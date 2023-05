Verein der Kaufleute in Nikolsdorf und Alt-Margareten

Fotowettbewerb der Arche Guntrams startet

Bild-Infos

Download

Guntrams bei Schwarzau am Steinfeld (ots)

Zu gewinnen sind Geld- und Sachpreise sind für die besten Bilder von heimischen Pflanzen in ihrem natürlichen Lebensraum und in weiteren Kategorien.

"Die Schönheit der Vielfalt von heimischen Pflanzen steht heuer im Mittelpunkt unseres Fotowettbewerbs", so Stefan M. Gergely, Gründer der gemeinnützigen Arche Guntrams, "damit wollen wir die Wertschätzung für Artenvielfalt fördern". Zu gewinnen sind Geldpreise im Wert von 500, 300 und 200 Euro für die siegreichen Plätze 1 bis 3.

Gefragt sind Fotos von einzelnen oder mehreren Pflanzen in freier Natur aus Österreich, Deutschland oder der Schweiz. Bis Ende September 2023 kann jeder bis zu zehn Fotos einsenden, die Teilnahmebedingungen sind unter https://artenschatz.at/aktuelles/zu beachten.

Zusätzliche Sachpreise im Wert von von 500, 300 und 200 Euro vergibt das Naturhotel Gut Guntrams in der Kategorie "Vielfalt im Kristallgarten" für Fotos von Kristallen, versteinertem Holz und Pflanzen im Guntramser Naturmuseum.

Der Bote aus der Buckligen Welt prämiert in der Kategorie "Einblicke in die Bucklige Welt" überdies Fotos von versteckten Naturschätzen und besonderen Geheimplätzen in den Freiräumen dieser Region.

Die Fachjury steht unter der Leitung des vielfach ausgezeichneten Naturfotografen Bernhard Schubert und setzt sich aus Fotograf*innen und Kooperationspartner*innen zusammen.

"Für besonders eindrucksvolle Aufnahmen vergibt die Arche Guntrams zusätzliche Sonderpreise", kündigt Gergely an.

Info für Foto-Einreichung Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb

Original-Content von: Verein der Kaufleute in Nikolsdorf und Alt-Margareten, übermittelt durch news aktuell