Smart heizen und Energie sparen / Das Starter-Set für 2 Heizkörper smart von HOMEPILOT schafft wohlige Wärme zur Wunschzeit und verbessert die Energieeffizienz

Die smarte Heiztechnik von Homepilot macht jedes Zuhause zur Wohlfühlzone, und Heizenergie wird nur verbraucht, wenn das auch gewollt ist. So lassen sich Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Bad automatisch genau auf den Punkt temperieren, jederzeit und von jedem Ort. Mit dem "Starter-Set für 2 Heizkörper smart" bietet Homepilot die ideale Basis für den schnellen und unkomplizierten Einstieg ins smarte Heizen: Es besteht aus zwei smarten Heizkörper-Thermostaten, einem Tür- und Fensterkontakt sowie der Smart-Home-Zentrale, dem Gateway premium. Die Installation ist schnell erledigt: Einfach das vorhandene Heizkörperthermostat gegen die smarte Variante von Homepilot austauschen und das Zuhause zur persönlichen Komfortzone machen.

Wärme, wo und wann man sie braucht

Das smarte Heizkörper-Thermostat von Homepilot verfügt über eine Reihe erstklassiger Features: Der Einstellbereich liegt zwischen vier und 28 Grad. Für das kurzzeitige Aufheizen eines Raumes sorgt die praktische Boost-Funktion und die Frostschutzerkennung verhindert ein Abkühlen des Raumes unter vier Grad. Eine automatische Ventilfahrt verhindert Verkalkung und die Kindersicherung schützt vor unsachgemäßer Handhabung. Über das Gateway premium lässt sich das Thermostat per Homepilot App bedienen. So ist auch die Steuerung aus der Ferne möglich. Kehren die Bewohner beispielsweise früher als erwartet nach Hause zurück, lässt sich bereits von unterwegs die Wunschtemperatur in einzelnen Räumen einstellen. Auch über einen Sprachassistenten ist die Steuerung der Thermostate möglich.

Ebenso im Starter-Set von Homepilot enthalten ist der Tür- und Fensterkontakt smart. Dieser batteriebetriebene Funksensor mit Magnetfeld-Technologie sorgt für die Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen. Seine extraschmale Bauform macht ihn einzigartig im Smart-Home-Bereich. Dadurch lässt sich der Sensor unauffällig im Fensterrahmen anbringen und ist weder von innen noch von außen sichtbar.

Kleiner Sensor, große Wirkung

Der kleine Sensor ist eine große Hilfe beim Energiesparen. Er informiert die angeschlossenen smarten Anwendungen - zum Beispiel den Heizkörper-Thermostat - darüber, ob ein Fenster oder eine Balkon- beziehungsweise Terrassentür geöffnet, geschlossen oder gekippt ist. Je nach Zustand des Fensters oder der Tür reagieren die smarten Geräte: Der Tür- und Fensterkontakt meldet ein geöffnetes Fenster. Die Heizung regelt sich automatisch herunter; das spart Energie und Heizkosten.

Auch durch feste Routinen oder Zeiten, zu denen sich die Heizung ein- oder ausschaltet, lässt sich Energie sparen. Das bedeutet, dass man individuell nach persönlichem Tagesablauf Heizpläne vorprogrammieren oder mittels Einzelraumregelung Raum für Raum auf die persönliche Wohlfühltemperatur einstellen kann. Räume, die selten genutzt werden, müssen nicht durchgehend beheizt werden. Das spart zum Beispiel im Homeoffice, Schlafzimmer oder Bad viel Energie, da die Heizung nicht die ganze Nacht laufen muss, damit das Bad morgens schön warm ist.

Volle Kontrolle und Bedienkomfort mit der App

Mit der Homepilot App ist es ganz einfach, die Temperatur im eigenen Zuhause per Smartphone oder Tablet zu konfigurieren. Sie ist übersichtlich und intuitiv zu bedienen und macht es dem Nutzer leicht, ein individuelles Dashboard zusammenzustellen, sodass man jederzeit schnellen Zugriff auf die einzelnen Thermostate, gekoppelte smarte Geräte oder die eigenen Routinen hat. So behalten die Bewohner ihren Energieverbrauch beim Heizen immer im Blick.

Kinderleicht zu installieren

Alle gängigen Heizkörperarmaturen können durch die smarten Heizkörper-Thermostate von Homepilot ersetzt werden. Dazu steckt man sie auf das Ventil oder einen der beiliegenden Adapter und dreht die sogenannte Überwurfmutter fest. Über die im Lieferumfang enthaltenen Klebestreifen ist auch der Tür- und Fensterkontakt einfach anzubringen. Praktisch: Bei Renovierung oder Umzug lässt sich alles wieder problemlos demontieren und ins neue Domizil mitnehmen.

Weitere Infos und Preise: www.homepilot-smarthome.com/

Über HOMEPILOT:

Homepilot ist kein Unbekannter auf dem deutschen Markt und steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Homepilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore - selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt - ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke HOMEPILOT. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Homepilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

