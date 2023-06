LoQu Optical Group GmbH

Optikerkette smykker startet Onlinestore

Anspruch, im Omnichannel-Marketing "best in class" zu werden

Bad Kreuznach (ots)

Die LoQu Optical Group, eine der führenden Optikerketten Deutschlands, hat den neuen Onlinestore für ihre Marke smykker vorgestellt. Mit dem Onlineangebot setzt smykker die angekündigte Omnichannel-Strategie in die Tat um. Es ergänzt die physischen Stores und soll Wachstum und Expansion der Lifestyle-Marke unterstützen. Kunden können online mehr als 700 Brillen virtuell anprobieren, direkt erwerben oder einen Termin zur Anpassung im Geschäft vereinbaren.

Die Optikbranche hat im Omnichannel-Vertrieb viel Entwicklungspotenzial

Optische Produkte sind individuell und lassen sich kaum ausschließlich online vertreiben. Das Omnichannel-Management ist daher in der Branche vieldiskutiert.

"Ein nahtloses Omnichannel-Kundenerlebnis nach neuesten technischen Möglichkeiten wird von Kunden erwartet", erklärt Markus Rech, CEO der LoQu Optical Group. "In unserem neuen smykker-Onlinestore können Kunden sämtliche Produkte virtuell anprobieren. Liegen aktuelle Refraktionsdaten vor oder handelt es sich um ein Produkt ohne Stärke, kann der Kunde direkt online bestellen. Liegen nicht alle Daten vor, geht es um eine Gleitsichtbrille oder wünscht der Kunde eine Beratung vor Ort, kann direkt online ein Termin dafür vereinbart werden."

Onlinestore als Dreh- und Angelpunkt des Omnichannel-Kundenerlebnisses

smykker betrachtet seinen Onlinestore als Brücke zwischen digitaler Kundenansprache und den physischen Stores. "Er ist der Dreh- und Angelpunkt für unser Omnichannel-Kundenerlebnis", ergänzt Markus Rech. "In diesem Bereich möchten wir 'best-in-class' sein." Bei den physischen Stores erreicht smykker bereits Spitzenbewertungen. Im Schnitt vergaben Kunden in den vergangenen zwölf Monaten bei Google 4,8 Sterne.

smykker auf Wachstumskurs

Der erste smykker-Store wurde 2021 eröffnet. Bisher gibt es deutschlandweit neun Geschäfte. Die Anzahl der Stores soll in den kommenden Jahren weiterwachsen. smykker vertreibt Brillen aus eigener Produktion "direct to consumer". Das bedeutet: überwiegend in eigenen Stores und dem neuen Onlineshop, ohne Zwischenhändler. Der Anspruch lautet: "Design und Lifestyle zum ehrlichen Preis - ohne Kompromisse bei der Qualität". Jede Einstärkenbrille kostet derzeit 98 Euro, jede Sonnenbrille ohne Stärke 78 Euro.

Über LoQu ( loqu.net)

Die LoQu Optical Group GmbH mit Sitz in Bad Kreuznach ist eine der führenden Optikerketten Deutschlands, mit etwa 700 Kolleg*innen, mehr als 60 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2022 und 100 Filialen. Die unabhängige Private-Equity-Gesellschaft Argos Wityu erwarb 2018 die Mehrheit an der aktivoptik-Gruppe und benannte sie in LoQu Optical Group um. Die Gruppe vereint die Marken aktivoptik (Optiker in den Vorkassenzonen großer Supermärkte), Optikhaus (traditionelle Premiumoptiker), smykker (Direct-To-Consumer-Marke) und Pro Eyes (Eigenmarke Optik und Akustik). Die Gruppe wächst sowohl durch die Eröffnung neuer Filialen als auch durch selektive Zukäufe.

