Kfz-Zulassung am Jahresende

Kroschke informiert über Ämter-Schließzeiten über den Jahreswechsel und zeigt Alternativen

Zum Ende des Jahres kommt es in vielen deutschen Kfz-Zulassungsstellen traditionell zu eingeschränkten Öffnungszeiten. Rund um Weihnachten und den Jahreswechsel schließen zahlreiche Ämter ganz oder reduzieren ihren Betrieb deutlich. Da die Regelungen regional verschieden sind und Kommunen sowie Bundesländer eigene Zeitpläne festlegen, entstehen für Bürger:innen und Unternehmen häufig Unsicherheiten.

Um hier Orientierung zu schaffen, stellt der Zulassungsdienstleister Kroschke auf seiner Website erneut eine umfassende Übersicht bereit. Die Liste zeigt die gemeldeten Schließtage sämtlicher deutscher Zulassungsstellen und wird bis einschließlich der ersten Kalenderwoche 2026 laufend aktualisiert.

"Gegen Jahresende steigt der Bedarf an An-, Um- und Abmeldungen erfahrungsgemäß stark an. Gleichzeitig arbeiten viele Ämter in dieser Zeit nur eingeschränkt - das führt schnell zu Engpässen", erklärt Philipp Kroschke, Geschäftsführer bei Kroschke. "Unsere Übersicht wird regelmäßig von unseren Teams in den bundesweiten Zulassungsdiensten gepflegt. Sie ermöglicht allen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern, sich frühzeitig auf mögliche Schließzeiten einzustellen. Viele Kunden nutzen diesen Service jedes Jahr und berichten uns, wie sehr er ihnen bei der Planung hilft."

Die Schließzeiten-Tabelle ist über die Kroschke-Website unter https://www.kroschke.de/schliesszeiten-zulassungsstellen-jahreswechselabrufbar. Aktualisierungen erfolgen zweimal pro Woche, sodass auch kurzfristige Änderungen berücksichtigt werden.

Trotz sorgfältiger Recherche können einzelne Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Dennoch bietet die Übersicht eine verlässliche Grundlage, um unnötige Wege, lange Wartezeiten und Terminprobleme zu vermeiden.

Wer davon ausgeht, dass sich geschlossene Ämter problemlos über die digitale Fahrzeugzulassung umgehen lassen, sollte vorsichtig sein: Zwar stehen die i-Kfz-Portale und die digitale Schnittstelle des Kraftfahrt-Bundesamts grundsätzlich zur Verfügung - allerdings gibt es von den Behörden keine klaren Aussagen darüber, in welchem Umfang online eingereichte Vorgänge während der Feiertage tatsächlich bearbeitet werden.

Kroschke empfiehlt daher allen, die ihre Zulassung noch vor Jahresende benötigen, möglichst zeitnah aktiv zu werden. Der Dienstleister unterstützt Privatpersonen und Unternehmen wie gewohnt zuverlässig bei allen erforderlichen Schritten.

