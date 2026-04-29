Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e.V.

Stichtag Spargel: Am 5. Mai feiert Deutschland seinen "Local Hero"

Regional, frisch, überraschend vielseitig: Der TAG DES DEUTSCHEN SPARGELS verbindet Genuss mit guten Gründen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Wenn die ersten Spargelstände öffnen, wird der Frühling plötzlich schmeckbar - ein Moment, dem viele Menschen in Deutschland jedes Jahr entgegenfiebern. Kaum ein anderes Gemüse steht so sehr für Saisonalität, Vorfreude und bewussten Genuss wie Spargel. Rund 100.000 Tonnen* wurden zuletzt hierzulande verzehrt, pro Kopf etwa 1,15 Kilogramm*. Damit bleibt Spargel unangefochten das beliebteste Frühlingsgemüse - wenn auch ein bewusst kurzzeitiges Vergnügen.

Denn von Saisonbeginn bis zum traditionellen Ende am 24. Juni bleibt nur ein begrenztes Zeitfenster. Grund genug, diesem besonderen "Local Hero" einen eigenen Festtag zu widmen: den "Tag des deutschen Spargels" am 5. Mai.

(Quelle: AMI, Stat. Bundesamt, Destatis)

Ein Aktionstag für bewusste Entscheidungen

Mitten in der Saison rückt der Aktionstag heimischen Spargel in den Mittelpunkt - auf Märkten, in Hofläden, in der Gastronomie und im Handel. Aktionen, Informationsangebote und persönliche Begegnungen schaffen Nähe zum Produkt und zu den Menschen dahinter.

Gleichzeitig geht es um mehr als Genuss: Der "Tag des deutschen Spargels" lädt dazu ein, genauer hinzusehen - auf Herkunft, Produktionsbedingungen und die Auswirkungen unserer Kaufentscheidungen. Denn während importierter Spargel oft günstig erscheint, bringt er lange Transportwege und eine deutlich schlechtere Klimabilanz mit sich.

Deutscher Spargel überzeugt dagegen durch Frische, kurze Wege, Transparenz sowie hohe soziale und ökologische Standards. Wer sich bewusst für heimische Ware entscheidet, stärkt zudem rund 1.350 Betriebe und eine der arbeitsintensivsten Kulturen im deutschen Gemüsebau.

Deutscher Spargel sticht alles

Dieses Motto ist für die Erzeuger gleichermaßen Lob und Ansporn. Trotz steigender Kosten für Energie, Logistik und Personal setzen sie weiterhin auf höchste Qualität. Sie produzieren unter strengen gesetzlichen Vorgaben und sichern faire Bedingungen für Saisonarbeitskräfte - von der Unterbringung bis zum Mindestlohn.

Gleichzeitig punktet regionaler Spargel mit einem klaren Vorteil: Frische. Direkt vom Feld auf den Teller, mit minimalem CO2-Fußabdruck. Ein echtes Bekenntnis zu nachhaltigem Genuss.

Zwischen Tradition und Trend

Ob klassisch oder kreativ - Spargel kann beides. Für die einen ist er ein Stück Kindheit auf dem Teller, für die anderen ein Spielfeld moderner Küche. Und das spiegelt sich in der Zubereitung wider. Traditionell wird Spargel mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise serviert - ein Duo, das nie aus der Mode kommt. Gleichzeitig zeigt sich Spargel heute vielseitiger denn je: gegrillt, im Salat, als pflanzenbasierter Hauptdarsteller oder feine Beilage.

Gerade dieses Wechselspiel aus Tradition und Innovation macht Spargel zu einem echten Kultprodukt - fest verankert in der deutschen Esskultur und gleichzeitig offen für neue Genusswelten.

Dabei macht jede der drei Spargelsorten den Frühling zu einem kulinarischen Erlebnis.

Weißer Spargel ist der milde und zarte Klassiker

ist der milde und zarte Klassiker Grüner Spargel ist würziger und unkompliziert in der Zubereitung

ist würziger und unkompliziert in der Zubereitung Violetter Spargel ist eine besondere Rarität

So einfach geht guter Spargel

Guter Spargel braucht nicht viel - aber ein wenig Aufmerksamkeit zahlt sich aus:

Frische-Check: Glänzende Schnittstellen, feste Stangen und geschlossene Köpfe sind ein Muss

Glänzende Schnittstellen, feste Stangen und geschlossene Köpfe sind ein Muss Richtig lagern: In ein feuchtes Tuch gewickelt bleibt Spargel im Kühlschrank zwei bis drei Tage frisch

In ein feuchtes Tuch gewickelt bleibt Spargel im Kühlschrank zwei bis drei Tage frisch Schonend garen: weißer Spargel 12-18 Minuten, grüner deutlich kürzer

weißer Spargel 12-18 Minuten, grüner deutlich kürzer Zero Waste: Schalen und Enden eignen sich perfekt für Fonds, Suppen oder Saucen

Schalen und Enden eignen sich perfekt für Fonds, Suppen oder Saucen Weniger ist mehr: Gute Qualität braucht oft nur wenig - etwas Butter, Salz und Zeit

Gute Qualität braucht oft nur wenig - etwas Butter, Salz und Zeit Mut zur Vielfalt: Grillen, roh im Salat oder aus dem Ofen - Spargel kann weit mehr als klassisch

Die Saison bewusst genießen

Ob klassisch oder modern - Spargel verbindet Generationen und Geschmäcker. Der 5. Mai ist deshalb nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch eine Einladung: innezuhalten, regional zu entdecken und die kurze Spargelzeit bewusst zu genießen.

Rezepttipp: Spargel mit Miso-Hollandaise und Panko-Crunch

Mittel / vegetarisch / Zubereitungszeit: etwa 50 Min.

Zarter Spargel trifft auf eine aromatische Miso-Hollandaise und knuspriges Panko-Topping - ein modernes, vegetarisches Frühlingsgericht.

Zutaten für 2 Personen:

8 Kartoffeln (festkochend)

Meersalz und Pfeffer

1 TL Paprika

Olivenöl

500 g Spargel

1 Zitrone

125 g Butter

2 Eigelb

1 EL weiße Miso Paste

1 EL Zitronensaft

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

100 g Panko-Mehl

1 EL Sesam

0,5 Bund Petersilie

Zubereitung:

Backofen auf 180 °C vorheizen.

Kartoffeln schälen und vierteln. In einer Schüssel mit 0,5 TL Salz, Paprika und 2 EL Olivenöl vermischen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben.

Spargel schälen und die Enden neu anschneiden. In eine mit Backpapier ausgekleideten Backform geben.

Zitrone waschen, trockenreiben und in Scheiben schneiden. Über dem Spargel verteilen, mit 3 EL Olivenöl beträufeln und etwas Salzen und Pfeffern.

Backpapier über den Spargel einschlagen, sodass er gut eingepackt ist. Im Ofen neben den Kartoffeln auf mittlerer Schiene etwa 30-40 Min. bissfest garen. Kartoffeln evtl. etwas länger im Ofen lassen, sodass sie schön kross werden

Inzwischen Butter schmelzen und warmhalten. Eigelbe in einen hohen Mixbecher geben und zusammen mit der Miso Paste und dem Zitronensaft mit einem Pürierstab aufschlagen und nach und nach die Butter hinzufügen, bis eine cremige Hollandaise entsteht. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für den Panko-Crunch 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen. Knoblauch schälen, in die Pfanne pressen und anbraten. Panko und Sesam hinzufügen, kurz rösten und mit Salz abschmecken.

Petersilie waschen, trocken schütteln und hacken.

Spargel mit Kartoffeln auf Teller geben und die Miso Hollandaise über den Spargel geben. Mit Panko-Crunch und Petersilie bestreuen und sofort genießen.

Original-Content von: Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e.V., übermittelt durch news aktuell