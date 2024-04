Übung National Guardian 2024: Territoriales Führungskommando nimmt mobilen Befehlsstand in Betrieb

Berlin (ots) - Das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr in Berlin koordiniert die Unterstützung durch die Bundeswehr bei der Suche nach einem vermissten Kind in Niedersachsen. Dabei sind derzeit sowohl Hubschrauber in der Luft als auch über 300 Soldatinnen und Soldaten am Boden im Einsatz. Die Bundeswehr unterstützt die Polizei und weitere Rettungskräfte ...

mehr