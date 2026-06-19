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76-MWp-Solargroßpark im Landkreis Donau-Ries stärkt regionale Energieversorgung und Infrastruktur. 126.672 Module. Keine EEG-Förderung. Rund 76 MWp installierte Leistung.

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Amerdingen (ots)

Genau 126.672 bifaziale Hochleistungsmodule erzeugen künftig sauberen Strom auf einer Fläche nordöstlich der Gemeinde Amerdingen rund um das Gut Sternbach. Mit einer installierten Leistung von rund 76 Megawattpeak auf etwa 51 Hektar zählt der Photovoltaikpark zu den leistungsstärksten Projekten der Region.

Am 18. Juni wurde der Solarpark im Landkreis Donau-Ries feierlich in Betrieb genommen. MaxSolar realisierte das Projekt als Bau- und langfristiger Betriebspartner. Initiiert und entwickelt wurde es von Camilla Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg auf eigenen Flächen, der Betrieb erfolgt partnerschaftlich gemeinsam mit MaxSolar.

Zahlreiche Gäste nahmen an der Einweihung teil, darunter der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid (SPD), der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Deutschen Bundestag, Dr. Reinhard Brandl, Michael Dinkelmeier (Landrat des Landkreises Donau-Ries), Xaver Berchtenbreiter (Bürgermeister von Amerdingen), Harald Wiedenmann (Zweiter Bürgermeister), Stephan Herreiner (Erster Bürgermeister von Bissingen) sowie David Wittner (Oberbürgermeister von Nördlingen). Ebenfalls anwesend waren Dr. Stephan Rauh, Vorstandsmitglied im Landesverband Erneuerbare Energien Bayern (LEE Bayern), Bernd Kerscher (Solarverband Bayern), Fred Oechsle vom zuständigen Netzbetreiber NetzeBW sowie weitere Stimmen aus Kommunalpolitik, Verbänden und beteiligten Unternehmen. Vertreterinnen und Vertreter würdigten vor Ort den gemeinsamen Projekterfolg.

Von der Idee zum Großprojekt

Die Entwicklung des Solarparks begann Anfang 2022. Anders als bei vielen vergleichbaren Vorhaben entschied sich Prinzessin Wittgenstein bewusst gegen eine reine Verpachtung der Flächen. Stattdessen initiierte sie das Projekt selbst und übernahm die Verantwortung für dessen Entwicklung.

"Wir wollten dieses Projekt nicht einfach aus der Hand geben", sagte Prinzessin Wittgenstein bei der Eröffnung. "Wir leben hier, wir wirtschaften hier und wir fühlen uns dieser Gemeinde eng verbunden. Unser Ziel war es von Anfang an, möglichst viel Wertschöpfung in der Region zu halten."

Die Gemeinde Amerdingen unterstützte das Vorhaben von Beginn an. Bürgermeister Berchtenbreiter, Gemeinderat und Verwaltung begleiteten die Entwicklung konstruktiv und schufen die Voraussetzungen für eine zielgerichtete Umsetzung.

MaxSolar beteiligte sich als Partner an dem Projekt und übernahm die bauliche Umsetzung des Solarparks. "Für uns war entscheidend, einen Partner zu finden, der unsere Werte teilt, langfristig denkt und die besondere Bedeutung dieses Projekts für den Standort versteht. Mit MaxSolar haben wir genau diesen Partner gefunden", betonte Prinzessin Wittgenstein.

Das Projekt setzt vollständig auf ein marktorientiertes Geschäftsmodell: Rund 70 Prozent der Stromproduktion werden über langfristige Power Purchase Agreements (PPA) vermarktet, die übrigen Mengen über die Direktvermarktung. Auf eine Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird bewusst verzichtet. Die Stromerzeugung erfolgt damit unabhängig von staatlicher Unterstützung.

Damit steht der Solarpark Amerdingen exemplarisch für eine neue Generation wirtschaftlich tragfähiger Erneuerbare Energienprojekte, die ohne staatliche Förderung auskommen und zugleich zur Preisstabilität und Versorgungssicherheit beitragen. Zudem stärkt das Projekt die regionale Wertschöpfung durch eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Amerdingen.

Auch ökologisch setzt der Solarpark, der rechnerisch rund 23.500 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgen und jährlich etwa 29.600 Tonnen CO2 vermeiden kann, klare Akzente. Neben der Einsaat autochthonen Saatguts wurden naturnahe Waldränder entwickelt, mehrreihige Heckenstrukturen angelegt und externe Ausgleichsflächen zum Schutz bodenbrütender Vogelarten geschaffen.

"Amerdingen zeigt, dass große Photovoltaikprojekte besonders wirksam sind, wenn sie effizient geplant und marktbasiert umgesetzt werden", sagt Christoph Strasser, Geschäftsführer der MaxSolar GmbH. "Industrie, Kommunen und Verbraucher brauchen heute wettbewerbsfähige und bezahlbare Lösungen. Projekte wie dieses leisten dazu einen konkreten Beitrag und stärken zugleich die Region."

Aus Sicht von Bürgermeister Berchtenbreiter ist der Solarpark "nicht nur eine Investition in die moderne Energieerzeugung, sondern auch eine Investition in die Zukunft der Gemeinde. Er zeigt, dass unsere Gemeinde bereit ist, Verantwortung für die kommende Generation zu übernehmen und aktiv an einer nachhaltigen Energieerzeugung mitzuwirken.

Über MaxSolar GmbH:

Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber decken wir die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit Erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärken wir die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Techunternehmen sowie Kommunen.nZudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv.

Über Camilla Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Prinzessin Wittgenstein führt in Amerdingen einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Neben der verantwortungsvollen Bewirtschaftung und Entwicklung ihrer Liegenschaften initiiert und entwickelt sie Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Im Mittelpunkt stehen dabei regionale Wertschöpfung, ökologische Verantwortung und eine langfristige Perspektive für den Standort.

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