Wildkogel-Arena

Die Wilkogel-Arena weiß, wie man Kinderaugen zum Strahlen bringt

Neukirchen am Großvenediger (ots)

Die Wildkogel-Arena, eingebettet in die imposanten Kitzbüheler Alpen und den Nationalpark Hohe Tauern, ist ein wahres Winterwunderland für Groß und Klein. Hier gibt es glitzernden Schnee, spannende Abenteuer und jede Menge Spaß für die ganze Familie - und das bis in den späten April hinein.

Schneeflöckchen-Zauber auf den Pisten: Die familienfreundlichen Pisten sind perfekt für kleine Schneemäuse und große Skihasen! Mit 75 Kilometern schneesicherer Abfahrten und zauberhaften Kinderbereichen kommen alle auf ihre Kosten. Die modernen Bergbahnen in der Wildkogel-Arena bieten zudem Familien einen bequemen und sicheren Zugang zu den vielfältigen Winteraktivitäten der Region und dabei beeindruckende Ausblicke auf die umliegende Bergwelt.

Schneehelden werden: Im Kogel-Mogel-Kinderland können sich Kids ab 3 Jahre nach Herzenslust austoben, während Mama und Papa im Liegestuhl entspannen. Die top ausgebildeten Skilehrer der Skischulen in Neukirchen und Bramberg mit bestens ausgestatteten Kinderbereichen bilden eine ideale Grundlage zum Erlernen des Skifahrens oder Snowboardens. Zauberteppiche, kindgerechte Lernhilfen, ein Ski-Karussell und Kinderrestaurant und vieles mehr garantieren rundum gelungene Skitage gemeinsam mit Gleichaltrigen. Die beiden flauschigen Maskottchen, "Kogel-Mogel" und seine Freundin "Kogel-Mia", freuen sich schon auf Kuscheleinheiten und sind bei den Talstationen und den Skischul-Bereichen anzutreffen.

Rasantes Rodelvergnügen: Die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt (14 km, 1.300 Höhenmeter!) sorgt für Bauchkribbeln und Kicheranfälle bei allen Familienmitgliedern. Die Strecke ist perfekt für Rodelfans jeden Alters und verspricht Fun & Action. Besonders faszinierend ist die nächtliche Beleuchtung (bis 22 Uhr), die das Rodelerlebnis zu einem ganz besonderen Highlight macht. Ob am Tag oder unter dem Sternenhimmel - Rodeln macht immer Spaß!

Schneemärchen abseits der Piste: Ob zauberhafte Schneeschuhwanderungen, fröhliches Eislaufen oder eine märchenhafte Pferdeschlittenfahrt - auch abseits der Pisten wartet das pure Winterabenteuer darauf, entdeckt zu werden.

Wohlfühlzeit für die ganze Familie: Die gemütlichen Unterkünfte in der Wildkogel-Arena sind wie gemacht für Familien - von geräumigen Appartements bis zu Wohlfühl-Familienhotels mit viel Platz zum Spielen und Träumen. Nach einem Tag voller Schneeabenteuer laden Wellnessbereiche zum Entspannen ein.

Schmackhafte Winterfreuden: In den Skihütten duftet es nach Kaiserschmarrn und warmem Kakao. In der Wildkogel-Arena erwartet Familien mit Kindern eine abwechslungsreiche Auswahl an kulinarischen Angeboten, die sowohl für eine schnelle Stärkung während des Skifahrens, als auch für gemütliche Pausen sorgen. Lecker und gesund geht es mit neuer Energie zurück auf die Piste.

Die Wildkogel-Arena - mit seinen Orten "Bramberg am Wildkogel" und "Neukirchen am Großvenediger" - ist die perfekte Adresse für unvergessliche Familienmomente. Hier entstehen gemeinsame Wintermärchen voller Spaß und Magie und das mit Schneegarantie, denn der Ski- & Rodel-Betrieb ist bis 21.04.2025 aufgrund der Höhenlage sicher.

Wildkogel-Angebote ab 15. März 2025:

Schneewalzer - die Skipauschale für Familien: https://www.wildkogel-arena.at/unterkuenfte-wildkogel/packages/schneewalzer-pauschale/

Ski Ahoi - Hamburg macht Ferien: https://www.wildkogel-arena.at/unterkuenfte-wildkogel/packages/ski-ahoi/

