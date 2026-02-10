MSC Cruises GmbH

Quietcation, Kidfluencer & Nebensaison - Die Reisetrends für 2026

Hamburg

Haben Sie schon Ihren Urlaub für dieses Jahr geplant? Pauschalurlaub am Mittelmeer, ein Ferienhaus an der Ostsee oder in den Bergen oder vielleicht eine Kreuzfahrt? Laut einer Studie der internationalen Kreuzfahrtreederei MSC Cruises gibt's 2026 ein paar Trends, die unser Reiseverhalten beeinflussen werden. Quietcation ist da zum Beispiel so ein Begriff oder auch Kidfluencer. Was es damit auf sich hat, sagt uns jetzt (pünktlich zur ITB 03. März - 05. März) Helke Michael.

Sprecherin: Ruhe und Entspannung in der Natur - eine Auszeit von der stressigen, digitalen Welt. Das ist der Reisetrend Quietcation, dem immer mehr von uns folgen, so Christoph Schipke von MSC Cruises.

O-Ton 1 (Christoph Schipke, 9 Sek.): "Laut unserer aktuellen Trendstudie möchten 43 Prozent aller Reisenden in diesem Jahr stärker die Natur erleben und jeder Vierte widmet sich ruhigeren Hobbys im Urlaub."

Sprecherin: Etwas mehr Action steckt hinter dem Trend Kidfluencer, denn Kinder spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Urlaubsplanung.

O-Ton 2 (Christoph Schipke, 12 Sek.): "Mehr als 80 Prozent der Eltern haben uns gesagt, dass ihre Kinder bei der Wahl des Urlaubs mitbestimmen. Denn zufriedene Kinder sorgen natürlich automatisch für glückliche und weniger gestresste Eltern, die den Urlaub dann auch richtig genießen können."

Sprecherin: Trend Nummer drei ist eher ein Dauerbrenner: Verreisen in der Nebensaison. Vor allem mildere Temperaturen, weniger Andrang und günstigere Preise sorgen für einen entspannten Urlaub.

O-Ton 3 (Christoph Schipke, 27 Sek.): "Für den Herbst zum Beispiel empfehle ich immer das östliche Mittelmeer. Und da habe ich einen kleinen Geheimtipp, nämlich unser familiäres Schiff, die MSC Armonia. Die Route beginnt in Venedig und dann geht es über Dubrovnik in Kroatien, gefolgt dann von der grünen griechischen Insel Korfu. Und dann sollte man früh aufstehen, denn es geht weiter in die Bucht von Kotor. Man muss sich das vorstellen wie ein norwegischer Fjord. Danach geht es weiter nach Italien in die Hafenstadt Brindisi. Und dann ist die Woche auch schon wieder um und wir sind wieder in Venedig."

Sprecherin: Der nächste konkrete Reisetipp des Kreuzfahrtexperten betrifft ebenfalls das Mittelmeer, aber den Trend Kidfluencer.

O-Ton 4 (Christoph Schipke, 24 Sek.): "Wir haben mit der MSC World Europa eines unserer neuesten spektakulären Schiffe im westlichen Mittelmeer im Einsatz. Das Schiff bietet im Prinzip alles, was man sich nur vorstellen kann von Aquapark über eine der längsten Trockenrutschen auf See, verschiedenste Wasserrutschen natürlich für die Kinder, einen Hochseilgarten, Autoscooter. Wir haben Rollschuhdisco an Bord ganz viele kulinarische Angebote und auch Adults-only-Bereiche. Und auch ist die Route natürlich toll."

Sprecherin: Die ist auf der neuen Alaska-Route der Kreuzfahrtreederei ab Seattle besonders spektakulär.

O-Ton 5 (Christoph Schipke, 11 Sek.): "Da fährt man durch eine grüne Inselwelt. Man fährt in spektakuläre Fjorde. Man wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Buckelwale sehen. Man kann da wandern gehen, um halt eben wirklich dieses Quietcation dann auch wirklich im Urlaub zu leben."

Quietcation, Kidfluencer und Fanreisen - das sind die Reisetrends in diesem Jahr. Mehr Infos zum Thema und viele schöne Urlaubsideen gibt's unter msccruises.de.

