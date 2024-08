Tourismusverband Kufsteinerland

Große Gefühle und Klänge, kluge Gedanken und echtes Brauchtum

Das Kulturprogramm im Kufsteinerland

Der Herbst wird spannend und inspirierend im Kufsteinerland. Es wird eine Hochsaison für Liebhaber traditioneller wie auch moderner Kultur. Zwischen der Festung Kufstein und dem Kaisergebirge als eindrucksvolle Blickfänge können sich Einheimische und Gäste auf ein attraktives Kulturprogramm freuen. Die Festspiele in Erl mit neuer Intendanz von Jonas Kaufmann, die Premiere des internationalen Literaturfestivals Sprachsalz, der Herbst-Genusstag und auch die Sterne der Blasmusik sind Höhepunkte einer spannenden und abwechslungsreichen Saison. Das alles lässt sich wunderbar mit Ausflügen und Aktivitäten in der umliegenden Natur kombinieren.

Es gibt viel zu entdecken, erleben und genießen in den Spätsommer- und Herbstwochen im Kufsteinerland. Wenn sich die Natur in eine stimmungsvolle Farbenpracht aus warmen Tönen verwandelt, die Berge im milden Sonnenlicht glänzen und die Luft frischer und klarer wird, dann startet das kulturelle Leben im Kufsteinerland richtig durch. Und das ist erstaunlich vielseitig, reicht von heimischer Handwerkskunst und Kulinarik mit viel Tradition über authentische Volksmusik bis zum inspirierenden glück.tag und klassischer Musik der Spitzenklasse. Eben typisch Kufsteinerland. Hier verstehen es die Menschen, Brauchtum zu pflegen, dabei auch offen für neue, kreative und avantgardistische Dinge zu sein. Eine wirklich anregende Kombination.

Premiere in Kufstein: Das Literaturfestival mit Nobelpreisträger Coetzee

Nicht nur ganz neu, sondern auch ein absolutes Highlight im Kulturkalender des Kufsteinerlandes ist das internationale Literaturfestival Sprachsalz. Nach 21 Jahren ist es von Hall nach Kufstein gewechselt, hat als zentralen Festivalort das KulturQuartier mitten in Kufstein. Vom 13. bis zum 15. September gastieren in Kufstein hochkarätige Künstler wie Nobelpreisträger John M. Coetzee aus Südafrika und Australien, Hiroko Oyamada (Japan), Douglas Stuart (Schottland/USA), Vigdis Hjorth (Norwegen), Barbi Markovic (Österreich/Serbien), Michael Stavarič (Österreich/Tschechien) oder Eva Maria Gintsberg (Österreich). Wie gewohnt wird der Eintritt frei sein, damit möglichst vielen Menschen Literatur zugänglich gemacht wird. Lediglich für das Essen am Samstagabend ist etwas zu zahlen. Im benachbarten Vitus & Urban lesen außerdem weitere Autoren und Autorinnen aus aller Welt. https://www.sprachsalz.com

Große Premiere auch bei den Tiroler Festspielen

Am 4. Oktober startet das Herbstprogramm der Tiroler Festspiele, die aktuell mit besonders großer Spannung erwartet werden. Ab diesem Jahr steht das Festival unter der Leitung von Jonas Kaufmann. Der weltberühmte deutsch-österreichische Opernsänger übernimmt ab 1. September die Intendanz der Tiroler Festspiele, will zusammen mit dem neuen Chefdirigenten Asher Fisch dem Orchester wieder mehr Gewicht verleihen und auch den Nachwuchs fördern. Das 3-Tages-Festival „Ausklang“ ist geprägt von einem Wechselspiel zwischen Region und Welt, den Beziehungen zwischen Klassik und Volksmusik. In den drei Tagen vom 4. bis 6. Oktober gastieren unter anderem Franui, Simple Quartett, Tobias Moretti und die Wiltener Sängerknaben. https://www.tiroler-festspiele.at

Herbst-Genusstag in Kufstein: das Beste der echten Tiroler Küche

Eine echte Kufsteiner Institution, die noch dazu ausgesprochen verführerisch ist, steht am 3. Oktober auf dem Programm. Beim Herbst-Genusstag füllt sich der Stadtpark mit herrlich duftenden Köstlichkeiten regionaler Produkte und aus der Tiroler Küche. Und die ist bekanntlich ja sehr geschmackvoll und herzhaft. Von 10.30 Uhr bis 17 Uhr sind die Marktstände geöffnet. Aufgetischt werden würziger Almkäse und herzhafte Mehlspeisen, Spezialitäten wie die Kiachl und Zillertaler Krapfen, klassische Würste, Speck und vieles mehr. Dazu wird Livemusik serviert. Heimische Handwerker, darunter Holzschnitzer und Drechsler, zeigen, wie ihre traditionsreichen Kunstwerke entstehen. Der Eintritt ist beim Herbst-Genusstag frei. Echte Kenner und Genießer verbinden das mit einer Wanderung in den Bergen des Kufsteinerlandes und gönnen sich den Herbst-Genusstag als Belohnung.

Hier hat die gute Laune Tradition: Sterne der Blasmusik

In Tirol wird gern gefeiert. Das ist keine neue Erkenntnis, gehört zum gelebten Brauchtum und auch die Gäste wissen dies zu schätzen. Ganz traditionell geht es beim Sternenmarsch der Blasmusik am 15. September in der Kufsteiner Altstadt zu. Ein beeindruckendes Spektakel, wenn die fünf Bundesmusikkapellen aus Vorderthiersee, Unterlangkampfen, Niederndorf, Bad Häring und Ebbs aus verschiedenen Himmelsrichtungen Richtung Zentrum marschieren und dabei leidenschaftlich aufspielen. Das Ziel ist der Obere Stadtplatz, auf dem ein gemeinsames Platzkonzert stattfindet und der Trachtenverein „D’Koasara“ für ein unterhaltsames Rahmenprogramm samt regionaler Spezialitäten sorgen.

Neue Erkenntnisse und anregende Perspektiven beim glück.tag im Herbst

Am 18. Oktober verwandelt sich die eindrucksvolle Bühne des Festspielhaus Erl für den glück.tag zu einem intimen Schauplatz für tiefgreifende Gespräche. Es geht um elementare Wünsche und Hoffnungen und um einen neuen Zugang zu den wichtigen Fragen des Lebens. Wie gewohnt - die glück.tage sind ja schon eine Kufsteiner Institution - werden prominente Expertinnen anregende Gedanken liefern und Blickwinkel zu neuen Erkenntnissen öffnen. https://www.glueck-tage.com

Der perfekte Begleiter für den Aufenthalt im Kufsteinerland ist die KufsteinerlandCard. Mit ihr gibt es bereits ab dem Anreisetag zahlreiche kostenlose Inklusivleistungen, Vergünstigungen und Mobilitätsangebote. Von Gratis-Bergbahnfahrten über Eintritte in Museen, den Fohlenhof oder auf die Festung, bis hin zu sportlichen Aktivitäten sind viele Leistungen für jeden Geschmack verfügbar. Die KufsteinerlandCard gibt es kostenlos im Urlaubsquartier.

