur und Waldbedeckung. Die Auswertung dieser extrem großen Datensätze erfordert jedoch eine leistungsfähige Infrastruktur, speziell entwickelte Algorithmen und erfahrene GIS-Experten (Geografische Informationssysteme), um Veränderungen im Wald im Laufe der Zeit zu verfolgen und zu erkennen. In WoodsApp stehen diese Daten im Handumdrehen zur Verfügung - für jedermann, jederzeit und an jedem Ort. Auch bei der Arbeit vor Ort im Wald.

Satellitendaten wie die Vitalitätsdaten ermöglichen das gezielte Aufsuchen gefährdeter Stellen im Wald. Das können einzelne Bäume oder großflächige Bereiche sein; der Waldbesitzer kann die betroffenen Gebiete bei Bedarf Baum für Baum untersuchen und seine eigenen Beobachtungen manuell auf der Karte dokumentieren.

Eine klare und präzise Dokumentation ermöglicht es Dienstleistern und Forstfachleuten, die Situation zu analysieren und eine kompetente, maßgeschneiderte fachliche Beratung anzubieten, wenn sie alle erforderlichen Parameter kennen. WoodsApp liefert diese Informationen in einer einfach zu bedienenden App.

Wie geht es weiter?

So wie die Forstwirtschaft für die Bewirtschaftung ihrer Flächen KI-Technologien in Verbindung mit räumlichen Daten benötigt, ist dies auch bei vielen anderen Branchen der Fall.

Die vielseitige Mehrzweckplattform, zu der auch WoodsApp gehört, kann für verschiedene Produkte angepasst werden, insbesondere in Branchen, in denen mehrere Akteure an verschiedenen Standorten arbeiten.

Die Arbeitsabläufe und die Kommunikation zwischen Personen, die über verschiedene Standorte verteilt sind, sind oft ineffizient, werden unzureichend verfolgt und lückenhaft oder nicht dokumentiert. Dies führt zu Zeit- und Ressourcenverschwendung, verpassten Chancen und im schlimmsten Fall zum Verlust natürlicher Ressourcen.

WoodsApp wurde von der in Finnland ansässigen BitApps-Gruppe entwickelt, die im Juli letzten Jahres als eigenständiges Unternehmen aus der Bitcomp Oy ausgegliedert wurde. Seit Jahrzehnten kombiniert die BitApps-Gruppe Geodaten und Informationstechnologie zum Nutzen der Land- und Forstwirtschaft und bietet KI-basierte Lösungen für Fachleute in der Land- und Forstwirtschaft. Die WoodsApp-Anwendung, die auf Open-Source-GIS und Fernerkundungstechnologie basiert, ist die erste, die auf dem deutschen Markt eingeführt wird.

Weitere Informationen sind unter https://www.woodsapp.com und https://www.bitapps.fi abrufbar.

