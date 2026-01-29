LivEye GmbH

LivEye gewinnt Elmar Hennes als CTO: Technologische Kompetenz als Grundlage der Unternehmensentwicklung

Föhren (ots)

LivEye stellt die technischen Weichen für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens: Mit Elmar Hennes als CTO und Prokuristen übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit die Verantwortung für Produktion, Research & Development, Wartung sowie Einkauf. Mit der Bündelung dieser Bereiche stärkt LivEye seine technologische Basis und entwickelt den Standort Badem gezielt als Innovationszentrum weiter.

Erfahrung trifft auf Potenzial

Hennes verfügt über umfassende Erfahrung in Produktionsprozessen und agiler Entwicklung aus leitenden Positionen, unter anderem bei Tesla und Zahnen Technik. „Badem ist für mich ein Ort mit enormem Potenzial“, erklärt der 48-Jährige. „Hier entsteht die Verbindung aus innovativer Entwicklung, effizienter Produktion und praxisnaher Anwendung. Wir wollen zeigen, dass Hightech und Mittelstand perfekt zusammenpassen und dass moderne Sicherheitslösungen auch abseits der großen Industriezentren gedeihen können.“ Die Development Factory ist das technologische Herzstück von LivEye. Bereits heute werden dort zentrale Komponenten sowie die Plug and Play Lösung NSTR.security entwickelt und produziert. Perspektivisch sollen Prototyping und Serienfertigung weiter ausgebaut und verstärkt intern umgesetzt werden

Technologische Wertschöpfung und Ausbau der Eigenkompetenzen

Im Zuge der konsequenten Reshoring-Strategie stärkt LivEye gezielt seine Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen in Deutschland. Dadurch werden Abhängigkeiten von globalen Lieferketten reduziert und technologische Entwicklungen schneller in marktreife, passgenaue Sicherheitslösungen überführt, die auf konkrete Kundenanforderungen ausgerichtet sind. LivEye entwickelt selbst von der Platine bis zum fertigen Produkt in Deutschland.

„Mit Elmar Hennes haben wir unser Team um eine Führungspersönlichkeit gestärkt, die Produktion und Entwicklung ganzheitlich denkt.“, sagt Carsten Simons, Geschäftsführer der LivEye GmbH. „Er bringt nicht nur fundierte Erfahrung aus der industriellen Serienfertigung mit, sondern auch den Innovationsgeist, den wir brauchen, um LivEye als Technologietreiber im Bereich Sicherheitslösungen Made in Germany weiter voranzubringen.“

Wachstum in der Region: LivEye expandiert in Badem

Mit der neuen technischen Führung treibt LivEye den Ausbau des Standorts Badem konsequent voran. Das Unternehmen investiert gezielt in Infrastruktur, Prozesse und Teams, um ein zukunftsfähiges Umfeld für Entwicklung und Produktion zu schaffen. In den kommenden Jahren soll der Standort weiter stark wachsen und sich als Zentrum für Innovation, Effizienz und technologische Exzellenz etablieren.

Über die LivEye GmbH

Die LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme für den Einsatz in ganz Europa. Sie erfüllt mit ihrem Full-Service-Konzept Sicherheitsansprüche vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit moderner Kameratechnik, gezieltem Einsatz von KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7 besetzter Leitstelle überwachen ihre Lösungen temporäre Risikozonen. Dauerhafte Installation im Abo-Modell ermöglicht das inhouse produzierte System nstr.security. LivEye beschäftigt rund 140 Mitarbeiter an zehn Standorten in der D-A-CH-Region sowie in Polen. Mit mehr als 2.000 Systemen im Einsatz zählt das Unternehmen zu den größten Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.

