PHYTEC: Ausbildung beim globalen Player für embedded Hardware

Wie soll es nach der Schule oder dem Studium weitergehen? Vor dieser Frage stehen viele Berufseinsteiger auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Eine praxisorientierte, abwechslungsreiche und spannende Zeit verspricht dabei der internationale Hardwareentwickler PHYTEC Messtechnik am Standort in Mainz. Die Firma sucht engagierte Menschen mit einer Hands-on-Mentalität, die ihre Fähigkeiten einbringen, ausbauen und gemeinsam mit PHYTEC wachsen wollen.

Berufsstart bei PHYTEC im technischen und kaufmännischen Bereich

Für das kommende Ausbildungsjahr ab 1. August 2023 stehen in Mainz unter anderem drei Ausbildungsplätze zum Elektroniker bzw. Elektronikerin für Geräte und Systeme (m/w/d) zur Verfügung. Sowohl ein guter Realschulabschluss als auch die Faszination für Technik, Elektronik und Mechanik sind hier gefragt. Aber auch für kaufmännisch-Interessierte bietet das Industrieunternehmen PHYTEC sechs Ausbildungsplätze an: Interessierte mit Fachhochschulreife oder Hochschulreife können sich zum Industriekaufmann bzw. Industriekauffrau (m/w/d) ausbilden lassen und bringen dabei im besten Fall auch Freude am Umgang mit Kunden und Lieferanten sowie Grundkenntnisse in MS-Office mit.

Modernes Arbeitsumfeld bei PHYTEC

Eine gesunde Work-Life-Balance, etwa durch flexible Arbeitszeiten bei einer 37,5 Stunden Arbeitswoche und 30 Tagen Urlaub, sind nur einige Benefits für die Auszubildenden. Auch eine hohe Übernahmechance und einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, eine betriebliche Altersvorsorge und Krankenzusatzversicherung, ein Job-Rad, kostenfreie Getränke, Mitarbeiterevents sowie ein modernes Arbeitsumfeld gehören auf dem 10.000 m² großen Technologie Campus in Mainz dazu. Die Auszubildenden haben bei PHYTEC viel eigenen Gestaltungsspielraum, die Möglichkeit, sowohl eigenständig als auch im Team zu arbeiten und Teil eines stetig wachsenden internationalen Industrieunternehmens zu sein. Die Mitarbeiterzufriedenheit in allen Bereichen, ein familiäres und kollegiales Miteinander sowie eine offene Kommunikation gehören bei PHYTEC zur selbstverständlichen Firmenkultur.

Das zeichnet PHYTEC Messtechnik aus

Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Fertigung von Embedded Komponenten für zuverlässige Elektronik-Serienprodukte spezialisiert. Prozessormodule und OEM-Produkte zählen zum Hauptgeschäft, Lösungen für jegliche kundenspezifische Bedarfe samt Security und KI erweitern das Repertoire. Die Produkte kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, etwa in der Medizintechnik, im Verkehr sowie der Gebäudeautomation, Agrartechnik und Automobilbranche.

Als Familienunternehmen in Mainz verwurzelt breitet PHYTEC gleichzeitig seine Flügel auf der ganzen Welt aus: Das Innovations-Unternehmen ist seit seiner Gründung vor 35 Jahren stetig gewachsen, hat sich weiterentwickelt und blickt nun neben dem deutschen Standort auch auf Niederlassungen in Amerika, Frankreich, Indien und China. Seit jeher wird das Unternehmensmotto "Werte schaffen! Stärken stärken!" jeden Tag aufs Neue gelebt: Mit Kreativität und Mut zu Neuem entsteht Innovation. Das spiegelt sich auch in den blanken Zahlen von PHYTEC Messtechnik wider: 2022 hat das Unternehmen rund 68 Millionen Euro Umsatz erzielt, seit der Gründung 1985 wurden mehr als vier Millionen Produkte in Deutschland hergestellt, weltweit zählt das Unternehmen mehr als 6.000 Kunden.

Kontakt zur Bewerbung:

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber finden weitere Informationen hier: https://www.phytec.de/unternehmen/karriere. Bewerbungen können bis zum 30. Juni 2023 direkt hochgeladen oder alternativ per Mail an jobs@phytec.de verschickt werden.

