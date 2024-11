KfW

Auszeichnung für Unternehmen mit Impact: KfW Award prämiert innovative Gründerinnen und Gründer

16 Landessiege und ein Bundessieg verliehen

Bundessieg geht an farming revolution aus Baden-Württemberg

Sonderpreis erhält wunderfish aus Berlin

KfW Capital Award in den Kategorien Best Female und Best Impact Investor sowie Best Emerging Manager vergeben

Der KfW Award Gründen zeichnet jährlich innovative Unternehmen aus ganz Deutschland aus. In einer feierlichen Preisverleihung am gestrigen Abend in Berlin wurden die Awards vergeben. Am Wettbewerb haben Firmen aller Branchen ab dem Gründungsjahr 2019 teilgenommen.

Der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels: "Mit dem KfW Award Gründen würdigen wir seit über 25 Jahren den Mut und die Innovationskraft von Gründerinnen und Gründern und bieten diesen Vorbildern eine Bühne. Ich gratuliere den diesjährigen ausgezeichneten Gründerteams ganz herzlich. Ihre kreativen Lösungen sind unverzichtbar für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft sowie ganz wesentlich für Beschäftigung und Wohlstand. Mit der Förderung dieser Unternehmerinnen und Unternehmer leistet die KfW einen Beitrag zur Stärkung des Unternehmertums in Deutschland."

Je ein Unternehmen aus jedem Bundesland wurde als Landessieger ausgezeichnet und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 EUR.

Gleichzeitig konkurrierten die 16 Landessieger um den Bundessieg im Wettbewerb. Dieser ging an farming revolution aus Baden-Württemberg. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt einen Hackroboter, mit dem Landwirtswirtschaftsbetriebe dank modernster KI bis zu 100 % Herbizid einsparen. farming revolution erhält ein Preisgeld von 10.000 EUR.

Zudem wurde ein Sonderpreis an wunderfishaus Berlin verliehen. Das Unternehmen entwickelt authentische Fischalternativen und Algenzutaten für die Lebensmittelindustrie auf Basis von europäischen Bio-Meeresalgen und Pflanzenproteinen aus Ackerbohne und Erbse. wunderfish erhält ein Preisgeld von 5.000 EUR.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch der KfW Capital Award verliehen: Juliane Hahn (Signature Venture) gewann in der Kategorie Best Female Investor, Xavier Sarras (4P Capital) in der Kategorie Best Impact Investor und Nucleus Capital mit seinen Gründungspartnern Dr. Isabella Fandrych und Maximilian Schwarz erhielt die zum ersten Mal vergebene Auszeichnung des Best Emerging Managers. Alle Preise sind mit jeweils 5.000 EUR dotiert.

Die Landessieger des KfW Award Gründen in der Übersicht:

Baden-Württemberg: farming revolution GmbH (Autonomer Landwirtschaftsroboter zur chemiefreien Unkrautregulierung durch KI)

Bayern: WeSort.AI GmbH (Granulare Analyse u. Sortierung von Abfall mittels KI)

Berlin: Quantune Technologies GmbH (Nicht-invasives Biomarker-Monitoring am Handgelenk)

Brandenburg: pyropower GmbH (Innovative Energietechnik zur Dekarbonisierung)

Bremen: ito ito GmbH ((Software für eine automatisierte Modeproduktion)

Hamburg: BLUU GmbH (Zellbasierter Fisch)

Hessen: MentalStark GmbH (Companion Apps für die Frauengesundheit)

Mecklenb.-Vorp.: Bio24 Social gUG (Kochen und Backen gegen Einsamkeit)

Niedersachsen: Datenschmiede.ai GmbH (Automatisierte Datenpflege durch KI)

Nordrhein-Westf.: Retraced GmbH (Compliance-/Nachhaltigkeitsmanagement für die Modebranche)

Rheinland-Pfalz: Doderm GmbH (Hautpflege mit Immunfaktoren aus der Milch)

Saarland: SurFunction GmbH (Nachhaltige Oberflächen)

Sachsen: SaxonQ GmbH (Mobiler Quantencomputer)

Sachsen-Anhalt: SOLAR MATERIALS GmbH (Recycling von Solarmodulen)

Schleswig-H.: Smart Letter of Credit GmbH (Echtzeit Monitoring u. Zahlungen für den internationalen Handel)

Thüringen: revincus GmbH (Wärmetauscher für Abwasser für Wohngebäude und Industrie)

Alle Landessieger qualifizierten sich auch für den Preis des Publikumssiegers. Dieser ist mit weiteren 5.000 Euro Preisgeld verbunden. Bis einschließlich Freitag, 29.11.2024 kann unter https://www.fuer-gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis für den Publikumssieg abgestimmt werden.

Ausgewählt wurden die Unternehmen in einem mehrstufigen Verfahren von einer erfahrenen Jury bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der KfW, von Förderinstituten sowie aus Wirtschaft, Politik und Medien. Sie bewertete die Geschäftsideen nach ihrem Innovationsgrad, ihrer Kreativität und der Übernahme gesellschaftlicher bzw. ökologischer Verantwortung.

Alle Unternehmen werden bei der Vermarktung ihrer Erfolgsgeschichte von einer PR-Agentur unterstützt. Darüber hinaus berichtet der TV-Sender n-tv im Rahmen seines Startup Magazins am Samstag, 09.11.24 um 10.30 Uhr über die Preisverleihung und stellt ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger vor.

Nähere Informationen über die Preisträgerinnen und Preisträger 2024 sind unter KfW Award Gründen | KfW verfügbar. Fotos stehen unter KfW Award Gründen 2024 - PEPERONI zum Download bereit.

