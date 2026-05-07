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Vorwerk Festival Night: 30 Live-Konzerte, 30 Städte, 30 Artists - ab jetzt exklusive Ticket-Verlosung

Das wohl "größte kleinste Festival" Deutschlands

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Wuppertal (ots)

Ein Festival, das es so noch nicht gab: Mit der Vorwerk Festival Night verwandeln sich am 26. Juni bundesweit 30 Vorwerk Stores gleichzeitig in Konzertbühnen. In Kooperation mit SofaConcerts spielen auf dem wohl "größten kleinsten Festival" Deutschlands 30 Rising Artists exklusive Live-Sets. Tickets sind nicht käuflich, sondern werden exklusiv verlost unter sofaconcerts.org/vorwerk-festivalnight.

Das Konzept ist einzigartig: Während klassische Festivals sonst große Bühnen und Menschenmengen bedeuten, setzt die Vorwerk Festival Night auf Nähe. Vorwerk, als Marke eng mit dem Zuhause verbunden, und SofaConcerts, bekannt für persönliche Konzerte im eigenen Wohnzimmer, schaffen gemeinsam ein Setting, das Musikfans bisher so noch nicht erlebt haben: Live-Musik in den "Wohnzimmern" der Vorwerk Stores - zwischen Thermomix und Kobold. "Mit der Vorwerk Festival Night drehen wir für einen Tag bewusst die Perspektive um: Normalerweise kommt Vorwerk ins Zuhause der Menschen - jetzt kommen die Menschen in das "Zuhause" von Vorwerk", sagt Sido Jan Hofman, Vorstand Vorwerk Deutschland: "Gemeinsam mit SofaConcerts, die seit Jahren für besondere, kuratierte Wohnzimmerbühnen stehen, schaffen wir ein echtes, nahbares Live-Erlebnis. Einen Moment, der verbindet. Unsere Gäste erleben nicht nur Musik, sondern ein Gefühl von Gemeinschaft - und ganz nebenbei auch, wie Vorwerk Produkte in ihrem Zuhause das Leben erleichtern und verschönern."

Das Line-up vereint spannende Newcomerinnen und Newcomer und etablierte Live-Acts aus ganz Deutschland - Künstlerinnen und Künstler, die bereits große Bühnen bespielt haben und gleichzeitig eine große Stärke in intimen Settings entfalten. "Wir freuen uns sehr, dass wir Vorwerk bei der Festival Night mit unserer Expertise im Booking-Bereich unter die Arme greifen dürfen und mit dem besonderen Format der Sofakonzerte ein unvergessliches Erlebnis für alte und neue Vorwerk Fans schaffen können. Ein Fit, der einfach passt", sagt Miriam Werkmann, Gründerin und Geschäftsführerin von SofaConcerts.

30 Städte, 30 Artists, ein Moment

Viele spannende Acts sind mit dabei, die diese kleinen und besonderen Konzerte spielen. Unter anderem:

- Samuel Rösch, Gewinner von The Voice of Germany, mit über 500 Konzerten im DACH-Raum

- Josh Island, der mit internationalen Größen wie Passenger oder James Morrison auf Tour war

- jules, deutsche Pop-Newcomerin aus Stuttgart, die bereits als Support-Act für Lenny Kravitz bei den Jazzopen aufgetreten ist

- Phil Siemers, Hamburger Shooting Star zwischen Pop, Soul und Jazz, der bereits beim Elbjazz Festival spielte und 2025 sein drittes Album veröffentlichte

- Diana Ezerex, deren Musik große mediale Aufmerksamkeit erhielt (u.a. Rolling Stone, ZEIT, ZDF) und die mit Acts wie Die Fantastischen Vier oder Cory Wong auf der Bühne stand

- MYLLER, der bereits als Support für Wincent Weiss, LEONY oder Revolverheld tourte.

Ergänzt wird das Line-up durch zahlreiche weitere facettenreiche Acts - von Indie-Folk über Soul bis Deutschpop - die alle eines verbindet: außergewöhnliche Live-Qualität und die Fähigkeit, ihr Publikum wirklich zu berühren.

Das komplette Line-up in der Übersicht:

Aachen - Ant Utama | Augsburg - Hannes Graf | Berlin-Mitte - Diana Ezerex | Berlin-Steglitz - Elto |Bielefeld - Gabriel Zanetti | Darmstadt - MYLLER | Dresden - Samuel Rösch | Düsseldorf - Elias Tebroke| Erfurt - Mein Elba | Hamburg - Phil Siemers | Hannover - Till Seifert | Heilbronn - Tabea Booz |Kaiserslautern - Larkly | Karlsruhe - Used | Kiel - ROBINE | Köln-City - Fabian Haupt | Konstanz - Michael Benjamin | Krefeld - Lia L Shoshan | Mainz - Van Deyk | Mannheim - Jasmine Lajeunesse | München-City - Graziella Schazad | Münster - KAHRO | Nürnberg - Nick March | Offenburg - SKIAA | Oldenburg - XANDI | Reutlingen - Jules | Saarbrücken - Anna Stucky | Ulm - The Rehats | Wuppertal - Josh Island | Würzburg - Sebastian Schwarzbach

Teilnahme & Tickets

- Tickets sind nicht käuflich, sondern werden exklusiv verlost.

- Anmeldung unter: sofaconcerts.org/vorwerk-festivalnight

- Wunsch-Store auswählen, Daten eintragen, automatisch im Lostopf landen.

Mehr Informationen unter: sofaconcerts.org/vorwerk-festivalnight

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