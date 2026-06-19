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Flexibilität trifft Wirtschaftlichkeit: Entrix übernimmt die Vermarktung des netzdienlichen Batteriespeichers von MaxSolar in Ansbach

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Traunstein/München (ots)

Wie wäre es, wenn Solarstrom auch spätabends verfügbar wäre - genau dann, wenn der Bedarf am höchsten ist? Möglich wird das durch Batteriespeicher, die Energie flexibel speichern und bedarfsgerecht wieder ins Netz einspeisen.

Die MaxSolar GmbH und die Entrix GmbH haben einen Vermarktungsvertrag für das Batteriespeicherprojekt Winterschneidbach im Raum Ansbach unterzeichnet. Das Projekt umfasst einen netzdienlichen Großspeicher mit einer Leistung von 20 Megawatt (MW) und einer Kapazität von 100 Megawattstunden (MWh) und zählt zu den größten seiner Art in Bayern.

MaxSolar entwickelt und betreibt Energieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und setzt mit Winterschneidbach konsequent auf den flexiblen und systemdienlichen Ausbau der Energieinfrastruktur. Ziel ist es, Netzengpässe zu reduzieren, erneuerbare Energien effizienter zu integrieren und die steigenden Anforderungen an Flexibilität im Stromsystem zu adressieren. Studien zeigen, dass durch den gezielten Einsatz von Flexibilität und Digitalisierung im Verteilnetz Kostensenkungspotenziale von bis zu 12,4 Milliarden Euro jährlich erschlossen werden können.

Der Batteriespeicher im Verteilnetzgebiet der N-ERGIE wird gezielt eingesetzt, um überschüssigen Strom aus Zeiten hoher Einspeisung aufzunehmen und in Phasen erhöhter Nachfrage bereitzustellen. So werden Lastspitzen ausgeglichen, Netzkapazitäten effizienter genutzt und kostenintensive Netzausbaumaßnahmen reduziert.

Für MaxSolar ist es bereits der zweite netzdienliche Speicher. Das Unternehmen realisiert im Netzgebiet des Bayernwerks einen weiteren Speicher nach § 11 EnWG, ebenfalls in Zusammenarbeit mit Entrix.

Entrix übernimmt die KI-gestützte Vermarktung und operative Optimierung des Speichers im Rahmen einer Multi-Markt-Strategie. Der Speicher wird "fully merchant" betrieben. Durch intelligente Handels- und Einsatzstrategien werden wirtschaftliche Effizienz und netzdienlicher Betrieb optimal miteinander verbunden.

MaxSolar realisiert damit den größten netzdienlichen Speicher in Bayern und unterstreicht seinen Anspruch, sich als führender Anbieter für die Realisierung netzdienlicher Speicherprojekte in Deutschland zu positionieren. Systemdienliche Speicher sind ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie auf dem Weg zu einem Next Generation IPP, die MaxSolar konsequent verfolgt.

"Mit Winterschneidbach setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit MaxSolar fort. Nach dem ersten netzdienlichen Speicherprojekt im Verteilnetzgebiet des Bayernwerks ist dies bereits das zweite gemeinsame Projekt. Es zeigt, wie sich flexible Speicher wirtschaftlich betreiben und gleichzeitig gezielt zur Netzstabilität einsetzen lassen", sagt Steffen Schülzchen, CEO von Entrix. Auch Christoph Strasser, CEO MaxSolar, ist überzeugt: "Mit diesem Speicherprojekt zeigen wir erneut, wie sich Flexibilität gezielt nutzen lässt, um erneuerbare Energien besser zu integrieren und gleichzeitig Systemkosten zu senken. Die Partnerschaft mit Entrix ermöglicht es uns, diese Potenziale konsequent zu heben und zu einem resilienten und wirtschaftlich effizienten Energiesystem beizutragen."

Die wachsende Bedeutung von Flexibilität steht auch im Fokus der MaxSolar-Aktivitäten auf der diesjährigen Intersolar Europe: Am 24. Juni diskutieren auf dem MaxSolar-Stand Katharina Schulze (MdL Bayern, Fraktionsvorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Anne-Kathrin Pauly (Fachagentur Wind & Solar), Christoph Strasser (CEO, MaxSolar) und Constantin Nicklas (CRO, Entrix) im Panel "Flexibilität & FCAs: Neue Spielregeln für den Netzanschluss?", wie flexible Netzanschlussmodelle und Speicherlösungen konkret zur Entlastung der Netze beitragen können und welche regulatorischen sowie wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine breitere Skalierung erforderlich sind.

Über MaxSolar GmbH:

Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber decken wir die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit Erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärken wir die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Techunternehmen sowie Kommunen.

Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv.

www.maxsolar.com

Über Entrix GmbH

Wir sind Energiehändler und Marktführer für die Vermarktung von flexiblen Energiesystemen in Europa.

Entrix bietet zusätzlich zu Stromhandel basierend auf künstlicher Intelligenz, innovative Produkte zu langfristiger Umsatzabsicherung und netzdienlichen Steuerung von Batteriespeichern. Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket begleiten wir unsere Kunden über alle Projektphasen von der technischen Auslegung und Integration, über die kontinuierliche Optimierung bis zur 24/7 Betreuung im laufenden Betrieb - inklusive Anpassung an Marktveränderungen und Erschließung neuer Erlöspotenziale.

Mit über 2,8 GW und 8,1 GWh sowie 61 Batteriespeichern unter Vertrag ist Entrix in Deutschland, Polen, Italien, Spanien und Portugal aktiv und mit Büros in München, Warschau, Mailand und Madrid vertreten. Entrix optimiert als Pionier einen der ersten Batteriegroßspeicher in Deutschland und ist heute der bevorzugte Partner führender Infrastrukturunternehmen wie Encavis, MEAG (Munich Re) sowie eine Vielzahl lokaler Stadtwerke.

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