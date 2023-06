Mattson Technology, Inc.

Mattson Technology antwortet auf grundlose Anschuldigungen, die in der jüngsten Medienberichterstattung erhoben wurden.

Keine Beweise für die gegen Mattson erhobenen Vorwürfe.

Die rücksichtslosen Anschuldigungen von Applied Materials sind unzutreffend und unbegründet.

Mattson Technology, Inc. („Mattson") reagierte heute auf unzutreffende Behauptungen in einem kürzlich erschienenen Bloomberg News-Artikel, in dem der laufende Rechtsstreit des Unternehmens mit Applied Materials („Applied") diskutiert wurde.

Wir sind uns bewusst, dass solche falschen Darstellungen in unserer Branche und in den Geschäftsstrategien unserer Konkurrenten eine wichtige Rolle spielen. Das Gerichtsverfahren soll die Wahrheit ans Licht bringen. Wir sind zuversichtlich, dass es dies auch weiterhin tun wird. Glücklicherweise werden diese falschen Behauptungen unsere Fähigkeit, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, nicht beeinträchtigen.

Mattson ist weiterhin bestrebt, führende Waferverarbeitungsanlagen mit hoher Produktivität zu liefern, um unseren Kunden weiterhin kosteneffiziente Lösungen zu bieten und gleichzeitig alle geltenden gesetzlichen und behördlichen Auflagen zu erfüllen.

Die gegen Mattson erhobenen Vorwürfe sind schlichtweg unbegründet. Wir sind zuversichtlich, dass diese zu unseren Gunsten geklärt werden. Die Klage von Applied Materials in diesem Fall wurde vor etwa 16 Monaten eingereicht und enthielt keinerlei Beweise für die gegen Mattson erhobenen Vorwürfe. Trotz eines energischen Gerichtsverfahrens sind seit der Klageerhebung keine entsprechenden Beweise vorgelegt worden, und es werden auch in Zukunft keine vorgelegt werden, da die Behauptungen völlig falsch sind.

Der leichtfertige Vorwurf, Mattson habe Mitarbeiter von Applied eingestellt, um deren geistiges Eigentum zu erwerben, ist unzutreffend und unbegründet. Mattson hat bei der Einstellung dieser Personen ordnungsgemäß gehandelt. Zum Vergleich: In den letzten Jahren haben mehr als 15 ehemalige wichtige Technologen und Führungskräfte von Mattson zu Applied gewechselt, und mehr als 40 ehemalige Mitarbeiter von Mattson sind derzeit bei Applied beschäftigt.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass Kalifornien (California) - wo beide Unternehmen ihren Hauptsitz haben - ein Staat ist, in dem das Recht eines Arbeitnehmers, seinen Arbeitsplatz ohne Grund zu verlassen, geschützt ist. Es ist daher rechtswidrig, wenn ein Arbeitgeber ein Verhalten an den Tag legt, das die berufliche Freiheit eines Arbeitnehmers absichtlich behindert. Ein Wettbewerbsverbot, wie es in diesem Fall von Applied ausgesprochen wurde, behindert die berufliche Freiheit der Mitarbeiter und ist nach kalifornischem Recht nicht zulässig.

Darüber hinaus spielte Mattson keine Rolle bei dem in dem Artikel beschriebenen Verhalten der scheidenden Mitarbeiter von Applied und hatte auch keine Kenntnis davon. Das Zurücksetzen von Firmenhandys, auf denen sich viele persönliche Daten und Fotos befinden, oder das Verschweigen des neuen Arbeitgebers vor dem Eintritt in das Unternehmen wird jedoch allgemein als Routineverhalten von Mitarbeitern angesehen, die ein Unternehmen verlassen.

Zudem forderte Mattson keine potenziellen Mitarbeiter auf, Informationen von ihrem früheren Arbeitgeber einzubringen. Im Gegenteil, im Fall von Dr. Lai hat Mattson seine Anstellung an die Bedingung geknüpft, dass er keine derartigen Informationen einbringt - eine Vereinbarung, die Dr. Lai durch eine umfassende forensische Analyse, die dem Gericht vorgelegt wurde, bestätigt hat.

Applied Materials hatte fast anderthalb Jahre Zeit, diese unbegründeten Behauptungen vor Gericht zu belegen. Dies wurde nicht getan. Es ist enttäuschend, dass Applied Materials ein hoch angesehenes Medienunternehmen als Plattform nutzt, um diese unzutreffenden Behauptungen ohne jeden Beweis zu wiederholen.

Informationen zu Mattson Technology, Inc.

Mattson Technology, eine „Delaware Company" mit Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, entwickelt, fertigt, vermarktet und unterstützt Anlagen zur Verarbeitung von Halbleiter-Wafern. Mattsons Anlagen für Trockenstreifen, Plasmaätzung, schnelle thermische Verarbeitung und Millisekunden-Temperung werden von führenden Speicher- und Logikchip-Herstellern auf der ganzen Welt in der Großserienfertigung eingesetzt. Die neuen Innovationen von Mattson im Bereich der atomaren Oberflächentechnik® befassen sich mit den kritischsten Herausforderungen der 3D-Logik- und Speicherherstellung. Weitere Informationen finden Sie auf www.mattson.com.

