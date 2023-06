DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Tim Pütz gewinnt ersten Grand-Slam-Titel

Hamburg (ots)

Davis Cup-Spieler Tim Pütz krönt sich bei den French Open zum Grand-Slam-Champion im Mixed Doppel. Gemeinsam mit Miyu Kato (JPN) gewann der 35-Jährige das Finale gegen Bianca Andreescu (CAN) und Michael Venus (NZL) 4:6, 6:4, 10:6.

"Der Grand-Slam-Triumph von Tim Pütz mit seiner japanischen Partnerin Miyu Kato in Paris ist ein toller Erfolg für das deutsche Tennis und eine ganz besondere Geschichte, die mit dem Sieg im Endspiel ein glückliches Ende gefunden hat. Nach der bitteren Disqualifikation von Kato im Doppel-Wettbewerb wurden die beiden durch ihre starken Auftritte im Mixed zu Publikumslieblingen", sagt DTB-Chefbundestrainer Michael Kohlmann.

DTB-Präsident Dietloff von Arnim, der das Match auf dem Court Philippe-Chatrier live verfolgte, richtet seine Glückwünsche an den deutschen Doppelspezialisten: "Tim Pütz gehört seit Jahren zur absoluten Weltklasse im Doppel und im Mixed. Dass er sich jetzt an der Seite von Miyu Kato seinen ersten Grand-Slam-Titel sichern konnte, ist die Belohnung für seine harte Arbeit in den vergangenen Jahren und freut ganz Tennisdeutschland."

Absehbar war der Erfolg nicht. Erst wenige Minuten vor Sign-In hatten sich Pütz und Kato überhaupt zusammengefunden. Dazu mussten die beiden auf dem Platz ohne viel Kommunikation auskommen, da die Japanerin kaum englisch spricht. "Wir kommunizieren eigentlich sehr wenig", sagte Pütz im Eurosport-Interview: "Also so was wie Stellungsspiel oder Laufwege haben wir jetzt in eineinhalb Wochen noch nicht besprochen."

Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell