MSC Cruises GmbH

Zur aktuellen Kampagne „Best Holiday Ever“: MSC Cruises möchte seinen Gästen diesen Sommer den bestmöglichen Urlaub bieten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mit flexiblen Einschiffungshäfen, abgesicherten Fly & Cruise-Paketen, kuratierten Landausflügen und optionalen Reiseversicherungen bietet MSC Cruises schon bei der Buchung Komfort und Sicherheit

Mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, oft bequem per Bahn oder Auto erreichbaren Häfen, optionalen All-Inclusive-Paketen und Flügen ohne Treibstoffzuschläge wird die Reise perfekt planbar

Flexible Umbuchung: Mit den Buchungskategorien Fantastica, Aurea und MSC Yacht Club kann die Reise noch bis zu 30 Tage vor Abfahrt kostenfrei umgebucht werden

Getreu dem aktuellen Kampagnenmotto „Best Holiday Ever“ hat sich MSC Cruises zum Ziel gesetzt, Gästen den besten Urlaub zu bieten – mit einem nahtlosen Reiseerlebnis, das darauf ausgelegt ist, das Reisen einfacher und angenehmer als je zuvor zu machen. Gäste erleben ihren Urlaub zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis – ohne zusätzliche Treibstoffzuschläge.

Mit einer modernen Schiffsflotte, spektakulärem Unterhaltungsprogramm – darunter atemberaubende Bühnenshows und Live-Musik – sowie einem preisgekrönten Kinder- und Familienprogramm für Gäste jeden Alters bietet MSC Cruises für alle Bedürfnisse das Richtige.

Gäste tauchen in eine kulinarische Genusswelt ein und genießen einzigartige und authentische gastronomische Erlebnisse oder entspannen im sinnlichen MSC Aurea Spa vom Alltag. Dazu erleben sie eine unvergleichliche Auswahl an Reisezielen, die es zu entdecken gilt.

Mit Einschiffungshäfen auf der ganzen Welt – davon drei in Deutschland –, einer großen Auswahl an Fly & Cruise-Paketen, sorgfältig zusammengestellten Landausflügen und der Freiheit, mehrere Reiseziele zu entdecken, ohne den Koffer neu packen zu müssen, ist jeder Schritt der Reise auf Komfort ausgelegt.

Unterstützt durch aufmerksamen Service bedeutet das Engagement von MSC Cruises für den „Best Holiday Ever“, dass Gäste ihren Urlaub mit Zuversicht und Gelassenheit buchen und sich sowohl im Vorfeld als auch an Bord richtig entspannen können.

Zu diesem besonderen Reiseerlebnis im Sommer 2026 zählen:

Ein Urlaub zu einem einfach unschlagbaren Preis:

Ein Urlaub mit MSC Cruises bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit vielen Inklusivleistungen.

Gäste erwartet Vollpension in eleganten Haupt- und Buffetrestaurants mit reichhaltiger Auswahl, allabendliche spektakuläre Shows, mehrere Pools und Whirlpools, actiongeladene Aquaparks, Fitnesseinrichtungen, Familienunterhaltung und vieles, vieles mehr ohne Aufpreis.

Außerdem gibt es für jeden Geschmack und jedes Budget die passende Kabinenkategorie: von komfortablen und preisgünstigen Innenkabinen bis hin zu modularen Kabinen für größere Gruppen, die Innen- und Balkonkabinen miteinander verbinden. Auf Kabinen mit Meerblick können die Gäste den Sonnenuntergang genießen oder auf der Balkonkabine die frische Meeresluft schnuppern.

Preistransparenz ohne Überraschungen

Zusätzliche Sicherheit gibt den Gästen, dass MSC Cruises trotz der aktuell gestiegenen Treibstoffpreise keine Aufschläge für die Sommersaison 2026 erheben wird. Der Preis, den Gäste zum Zeitpunkt der Buchung sehen, ist der Preis, den sie bezahlen werden – auch das ist Teil der Verpflichtung von „Best Holiday Ever“, die diesen Sommer für absolute Sorglosigkeit steht.

Vollständig abgesicherte und nahtlose Fly & Cruise-Pakete

MSC Cruises bietet eine große Auswahl an Flug- und Kreuzfahrtpaketen, die Flüge, Transfers und die Kreuzfahrt in einem abgesicherten Urlaubspaket vereinen – für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Diese Pakete entstehen in Zusammenarbeit mit einigen der weltweit renommiertesten Fluggesellschaften. So können sich die Gäste ganz auf den Genuss ihres Urlaubs konzentrieren, anstatt sich um die Anreise kümmern zu müssen.

Die Flüge sind auf die Abfahrtszeiten der Schiffe abgestimmt, Transfers zwischen Flughafen und Schiff sind inbegriffen, und während der gesamten Reise steht eine verlässliche Betreuung zur Verfügung, die bei unerwarteten Ereignissen hilft und sicherstellt, dass Gäste ihre Urlaubspläne problemlos fortsetzen können.

Ein Urlaub, der fast schon zu Hause beginnt

Für diejenigen, die lieber ohne Flug reisen, bietet MSC Cruises Kreuzfahrten mit einer umfangreichen Auswahl an lokalen Einschiffungshäfen – insgesamt läuft MSC Cruises etwa 300 Reiseziele weltweit an. In Deutschland sind Hamburg, Warnemünde und Kiel bequem per Bahn oder Auto erreichbar. Von Süddeutschland aus ist man mit dem Zug oder Auto schnell in Genua, Triest oder Venedig, wo viele Kreuzfahrten ins Mittelmeer starten. Parkplätze stehen für die Dauer der Reise gegen Gebühr zur Verfügung.

Dank der komfortablen Anreise mit dem Auto, dem Zug oder anderen Verkehrsmitteln ist das Schiff einfach und flexibel erreichbar, sodass der Urlaub entspannt und stressfrei beginnen kann, ohne sich Gedanken über Übergepäck machen zu müssen.

Landausflüge, bei denen jedes Detail bedacht ist

Die Buchung eines Landausflugs direkt bei MSC Cruises gibt den Gästen zusätzliche Sicherheit – durch Ansprechpartner vor Ort und das Wissen, dass alle Ausflüge auf Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgerichtet sind. Gäste profitieren zudem von flexiblen Stornierungsbedingungen.

Gäste des MSC Yacht Club können exklusive Ausflüge unternehmen, um verborgene Schätze zu entdecken – unter der Leitung lokaler Experten, die eine einzigartige und authentische Perspektive auf jedes Reiseziel bieten und so für ein noch individuelleres Erlebnis sorgen.

Möglichkeiten kostenloser Umbuchung

Gäste der MSC Cruises Erlebniswelten „Fantastica" und „Aurea" sowie des MSC Yacht Club können kostenlos umbuchen. Das bedeutet, dass der Gast seine Reise bis zu 30 Tage vor Abreise ohne Umbuchungsgebühren auf eine andere Abfahrt innerhalb von 90 Tagen nach dem ursprünglichen Datum oder auf ein anderes Reiseziel ändern kann.

Sicheres Reisen mit zusätzlicher Reiseversicherung

Für zusätzliche Sicherheit bietet MSC Cruises auch eine umfassende Reiseversicherung an, die im Falle unerwarteter Ereignisse Rückhalt bietet. Zu den Leistungen gehören die Deckung bei Reiserücktritt oder -abbruch, Reiseverspätungen, medizinischen Notfällen und Transportnotfällen, Notfallhilfe sowie bei Gepäckverlust oder -verspätung. Mit dem guten Gewissen, dass die Reise abgesichert ist, steht der Genuss jedes Urlaubsmoments im Vordergrund.

Original-Content von: MSC Cruises GmbH, übermittelt durch news aktuell