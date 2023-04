Virtual Reality Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit / Places Festival 2023 erkundet neue Möglichkeiten mit virtuellen Technologien

Places

Places Festival 2023 erkundet neue Möglichkeiten mit virtuellen Technologien

Gelsenkirchen

Am 5. und 6. Mai strömt die Virtual (VR) und Augmented (AR) Reality Szene zum vierten Mal ins Ruhrgebiet. Das Places Festival in Gelsenkirchen - Deutschlands größtes Event für diese Technologien - präsentiert dann wieder die neuesten Innovationen der virtuellen Realitäten.

VR und AR mit dem Alltag der Menschen verbinden und so zur Demokratisierung der Technologie beitragen, das ist der Eigenanspruch des diesjährigen Places Festivals in Gelsenkirchen. Fünf gesellschaftlich relevante Themenbereiche werden an den zwei Veranstaltungstagen am 5. und 6. Mai in den Fokus genommen, von menschlicher Interaktion im Digitalen über Bildung, ökonomischem Wandel, nachhaltigem Wohnen und Arbeiten bis hin zum sogenannten Metaverse.

Dazu präsentieren bei Places 2023 dutzende Entwickler:innen ihre neuen VR- und AR-Anwendungen, die das Publikum in außergewöhnlichen Locations entlang der Bochumer Straße in Gelsenkirchen kostenfrei testen kann. So werden in einem Gründerzeit-Altbau Anwendungen vorgeführt, die mit Smart-Home-Technologien das Wohnen in der Stadt nachhaltiger oder mit der VR-Brille das Arbeiten im Homeoffice flexibler machen. Andere beschäftigen sich vor den Hintergründen der Energiekrise, des Klimawandels und eines veränderten Einkaufsverhaltens mit neuen und ressourceneffizienten Ökonomien.

In der Backstein-expressionistischen Heilig Kreuz Kirche aus den 1920ern, heute moderne Eventvenue, geht es in einer interaktiven Ausstellung um den "Aufbruch ins Metaverse". Als Begriff ist es mittlerweile überall präsent, doch was ist damit tatsächlich gemeint und möglich? Mit den Mitteln der künstlerischen Forschung zeigen die Gestalter:innen der Ausstellung, wie Raum und Bewegung im Virtuellen funktionieren und wie Avatare unser Bewusstsein und Körpergefühl erweitern oder verändern.

Wo neue Hypes aufkommen, beleuchtet Places sie aufgeschlossen und kritisch zugleich, um ihren tatsächlichen Mehrwert herauszufinden. Dafür bringt das Festival interdisziplinäre Expertinnen und Experten mit der breiten Öffentlichkeit zusammen. Places ist Treffpunkt, Austausch und Erlebnis, nicht Messe, Kongress oder Leistungsschau.

Places findet entlang der Bochumer Straße 105 bis 156 in 45886 Gelsenkirchen statt. Die Erlebnisstationen sind am Freitag, 5. Mai von 15-20 Uhr und am Samstag, 6. Mai von 11-18 Uhr kostenfrei für Besucher:innen geöffnet.

Weitere Informationen zu Places finden Sie unter places-festival.de. Das genaue Programm gibt es in der WebApp unter places-festival.de/programm.

Über Places

Places ist Deutschlands größtes Festival für Virtual und Augmented Reality, das seit 2018 in Gelsenkirchen stattfindet. Bei den bisherigen drei Ausgaben strömten jeweils tausende Besucher:innen aus der Digital Branche sowie der breiten Öffentlichkeit mitten in die Metropole Ruhr, um die neuesten Entwicklungen dieser Technologien kostenfrei zu testen. Die vierte Auflage von Places findet am 5. und 6. Mai 2023 statt und legt den Fokus darauf, wie VR und AR Lösungsansätze für die essentiellen Herausforderungen unserer Zeit bieten. Das Festival will so zur Demokratisierung der Technologie beitragen.

Schauplatz von Places ist erneut das Quartier Bochumer Straße in Gelsenkirchen-Ückendorf mit seinen außergewöhnlichen Locations - urbane Hinterhöfe, charmante Altbauten, Freiräume wie ein leerstehender Supermarkt oder die beeindruckende Backstein-expressionistische Heilig-Kreuz-Kirche. Veranstalter ist mxr storytelling. Ermöglicht wird das Places Festival durch eine finanzielle Unterstützung der Stadt Gelsenkirchen.

