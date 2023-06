Allwyn

Allwyn kündigt Partnerschaft mit der prestigeträchtigen "Peace Race"-Radtour an

Allwyn, ein führender multinationaler Lotteriebetreiber, kündigt seine erste Partnerschaft mit dem Peace Race (oder "Zavod Miru") an, einer prestigeträchtigen Radtour für U23-Fahrer, die vom 8.-11. Juni 2023 in der Tschechischen Republik stattfindet.

Allwyn wird seine internationale Präsenz und seine Ressourcen einbringen, um die internationale Expansion der Tour zu unterstützen, ihren Fortschritt zu beschleunigen und mehr Leben zum Besseren zu verändern.

Das Peace Race blickt auf eine lange Geschichte als eine der weltweit umfassendsten und prestigeträchtigsten Radtouren zurück. Sie wurde 1948 gegründet und sollte ursprünglich die friedliche Zusammenarbeit in Mitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg fördern und zum Abbau der Spannungen im Kalten Krieg beitragen.

Pavel Turek, Allwyns Chief Global Brand, Corporate Communication and CSR Officer, kommentierte:

"Wir von Allwyn freuen uns darauf, die Ereignisse des diesjährigen Peace Race zu beobachten. Dies ist ein außergewöhnliches Ereignis, das im wunderschönen Jeseníky-Gebirge stattfindet und an dem 22 Nationalmannschaften aus der ganzen Welt teilnehmen. Das Rennen hat eine reiche Geschichte und gilt zu Recht als eine der umfassendsten und prestigeträchtigsten Radtouren der Welt.

Wie bei anderen Etappen des Nations Cups werden hier die besten Nachwuchstalente des Radsports gefördert, und viele haben die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und ihre Träume zu verfolgen. Was das Peace Race jedoch von anderen Wettbewerben unterscheidet, ist das Vermächtnis des guten Willens und der Zusammenarbeit, und wir glauben an seine Kraft, Leben zu inspirieren und zu verändern. Wir freuen uns, Teil dieser Tradition zu sein".

Informationen zu Allwyn

Allwyn ist ein führender multinationaler Lotteriebetreiber. Allwyn entwickelt bessere Lotterien, die mehr Geld für gute Zwecke einbringen, indem es sich auf Innovation, Technologie, Effizienz und Sicherheit in einem wachsenden Portfolio von Unterhaltungsspielen konzentriert. Der Lotterie-Ansatz, der sich auf erschwingliche Freizeitspiele konzentriert, hat Allwyn führende Marktpositionen mit vertrauenswürdigen Marken in ganz Europa in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland und Zypern, Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten (Illinois) eingebracht.

Informationen zu Peace Race

Das 1948 gegründete Rennen sollte ursprünglich die friedliche Zusammenarbeit in Mitteleuropa nach dem Ende des 2. Weltkriegs fördern. Heute nehmen an diesem globalen Wettbewerb 22 Teams aus der ganzen Welt teil, darunter aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten, der Tschechischen Republik, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Deutschland, und tragen dazu bei, die Beziehungen zwischen den Ländern zu stärken.

