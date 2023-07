Aescuvest

PIUR IMAGING sichert sich 4,9 Millionen Euro in Serie A-Finanzierung

KI-gesteuerte tomographische 3D-Ultraschall-Lösungen

PIUR IMAGING, ein Medizintechnikunternehmen, das durch KI-gesteuerte tomographische 3D-Ultraschalllösungen den Zugang zu einer erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung ermöglicht, gab heute den Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,9 Millionen Euro bekannt. Die Runde wurde von Ascend Capital Partners, einem EU Healthtech VC, angeführt. Aescuvest, eine renommierte Healthcare-Investmentfirma aus München, investiert als neuer Anteilseigner.

PIURs Ultraschalllösung PIUR tUS Infinity ("Infinity") ist die einzige herstellerunabhängige tomographische 3D-Ultraschalllösung auf dem Markt. Infinity kann jedes reguläre Ultraschallsystem um eine Tomographie-Funktion erweitern, welche Volumenaufnahmen von Organen und Strukturen ermöglicht. Es kann große Untersuchungsareale in hochauflösenden 3D-Volumina erfassen und klinische Anwendungen für die halbautomatische Datenanalyse bereitstellen. Die Trennung von Bildaufnahme und Bildanalyse ermöglicht eine KI-basierte Bildanalyse und eine asynchrone Ferndiagnose, wodurch die Ultraschalluntersuchung weniger bedienerabhängig und effizienter wird.

Die jüngste Finanzierungsrunde wird PIUR in die Bereiche Forschung und Entwicklung, Marketing und Vertrieb sowie Partnerschaften investieren. PIUR plant ein umfangreiches Software-Update und einen Sensor der zweiten Generation auf den Markt zu bringen, damit die Benutzerfreundlichkeit und Leistung des Produkts deutlich verbessert werden. PIUR wird außerdem sein Team und seine Nutzerbasis erweitern, seine derzeitigen Schwerpunktmärkte Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich ausbauen und erste Verkäufe in den USA anvisieren. Bereits jetzt hat PIUR mehrere Vertriebspartnerschaften mit führenden Unternehmen der Nuklearmedizin und des Ultraschalls in Aussicht.

"Ultraschall ist eines der wichtigsten diagnostischen Bildgebungsinstrumente für Gefäß-, Schilddrüsen-, Bauch- und Herzerkrankungen. Er ist kosteneffizient, hat keine Nebenwirkungen und eignet sich gut für die Darstellung von Weichteilen und Blutgefäßen", erklärt Frederik Bender, Geschäftsführer von PIUR IMAGING. "Als Echtzeit-2D-Bildgebungsverfahren ist Ultraschall jedoch von den Fähigkeiten und der Erfahrung des Arztes abhängig ist, um eine akkurate Diagnose auf der Grundlage einer Reihe von 2D-Bildern dreidimensionaler Organe und Strukturen zu erhalten. Je nach Krankheit gibt es große inter- and intra-Beobachter Unterschiede, und die vorhandenen Lösungen können keine genauen Volumenmessungen, sondern nur Schätzungen berechnen."

"Mit tUS Infinity bietet PIUR IMAGING eine Integration von Software in neu gebaute Hardware von etablierten Geräteherstellern. Wir sehen deutliche Vorteile in dieser Art von Zusatztechnologie, da die Ultraschalltechnologie weltweit akzeptiert und verstanden wird. Daher ist PIURs Lösung einfach zu erklären, und die Anwender können die Vorteile sofort erkennen", sagte Sebastian Gührs, Partner & Head of Investment bei Aescuvest.

"Das macht PIUR aus Investorensicht sehr interessant: Das Produkt trifft auf Marktnachfrage. Das Unternehmen hat außerdem bereits einen beträchtlichen Kundenstamm in der DACH-Region aufgebaut, Vertriebs- und Kooperationsvereinbarungen mit renommierten Namen aus dem Ultraschallbereich geschlossen, und das Managementteam hat eine klare Vorstellung davon, in welchen Regionen es das Geschäft entwickeln möchte", so Gührs abschließend.

Derzeit plant PIUR seine Expansion in die USA, wo eine Zulassung bis Ende des Jahres erwartet wird. Darüber hinaus visiert das Unternehmen in den kommenden Monaten eine umfangreiche Zusammenarbeit mit einem führenden Pharmaunternehmen und einem führenden Ultraschallunternehmen an.

Über PIUR IMAGING

PIUR IMAGING GmbH ist ein Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Wien, Österreich. PIUR wurde 2015 gegründet und hat die Vision, durch KI-gesteuerte tomographische 3D-Ultraschall-Lösungen den Zugang zu einer erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung zu ermöglichen - überall!

Über Aescuvest:

Aescuvest ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in München, die sich auf die Finanzierung von Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung konzentriert. Als Betreiber einer speziellen Investitionsplattform bietet das Unternehmen exklusiven Zugang zu vielversprechenden Gesundheitsunternehmen und ermöglicht Direktinvestitionen über SPV-Strukturen. Durch die Bereitstellung von unternehmerischen Investitionen in einem florierenden Markt ermöglicht Aescuvest Investoren die Teilnahme an lukrativen Investitionsmöglichkeiten im Gesundheitswesen.

