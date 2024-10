Verena Altenberger und Jutta Kleinschmidt am 18. Oktober im Festspielhaus Erl

Kufstein (ots) - Mutiges Veranstaltungskonzept wird belohnt Dass sich eine Geschäftsreise und inspirierende Freizeit- und Kulturerlebnisse nicht ausschließen, hat das DestinationCamp im Kufsteinerland vom 9. bis 12. Mai 2023 gezeigt. Vormittags hochkarätige Vorträge und Workshops, nachmittags Co-Working oder Ausflüge in und um Kufstein, abends Get-together an durchaus ungewöhnlichen Orten: So abwechslungsreich ...

mehr