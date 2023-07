UHHMG GmbH I stellenwerk

stellenwerk startet "Sunshine-Deal": 50% Rabatt auf Stellenanzeigen für Neukunden

Hamburg (ots)

stellenwerk bietet als führende Berufseinsteiger-Jobbörse Deutschlands eine Neukundenkampagne zur Sommerferienzeit an, die sich an jedes interessierte Unternehmen mit Personalbedarf richtet. Das Angebot, "Sunshine-Deal", bietet 50% Rabatt auf eine Stellenanzeige und kann an bis zu 15 Standorten deutschlandweit an Studierende und Absolvent:innen ausgespielt werden. Mit dem Code "Sunshine50" erhalten Unternehmen beim Bezahlvorgang bis Freitag 50% Rabatt, um das Produkt auszuprobieren. Insbesondere für Unternehmen in der Gastronomie und Hotellerie, die auf der Suche nach Saisonkräften sind, bietet diese Kampagne eine spannende Möglichkeit, qualifizierte Bewerber:innen zu generieren.

Die Gastronomie- und Hotelleriebranche ist bekannt für ihre saisonalen Schwankungen und den Bedarf an kurzfristigen Arbeitskräften. Mit dem "Sunshine-Deal" möchte stellenwerk Unternehmen dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu bewältigen und qualifizierte Saisonkräfte zu finden. Außerdem gilt es für Unternehmen aller Branchen zu berücksichtigen, dass jegliche Angebote gerade in der heißen Sommersaison durch die Semesterferienzeit sowie die gebündelten Einnahmepotenziale speziell für Studierende sehr interessant sind. Durch die Reduzierung der Kosten für eine Stellenanzeige um 50% können alle Interessierten das Produkt risikofrei an bis zu 15 Standorten gleichzeitig testen.

"Wir freuen uns, mit dem 'Sunshine-Deal' eine lukrative Möglichkeit zu schaffen, um Unternehmen mit tendenziell sommerlastigen Geschäftsfeldern bei der Suche nach qualifiziertem Personal zu unterstützen", sagt Dr. rer. nat. René Vossen, Geschäftsführer der Universität Hamburg Marketing GmbH und Managing Director der Marke stellenwerk. "Unser Ziel ist es, den Firmen durch unsere Nähe zur Zielgruppe beim Recruiting die nötige Reichweite zu verschaffen und dabei zu helfen, qualifizierte Bewerber:innen bei niedrigen Kosten zu akquirieren. Obwohl wir branchentechnisch schon sehr breit aufgestellt sind, möchten wir hier speziell die kleineren Betriebe und saisonal gesteuerte Geschäfte ansprechen."

Der Code "Sunshine50" ist ab heute, 19.07.23, gültig und kann bis Freitag, 21.07.23 um 23.59 Uhr auf stellenwerk.de eingelöst werden. Sollten Sie Hilfe bei der Anzeigenschaltung benötigen, können Sie sich an unseren ausgezeichneten Kundenservice unter info@stellenwerk.de oder von Montags bis Freitags von 10.00 - 17.00 Uhr unter 0800 21 00 562 telefonisch an uns wenden.

Über stellenwerk

Das Hochschul-Jobportal stellenwerk ist eine Marke der Universität Hamburg Marketing GmbH und mit bundesweit 18 Hochschulpartner:innen und dem studierendenWERK BERLIN ein speziell auf den akademischen Nachwuchs ausgerichtetes Produkt. Als kompetenter Partner unterstützt stellenwerk Studierende und Absolvent:innen seit über 15 Jahren bei der Jobsuche in jeder Phase des Studiums und ist damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Hochschule und Wirtschaft. Außerdem bietet stellenwerk viele Jobangebote direkt an Hochschulen sowie Nebenjobs von Privatpersonen an. Zusätzlich veranstaltet das Portal jährlich spannende Recruiting-Events, wie beispielsweise die stellenwerk Jobmesse an den Standorten Hamburg und Bochum.

Original-Content von: UHHMG GmbH I stellenwerk, übermittelt durch news aktuell