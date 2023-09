Pudu Robotics

In Zusammenarbeit mit Nippon Otis wurde der Lieferroboter „FlashBot" von PUDU zum ersten Mal in Japan erfolgreich mit einem Aufzug verbunden

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Der Roboter kann nun automatisch Aufzüge benutzen, um Lieferungen zwischen den Etagen zu tätigen.

Pudu Robotics hat in Zusammenarbeit mit Nippon Otis Elevator Company erfolgreich ein Projekt durchgeführt, um die Cloud-Integration zwischen seinem Lieferroboter „FlashBot" und Aufzügen zu testen. Dies ist das erste Mal, dass PUDU in Japan erfolgreich einen Roboter mit einem Aufzug verbunden hat.

FlashBot ist ein Lieferroboter, der von PUDU für digitales Management und Serviceverbesserung in Hotels und Büros entwickelt wurde und seit 2021 weltweit verfügbar ist. PUDU hat mehrere Tests zur Cloud-Integration zwischen Robotern und Aufzügen durchgeführt und dabei die Integrated Dispatch™-Technologie von Otis eingesetzt. Durch die Analyse der unterschiedlichen Protokolle für verschiedene Aufzüge und die Anpassung an verschiedene Umgebungen ist FlashBot nun in der Lage, Aufzüge automatisch zu nutzen, um sich in einem Gebäude zwischen den Etagen zu bewegen und Lieferungen ohne menschliche Interaktion durchzuführen. Darüber hinaus verbessert FlashBot das Robotermanagement und das Erlebnis für das Personal und die Kundschaft in Hotels und Büros durch flexible Hindernisvermeidungsfunktionen und intelligenten, aufmerksamen Service.

Die Integrated Dispatch-Technologie von Otis ist eine API (Programmierschnittstelle), die entwickelt wurde, um in die meisten autonomen Serviceroboter integriert zu werden. Dieser API-Ansatz ermöglicht es den Robotern, sich über die Cloud oder eine lokale Verbindung nahtlos mit den Aufzügen zu verbinden, und ist flexibler und skalierbarer als herkömmliche festverdrahtete Integrationen. Das Integrated Dispatch-System von Otis arbeitet auf Aufzugsgruppenebene, was eine größere Flexibilität bei der Hinzufügung von Robotern, einschließlich verschiedener Robotermodelle von verschiedenen Anbietern, ermöglicht und die Effizienz steigert, indem mehrere Aufzüge für die Nutzung durch den Roboter zur Verfügung stehen.

Informationen zu FlashBot

FlashBot ist PUDUs Gebäudelieferungsroboter, der mit Hilfe von Aufzügen sicher und zuverlässig Lieferungen zu den Räumen bringt. Ausgestattet mit modernster Technologie hebt FlashBot die intelligente Zustellung auf die nächste Stufe und ermöglicht fortschrittliches Robotermanagement und -service in Hotels und Büros.

Flexible und effiziente 3D-Hindernisvermeidungsfunktion

Mithilfe der IoT-Technologie werden Betriebsanweisungen zwischen FlashBot und anderen Geräten im Gebäude über ein Netzwerk in der Cloud gesendet

Sorgenfreiheit durch integrierte UV-Keimtötungslampen

Reibungsloser Betrieb mit fortschrittlicher 6-Rad-Einzelradaufhängung

Die wichtigsten Technologien von FlashBot

PUDU SLAM PUDU SLAM ist eine neue SLAM-Lösung, die mehrere Sensoren wie Lidar, Kamera, UWB, RGBD, IMU, usw. integriert. Es handelt sich um eine proprietäre PUDU-Technologie, die es Robotern ermöglicht, Aufgaben effizienter zu erledigen.

PUDU SLAM ist eine neue SLAM-Lösung, die mehrere Sensoren wie Lidar, Kamera, UWB, RGBD, IMU, usw. integriert. Es handelt sich um eine proprietäre PUDU-Technologie, die es Robotern ermöglicht, Aufgaben effizienter zu erledigen. PUDU SCHEDULER Mehrere Roboter können miteinander zusammenarbeiten, Aufgaben teilen und die Planung unterstützen, um die Auslieferung effizienter und den Service intelligenter zu gestalten.

Mehrere Roboter können miteinander zusammenarbeiten, Aufgaben teilen und die Planung unterstützen, um die Auslieferung effizienter und den Service intelligenter zu gestalten. PUDU CLOUD Die Cloud-Plattform von PUDU bietet leistungsstarke, cloudbasierte intelligente Dienste für PUDU-Roboter. Die Unternehmensmanagementplattform, die automatisierte Betriebs- und Wartungsplattform und die Plattform zur Erfassung von Szenariodaten ermöglichen eine intelligente Lieferung, indem sie den Betriebsstatus des Roboters in Echtzeit erkennen und fundierte Entscheidungen treffen.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, F&E, Produktion und Vertrieb von kommerziellen Servicerobotern mit fast 70.000 ausgelieferten Einheiten in über 60 Ländern weltweit. Die Roboter des Unternehmens werden derzeit in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Restaurants, Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Unterhaltung und Fertigung. Das 2016 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen, China, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Effizienz der menschlichen Produktion und des Lebens mit Robotern zu verbessern. Für weitere Informationen über Geschäftsentwicklungen und Neuigkeiten, folgen Sie PUDU auf Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter und Instagram .

Informationen zu Otis

Otis gibt den Menschen die Freiheit, sich in einer größeren, schnelleren und intelligenteren Welt zu vernetzen und zu entfalten. Als weltweiter Marktführer in der Herstellung, Installation und Wartung von Aufzügen und Fahrtreppen bewegen wir täglich 2 Milliarden Menschen und betreuen weltweit rund 2,2 Millionen Kundeneinheiten - das größte Serviceportfolio der Branche. Sie finden uns in den berühmtesten Bauwerken der Welt, in Wohn- und Geschäftshäusern, Verkehrsknotenpunkten und überall dort, wo Menschen unterwegs sind. Otis hat seinen Hauptsitz in Connecticut, USA, und beschäftigt 69.000 Mitarbeiter, darunter 41.000 Außendienstmitarbeiter, die sich alle dafür einsetzen, die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kundschaft und Fahrgäste in mehr als 200 Ländern und Gebieten zu erfüllen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.otis.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter @OtisElevatorCo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218445/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218446/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2193118/Pudu_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/in-zusammenarbeit-mit-nippon-otis-wurde-der-lieferroboter-flashbot-von-pudu-zum-ersten-mal-in-japan-erfolgreich-mit-einem-aufzug-verbunden-301936753.html

Original-Content von: Pudu Robotics, übermittelt durch news aktuell