Tourismusverband Kufsteinerland

Toni Polster und Oliver Kahn bei den glück.tagen im Kufsteinerland

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Kufstein (ots)

Früher Gegner, jetzt erstmals gemeinsam auf der Bühne

Sie standen sich über Jahre als Gegner gegenüber, nun sprechen sie erstmals gemeinsam auf einer Bühne: Toni Polster und Oliver Kahn treffen am 22. Mai 2026 im Festspielhaus Erl bei Kufstein im Rahmen der glück.tage aufeinander. Im Mittelpunkt steht die Frage, was zwischen Glück, Druck und prägenden Momenten hinter großen Karrieren im Spitzensport steht. Rund die Hälfte der Tickets ist bereits vergeben. Nachwuchstalent Loris Husic aus Kufstein, Fußball-Freestyler Samuel Weller und Musik von der Band „Gemischter Satz“ runden den Talk der Fußballikonen ab.

Vom Gegner zum Gesprächspartner

Was sich auf dem Spielfeld über Jahre als direkte Konfrontation zeigte, wird im Festspielhaus Erl bei Kufstein zum gemeinsamen Dialog: Mit Toni Polster und Oliver Kahn begegnen sich zwei Persönlichkeiten, die den europäischen Fußball über Jahrzehnte geprägt haben – und dabei für gegensätzliche Rollen, Temperamente und Zugänge zum Spiel standen.

Der eine als instinktsicherer Torjäger aus Österreich, geprägt von Leichtigkeit, Timing und einem feinen Gespür für den Moment. Der andere als präziser, kompromissloser Torhüter aus Deutschland, der Disziplin, mentale Stärke und Kontrolle verkörperte. Gerade aus diesen Gegensätzen entsteht die inhaltliche Spannung des Abends.

Erfahrungen hinter dem Erfolg

Im moderierten Gespräch rücken dabei weniger sportliche Erfolge als vielmehr die Erfahrungen dahinter in den Mittelpunkt: Wie entsteht Leistung unter Druck? Welche Rolle spielt Glück in entscheidenden Momenten? Und welche Erkenntnisse bleiben, wenn die aktive Karriere endet? Der Abend eröffnet damit eine Perspektive auf den Spitzensport, die über das Spiel hinausreicht und grundlegende Fragen zu Erfolg, Verantwortung und persönlicher Entwicklung aufwirft.

Mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erhält das Thema zusätzliche Aktualität. Die glück.tage im Kufsteinerland greifen diesen Kontext auf und stellen Fußball als gesellschaftliches und emotionales Phänomen in den Mittelpunkt eines Abends, der bewusst über klassische Sportformate hinausgeht.

Gespräch und Eventformat

Ein erweitertes Rahmenprogramm unterstreicht den Eventcharakter: Mit Loris Husic kommt ein Nachwuchstalent aus Kufstein auf die Bühne, das als U17-Vize-Weltmeister 2025 die Perspektive der nächsten Generation einbringt. Fußball-Freestyler Samuel Weller setzt sportliche Akzente, die Band „Gemischter Satz“ begleitet den Abend musikalisch. Eine Autogrammstunde mit den Persönlichkeiten ermöglicht direkte Begegnungen.

Die Kombination aus Gespräch, Zeitgeschichte und inszeniertem Bühnenformat macht das Aufeinandertreffen von Toni Polster und Oliver Kahn zu einem seltenen Ereignis im Rahmen der glück.tage im Kufsteinerland 2026.

Oliver Kahn & Toni Polster: Das Glück im Fußball.

22. Mai 2026, Festspielhaus Erl, 19:30 Uhr

Ticketinfo: Ꞓ 30,00 im VVK, Abendkasse Ꞓ 40,00

Kinder unter 14 Jahre Ꞓ 20,00 im VKK, Abendkasse Ꞓ 30,00

Tickets unter: www.glueck-tage.com sowie im Büro des Tourismusverbands Kufsteinerland in Kufstein. Aufgrund der hohen Nachfrage wird eine frühzeitige Buchung empfohlen.

Die glück.tage im Kufsteinerland

Seit 2016 setzt die Veranstaltungsreihe Impulse an der Schnittstelle von Kultur, Gesellschaft und persönlicher Entwicklung. Jedes Jahr treten Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen an besonderen Orten der Region auf die Bühne – im Passionsspielhaus Thiersee, im Festspielhaus Erl und im Kultur Quartier Kufstein. Ziel ist es, aktuelle Fragestellungen aufzugreifen und neue Perspektiven zu eröffnen. 2026 feiern die glück.tage ihr zehnjähriges Bestehen.

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